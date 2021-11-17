البخور العدني: هوية المدينة ومصدر دخل للأسر

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تشتهر عدن ببخورها المعروف حول العالم، وصناعة البخور صناعة نسائية بامتياز تتوارثها العدنيات عبر الأجيال
أسفر انفجار بمحيط مطار عدن في اليمن عن سقوط عشرات الضحايا بينهم 12 قتيلاً على الأقل، كما كشف مصدر طبي. وفي حين تقول مصادر إن الانفجار نتج عن سيارة مفخخة، تشير مصادر أخرى إلى أنه نتج عن انفجار شاحنة محملة بالوقود.
بين تكتم شبه كامل من قبل حكومة الحوثيين في صنعاء، واعتراف خجول من قبل الحكومة المعترف بها دوليا، تشير الدلائل وارتفاع عدد الإصابات وحالات الوفاة الغامضة إلى أن موجه جديدة من كورونا تجتاح اليمن، في ظل نظام صحي شبه منهار.
تزايد أعداد المهاجرين الأفارقة الذين يعودون إلى ديارهم بعد فشلهم في الوصول إلى السعودية ودول الخليج عبر اليمن. المنظمة الدولية للهجرة سلطت الضوء في تقرير لها على الأسباب وظروف الرحلة.
ربما تكون المفارقة أن اليمنيين قلقون على أبنائهم وذويهم في الخارج. فالدولة التي تعاني من ويلات الحرب والظروف الصحية السيئة سجلت حالة إصابة واحدة فقط بكورونا. لكن ما حقيقة الوضع باليمن وهل البلاد مستعدة لمواجهة الجائحة؟
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