"البحر ليس سلة مهملات" ـ قلق الصيادين في فوكوشيما على مصدر رزقهم

الرجل العجوز والبحر

نور الصباح يظهر عندما بدأ الصياد هاروو أونو البالغ من العمر 71 عاما في تفريغ ما اصطاده في ميناء شينشيماشي الصغير. أونو صياد من الجيل الثالث ينطلق منذ نصف قرن من شينشيماشي إلى وسط البحر، فقط 55 كلم شمالي محطة الطاقة النووية فوكوشيما، وهي الموقع الذي حصلت فيه في عام 2011 أسوء كارثة نووية في العالم.