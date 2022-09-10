ثقافة ومجتمع

البحر والشمس والطبيعة ـ جولة في بعض أجمل شواطئ الأحلام بأوروبا

يعد البحر والشمس بالنسبة للكثيرين ضمن شروط مكان قضاء العطلة والاستجمام. والبعض يفضل أن يكون الطقس حارا وآخرون معتدلا. وتزخر أوروبا بالآلاف الكيلومترات من الشواطئ الجميلة. في هذه الجولة المصورة بعض أجمل شواطئ أوروبا.

الغارف، البرتغال مكونات صخرية غريبة وشواطئ ذهبية وخلجان جميلة ـ ألغارف Algarve أو "الغرب" من أجمل مناطق قضاء العطل في البرتغال. وبـ 3000 ساعة مشمسة في السنة تعد من المناطق المفضلة للسياحة في أوروبا. وشاطئ كاستيلو بالقرب من Albufeira يصلح للغطس والغوص.

صقلية، ايطاليا أكبر جزيرة في البحر المتوسط تبقى جذابة بمدنها القديمة وأطلالها العتيقة، وهي تعتبر أيضا جنة للاستحمام. كيلومترات من الشواطئ خالية غالبا من البشر محاطة بمنحدرات صخرية مثل هنا في Eraclea Minoa. ويمكن الذهاب إلى البحر حتى في وقت متأخر من الخريف.

مغامرة ركوب الأمواج ـ جنوب فرنسا Hossegor مكان محبوب لدى محبي رياضة ركوب الأمواج، فالبلدة الصغيرة الواقعة في جنوب فرسا على المحيط الأطلسي تجتذب بأمواجها التي يصل ارتفاعها حتى 3 أمتار، محبي هذه المغامرة. ومنذ السبعينات تنظم هنا منافسات دولية لركوب الأمواج.

كريتا ـ اليونان كريتا هي أكبر جزيرة يونانية تعد جذابة بثقافتها القديمة والبحر النقي والشواطي المترامية الأطراف. في العمق الجنوبي الغربي يوجد خليج Elafonissi. والرمال الذهبية تعطي للشواطئ نفحة الكاريبي.

هيدينسيه، المانيا جزيرة Hiddensee في بحر البلطيق هي في آن واحد منتجع طبيعي وموقع لقضاء العطلات. والسيارات محظورة فيها. ولاستكشاف الجزيرة يستخدم السياح الدراجات الهوائية والحنطور أو يمشون على الأقدام.

ديفون ، بريطانيا يوصف شاطئ ديفون بالريفييرا الإنجليزية، وتيار الخليج يولد طقسا معتدلا. ويوجد الكثير من مواقع الاستجمام مثلا في Woolacombe : فالشاطئ الرملي الممتد على كيلومترات يعد مزارا في الصيف.

موغلا في تركيا في شاطئ Iztuzu لا يسترخي فقط السياح على شاطئ البحر المتوسط بل تضع بعض السلحفاة هنا بيضها وفي المساء يكون الشاطئ مغلقا. وحول بلدة داليان توجد مقابر صخرية وآثار قديمة من حقبة الإمبراطورية الرومانية.

رومو، الدنمارك جزيرة رومو الدنماركية (Römö) تزخر بأوسع شاطئ في أوروبا: ويجب قطع ست كيلومترات للوصول إلى الماء وبالتالي يكون من المريح استخدام السيارة للوصول إلى بحر الشمال ـ والسيارات مسموح باستخدامها في الجزيرة.

البحر الادرياتيكي، الجبل الأسود الشواطئ الرملية في الجبل الأسود (مونتينيجرو) لم تعد مجهولة في عالم السياحة والسفر. والموقع المحبب هنا يتمثل في بلدة بودفا بمدينتها القديمة وقلعتها التي تستحق زيارة خلال اليوم.

كوريشه نيرونغ ـ ليتوانيا تمتد شبه الجزيرة كوريشه نيرونغ (Kurische Nehrung) على طول كيلومترات على بحر البلطيق. وبالقرب من بلدة نيدن يرتفع أكبر كثيب رملي في أوروبا. " يظن المرء أنه في الصحراء"، كما كتب قبل 80 عاما الكاتب توماس مان حول منزله الصيفي في نيدن.

إيبيتسا، اسبانيا في جزيرة إيبيتسا (Ibiza) يمكن الرقص طوال الليل وقضاء اليوم على البحر. وشاطئ بنيراس مثلا مشهور بغروب الشمس المثير للخواطر. إعداد: كريستين شميدت (م.م)

