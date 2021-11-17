 البخور العدني: هوية المدينة ومصدر دخل للأسر | DW الأخبار | DW | 17.11.2021

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البخور العدني: هوية المدينة ومصدر دخل للأسر

تشتهر عدن ببخورها المعروف حول العالم، وصناعة البخور صناعة نسائية بامتياز تتوارثها العدنيات عبر الأجيال

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