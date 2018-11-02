 ″البديل الألماني″ يخسر دعواه ضد سياسة ميركل للجوء أمام المحكمة الدستورية | أخبار | DW | 18.12.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

"البديل الألماني" يخسر دعواه ضد سياسة ميركل للجوء أمام المحكمة الدستورية

هزيمة واضحة لحزب البديل من أجل ألمانيا بعد أن رفض قضاة المحكمة الدستورية الألمانيةالعليا بالإجماع الدعاوى الثلاثة المقدمة من قبل حزب البديل الشعبوي. الدعاوى القضائية كانت موجهة ضد قرارات ميركل المتعلقة بسياسة اللجوء.

Deutschland Bundesverfassungsgericht urteilt zu Psychiatrie-Patienten (picture-alliance/dpa/U. Deck)

خسر حزب "البديل من أجل ألمانيا" دعوته لدى المحكمة الدستورية الاتحادية ضد سياسة اللجوء التي تنتهجها المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل. وأعلنت هيئة المحكمة الدستورية اليوم الثلاثاء (18 ديسمبر/ كانون الأول 2018) في مقرها بمدينة كارلسروه، رفضها الدعاوى الثلاثة التي قدمها الحزب ضد المستشارة.

وكان الحزب "البديل من أجل ألمانيا"،  قد قدم طلبا للبرلمان (بوندستاغ)، يقضي بالتدقيق في جميع القرارات التي اتخذتها ميركل منذ بداية سبتمبر/أيلول 2015 من بينها إبقاء الحدود مع النمسا مفتوحة أمام اللاجئين، وعدم إبعادهم.

وبحسب قرار المحكمة الدستورية، فإن نواب حزب "البديل" لم يتمكنوا من تفسير، بشكل كافي، كيف انتهكت هذه القرارات حقوقهم أوعرضتها لخطر مباشر، خاصة وأن الحزب لم يكن وقت اتخاذ هذه القرارات ممثلا في البرلمان الألماني. وذكرت المحكمة في حيثيات قرارها أن آلية الدعوى ضد سلطة دستورية ليست مُعدة لغرض إلزام الحكومة بتصرف معين.

د.ص/ح.ز ( د ب أ)

 

  • Konrad Adenauer (Imago/United Archives International)

    من أديناور إلى ميركل.. مستشارو ألمانيا وبصماتهم في الحكم

    كونراد أديناور (1949-1963)

    كان كونراد أديناور أول مستشار لألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية. وتحت قيادته أصبحت ألمانيا دولة ذات سيادة. في السياسة الخارجية انضمت ألمانيا إلى المعسكر الغربي في مواجهة الاتحاد السوفيتي وحلفائه. وقد اعتبر أسلوب أديناور المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي في الحكم استبداديا. ينحدر أديناور من منطقة حوض الراين ومن هنا جاء سعيه إلى أن تصبح مدينة بون هي عاصمة جمهورية ألمانيا الاتحادية.

  • Bundeskanzler Ludwig Erhard (picture-alliance/dpa)

    من أديناور إلى ميركل.. مستشارو ألمانيا وبصماتهم في الحكم

    لودفيغ إيرهارد (1963-1966)

    في عام 1963 أجبر الحزب المسيحي الديمقراطي أديناور البالغ من العمر 87 عاماً على الاستقالة واختار لودفيغ إيرهارد خليفة له. وكان إيرهارد قد اكتسب شهرة وشعبية لتبنيه نظام السوق الاجتماعي واصبح "أب" المعجزة الاقتصادية الألمانية. كان السيجار لا يفارق شفتيه ومن النادر رؤيته بدونه؛ إذ كان يدخن ما لا يقل عن 15 سيجاراً في اليوم. لم تعمر حكومته طويلاً؛ إذ استقال عام 1966.

  • Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger (picture-alliance/dpa)

    من أديناور إلى ميركل.. مستشارو ألمانيا وبصماتهم في الحكم

    كورت غيورغ كيسنغر (1966-1969)

    شكل كورت غيورغ كيسنغر أول حكومة اتلافية موسعة من الحزبين المسيحي الديمقراطي والاشتراكي الديمقراطي. ونجح في إعطاء دفعة للاقتصاد الذي أصابه الركود، غير أن إقرار قانون الطوارئ الذي يعطي للدولة حقوق خاصة للتعامل مع الأزمات دفعت الشباب للنزول إلى الشارع. ومن هنا ولدت الحركة الطلابية في أواخر الستينات. كان كيسنغر موضع جدل بسبب ماضيه أثناء الحكم النازي.

  • 70 Jahre Aufstand im Warschauer Ghetto Kniefall Willy Brandt (picture-alliance/dpa)

    من أديناور إلى ميركل.. مستشارو ألمانيا وبصماتهم في الحكم

    فيلي برانت (1969-1974)

    أدى الحراك الاجتماعي إلى تغيير سياسي؛ إذ أصبح فيلي برانت أول مستشار ألماني ينتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي. جلوسه على ركبتيه أمام نصب تذكاري للغيتو اليهودي في وارسو بقيت عالقة في الأذهان لطلب المسامحة على الماضي النازي لألمانيا والمصالحة مع الحاضر. وقد تبني سياسة خارجية خففت حدة التوتر مع المعسكر الشرقي، وحاز بسببها على جائزة نوبل للسلام عام 1971.

  • Bundeskanzler Helmut Schmidt (picture-alliance/dpa)

    من أديناور إلى ميركل.. مستشارو ألمانيا وبصماتهم في الحكم

    هيلموت شميت (1974-1982)

    تقلد هيلموت شميت منصب المستشار بعد استقالة صديقه ورفيقه الحزبي فيلي برانت. وقد تميز عهده بعدة أزمات، من بينها التضخم والانكماش الاقتصادي والحظر النفطي العربي إبان حرب تشرين الأول/أكتوبر عام 1973. وقد واجه إرهاب "الجيش الأحمر" اليساري RAF بكل حزم ولم يخضع لابتزازهم. وخسر منصبه في اقتراع على الثقة في البرلمان الألماني (بوندستاغ).

  • Feier zur Deutschen Einheit in Berlin (picture-alliance/dpa)

    من أديناور إلى ميركل.. مستشارو ألمانيا وبصماتهم في الحكم

    هيلموت كول (1982-1998)

    أطول رئيس حكومة في تاريخ ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية؛ إذ استمر عهده 16 عاماً. كان كول غير ميالاً للإصلاح ويسعى للمحافظة على الأوضاع كما هي، غير أنه دخل التاريخ كـ"مستشار الوحدة الألمانية" ومهندسها. كما عمل على إعادة بناء ما كان سابقاً يسمى بـ "جمهورية ألمانيا الديمقراطية". لم تتوقف تركته عند حدود ألمانيا، إذ أنه عمل بدأب على الدفع باتجاه تقوية العلاقات الأوروبية وتسهيل الاندماج الأوروبي.

  • Bundeskanzler Gerhard Schröder (picture-alliance/dpa)

    من أديناور إلى ميركل.. مستشارو ألمانيا وبصماتهم في الحكم

    غيرهارد شرودر (1998-2005)

    بعد أربع فترات انتخابية لهيلموت كول نضج مزاج التغير. ترأس غيرهارد شرودر أول حكومة ائتلافية بين الاشتراكيين الديمقراطيين والخضر. وفي ظله شاركت ألمانيا للمرة الأولى في مهمات عسكرية خارجية في إطار الناتو كتلك في أفغانستان. وقد أدخل شرودر تعديلات على نظام الرعايا الاجتماعية فيما عرف بـ"أجندة 2010". وقد تسببت ذلك بأزمة داخل الحزب الاشتراكي الديمقراطي وتظاهر الكثيرون ضد ما أسموه "التجريف الاجتماعي".

  • Merkel Raute (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

    من أديناور إلى ميركل.. مستشارو ألمانيا وبصماتهم في الحكم

    أنغيلا ميركل (2005- إلى اليوم)

    انتخبت أنغيلا ميركل كأول سيدة لمنصب المستشارة في 2005. وفي 14 آذار/مارس 2018 أعيد انتخابها للمرة الرابعة. نهجها السياسي تميز بالبراغماتية. بدأ نجمها السياسي بالأفول شيئاً فشيئاً منذ عام 2015 وقرارها التاريخي بإدخال أكثر من مليون لاجئ إلى ألمانيا. وبعد عدة خسارات في انتخابات الولايات أعلنت "المرأة الحديدة" أنها ستتخلى عن رئاسة الحزب ولن تترشح لمنصب المستشارة في عام 2021. ديانا بيسلر/ خالد سلامة


 

مختارات

ألمانيا رحَّلت ما لا يقل عن عشرين ألف طالب لجوء عام 2018  

الحكومة الألمانية تستعد لتمديد فترة مراجعة طلبات اللجوء

يعاني المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين من حمل زائد بسبب مراجعة ما يقرب من 800 ألف طلب لجوء، في إطار ما يعرف بإجراءات "إلغاء وإبطال" قرارات اللجوء. وتنوي الحكومة الألمانية تمديد فترة مراجعة قرارات عامي 2015 و2016. (11.12.2018)  

ألمانيا تتوقع تراجع طلبات اللجوء لأقل من المسموح به في 2018

تتوقع الحكومة الألمانية ألا تبلغ أعداد طلبات اللجوء المقدمة في ألمانيا هذا العام الحد الأقصى، الذي نص عليه عقد تشكيل الائتلاف الحاكم، والمحدد في 220 ألف لاجئ. ويبلغ هذا التراجع نحو 16 في المائة مقارنة بالعام الماضي. (16.12.2018)  

من أديناور إلى ميركل.. مستشارو ألمانيا وبصماتهم في الحكم

ستة مستشارين ومستشارة ترأسوا الحكومات الألمانية المتعاقبة منذ عام 1949، آخرهم أنغيلا ميركل. DW تأخذكم في جولة تاريخية للتعرف على أسلاف ميركل في الحكم وسيرهم وتركتهم. (08.12.2018)  

مواضيع ذات صلة

Trump schüttelt Merkel nicht die Hand

تداعيات سياسة ترامب المعادية للاجئين على الساحة الأوروبية 02.11.2018

تبنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مواقف متشددة حيال الهجرة، خاصة من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كيف يؤثر خطاب ترامب على سياسات الهجرة في أوروبا؟

Deutschland Ankerzentren in Bayern gehen in Betrieb

بافاريا تطلق اليوم مراكز إرساء لاحتجاز طالبي اللجوء 01.08.2018

تطلق ولاية بافاريا جنوبي ألمانيا أول مركزي إرساء من المراكز المثيرة للجدل الخاصة باحتجاز المهاجرين من أجل التعامل مع طالبي اللجوء في البلاد، بعد خلاف حول سياسة اللجوء التي كادت تسقط الحكومة.

Deutschland Flüchtlinge an der deutsch-österreichischen Grenze

استطلاع: غالبية الألمان مع إبعاد طالبي اللجوء القادمين من دول ثالثة آمنة 10.06.2018

في استطلاع جديد للرأي، عبر أكثر من نصف الألمان عن الموافقة على إبعاد طالبي اللجوء القادمين من دول ثالثة آمنة، فيما أكد وزير الداخلية هورست زيهوفر سعيه إلى إصلاح شامل لقواعد اللجوء في ألمانيا.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  