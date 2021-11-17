البخور العدني: هوية المدينة ومصدر دخل للأسر

اليمن.. 12 قتيلاً وعشرات الجرحى في انفجار بمحيط مطار عدن

أسفر انفجار بمحيط مطار عدن في اليمن عن سقوط عشرات الضحايا بينهم 12 قتيلاً على الأقل، كما كشف مصدر طبي. وفي حين تقول مصادر إن الانفجار نتج عن سيارة مفخخة، تشير مصادر أخرى إلى أنه نتج عن انفجار شاحنة محملة بالوقود.