 "البحر ليس سلة مهملات" ـ قلق الصيادين في فوكوشيما على مصدر رزقهم | جميع المحتويات | DW | 18.04.2023

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علوم وتكنولوجيا

"البحر ليس سلة مهملات" ـ قلق الصيادين في فوكوشيما على مصدر رزقهم

تعتزم شركة الطاقة اليابانية تيبكو تحويل مليون طن من ماء التبريد من محطة الطاقة النووية المغلقة إلى البحر. فهل هذا يعني نهاية صيد الأسماك في المنطقة. هناك مقاومة ضد المشروع.

  • Der 71 jährige Fischer Haruo Ono arbeitet in der Morgendämmerung auf seinem Schiff.

    الرجل العجوز والبحر

    نور الصباح يظهر عندما بدأ الصياد هاروو أونو البالغ من العمر 71 عاما في تفريغ ما اصطاده في ميناء شينشيماشي الصغير. أونو صياد من الجيل الثالث ينطلق منذ نصف قرن من شينشيماشي إلى وسط البحر، فقط 55 كلم شمالي محطة الطاقة النووية فوكوشيما، وهي الموقع الذي حصلت فيه في عام 2011 أسوء كارثة نووية في العالم.

  • Der 71 jährige Fischer Haruo Ono wäscht seinen Fang im Hafen von Shinchimachi, Japan.

    النجاة من الكارثة

    أونو يتذكر اليوم الذي تغير فيه كل شيء: في 11 مارس 2011 أدى زلزال بقوة تسع درجات إلى حصول أمواج تسونامي عالية على الساحل الشرقي لليابان. والصياد تمكن من البقاء على قيد الحياة على قاربه فيما تدمر منزله، وفقد أخا أصغر له. والتسونامي أثر أيضا على محطة الطاقة النووية فوكوشيما وأحدث انفجارات.

  • Fische im Netz in einem Fischerboot am Hafen von Shinchimachi

    الصيد في مياه ملوثة؟

    الإشعاع الناتج عن كارثة المفاعل شل صناعة السمك بكاملها في المنطقة. وبعد 12 سنة يظهر تحسن طفيف وبدأت أسعار السمك في الارتفاع. ومخططات شركة الطاقة تيبكو من أجل تحويل الماء الملوث مجددا إلى البحر يعتبرها أونو "غير مقبولة" ويخشى أن يبدأ من نقطة الصفر.

  • Unzählige riesige Wassertanks auf dem Gelände des havarierten Atomkraftwerks Fukushima Dai-ichi.

    تفريغ خزانات الماء

    خطوة البداية: خزانات الماء المتعددة في موقع المحطة النووية فوكوشيما. وحسب السلطات اليابانية يجب التخلي عن تلك الخزانات قبل إعادة البناء. والماء استخدم في الأساس في تبريد المفاعلات عقب الكارثة.

  • Ein Tepco-Mitarbeiter hält eine Probe des aufbereiteten Wassers in die Kamera

    خلاف حول خطورة ماء التبريد

    موظف من شركة تيبكو يمسك بعينة من الماء المعالج أمام الكاميرا. والماء يخضع للمعالجة والتصفية. وتؤكد تيبكو والحكومة أن ذلك غير خطير. لكن الماء يحتوي على بقايا تريتيوم. ويخشى الصيادون من أن يدمر تحويل الماء إلى البحر أساس عملهم من جديد.

  • Ein Tepco-Mitarbeiter deutet auf einen Monitor im ehemaligen Kernkraftwerk Fukushima Dai-ichi.

    كل شيء تحت السيطرة؟

    شركة الطاقة تيبكو والحكومة في طوكيو تعتمدان على مستويات تجارب الإشعاع الأكثر صرامة من دول أخرى تحول المياه المعالجة. والرخصة لذلك تم إصدارها من طرف الوكالة الدولية للطاقة النووية؛ "لدينا التجهيزات لتأمين المياه المعالجة"، كما قال متحدث باسم تيبكو لوكالة رويترز.

  • Ein Mitarbeiter von Tepco reinigt einen Tank in dem Flundern gezüchtet werden.

    تجربة تربية الأسماك في المحطة

    لتبيان عدم خطورة الماء المعالج تقوم شركة تيبكو بتربية الأسماك في خزانات محطة فوكوشيما المغلقة. توشيهيرو فادا من جامعة فوكوشيما يتفهم قلق الصيادين: إعلان تيبكو تحويل الماء الملوث إلى البحر غير مرضي بالنسبة إلى حركة صيد السمك في المنطقة.

  • Fischer Haruo Ono sortiert seinen Fang.

    "البحر ليس سلة مهملات"

    قبل البيع يفرغ الصياد هاروو أونو الأسماك في خزان ماء. ويقول بأن البحر ليس سلة مهملات ويتساءل لماذا يراد تحويل الماء في محيط فوكوشيما وليس في طوكيو أو أوساكا؟ والناس في المنطقة عانوا بما يكفي وتصعب السلطات عليهم الحياة.

  • Fischer Haruo Ono steht an der Stelle, wo früher sein Haus stand.

    العمل في البحر حتى آخر نفس

    الصياد أونو في الموقع السابق لمنزله. فبعد التسونامي تم تحويل الموقع إلى حديقة. وحتى لو أنه يوجد بيت جديد في داخل البلاد فإن الرجل البالغ من العمر 71 عاما يريد حتى وفاته "العمل في البحر". وهو متشائم بالنسبة إلى مستقبل صيد الأسماك. إعداد: فليب بوول/م.م


  • Der 71 jährige Fischer Haruo Ono arbeitet in der Morgendämmerung auf seinem Schiff.

    الرجل العجوز والبحر

    نور الصباح يظهر عندما بدأ الصياد هاروو أونو البالغ من العمر 71 عاما في تفريغ ما اصطاده في ميناء شينشيماشي الصغير. أونو صياد من الجيل الثالث ينطلق منذ نصف قرن من شينشيماشي إلى وسط البحر، فقط 55 كلم شمالي محطة الطاقة النووية فوكوشيما، وهي الموقع الذي حصلت فيه في عام 2011 أسوء كارثة نووية في العالم.

  • Der 71 jährige Fischer Haruo Ono wäscht seinen Fang im Hafen von Shinchimachi, Japan.

    النجاة من الكارثة

    أونو يتذكر اليوم الذي تغير فيه كل شيء: في 11 مارس 2011 أدى زلزال بقوة تسع درجات إلى حصول أمواج تسونامي عالية على الساحل الشرقي لليابان. والصياد تمكن من البقاء على قيد الحياة على قاربه فيما تدمر منزله، وفقد أخا أصغر له. والتسونامي أثر أيضا على محطة الطاقة النووية فوكوشيما وأحدث انفجارات.

  • Fische im Netz in einem Fischerboot am Hafen von Shinchimachi

    الصيد في مياه ملوثة؟

    الإشعاع الناتج عن كارثة المفاعل شل صناعة السمك بكاملها في المنطقة. وبعد 12 سنة يظهر تحسن طفيف وبدأت أسعار السمك في الارتفاع. ومخططات شركة الطاقة تيبكو من أجل تحويل الماء الملوث مجددا إلى البحر يعتبرها أونو "غير مقبولة" ويخشى أن يبدأ من نقطة الصفر.

  • Unzählige riesige Wassertanks auf dem Gelände des havarierten Atomkraftwerks Fukushima Dai-ichi.

    تفريغ خزانات الماء

    خطوة البداية: خزانات الماء المتعددة في موقع المحطة النووية فوكوشيما. وحسب السلطات اليابانية يجب التخلي عن تلك الخزانات قبل إعادة البناء. والماء استخدم في الأساس في تبريد المفاعلات عقب الكارثة.

  • Ein Tepco-Mitarbeiter hält eine Probe des aufbereiteten Wassers in die Kamera

    خلاف حول خطورة ماء التبريد

    موظف من شركة تيبكو يمسك بعينة من الماء المعالج أمام الكاميرا. والماء يخضع للمعالجة والتصفية. وتؤكد تيبكو والحكومة أن ذلك غير خطير. لكن الماء يحتوي على بقايا تريتيوم. ويخشى الصيادون من أن يدمر تحويل الماء إلى البحر أساس عملهم من جديد.

  • Ein Tepco-Mitarbeiter deutet auf einen Monitor im ehemaligen Kernkraftwerk Fukushima Dai-ichi.

    كل شيء تحت السيطرة؟

    شركة الطاقة تيبكو والحكومة في طوكيو تعتمدان على مستويات تجارب الإشعاع الأكثر صرامة من دول أخرى تحول المياه المعالجة. والرخصة لذلك تم إصدارها من طرف الوكالة الدولية للطاقة النووية؛ "لدينا التجهيزات لتأمين المياه المعالجة"، كما قال متحدث باسم تيبكو لوكالة رويترز.

  • Ein Mitarbeiter von Tepco reinigt einen Tank in dem Flundern gezüchtet werden.

    تجربة تربية الأسماك في المحطة

    لتبيان عدم خطورة الماء المعالج تقوم شركة تيبكو بتربية الأسماك في خزانات محطة فوكوشيما المغلقة. توشيهيرو فادا من جامعة فوكوشيما يتفهم قلق الصيادين: إعلان تيبكو تحويل الماء الملوث إلى البحر غير مرضي بالنسبة إلى حركة صيد السمك في المنطقة.

  • Fischer Haruo Ono sortiert seinen Fang.

    "البحر ليس سلة مهملات"

    قبل البيع يفرغ الصياد هاروو أونو الأسماك في خزان ماء. ويقول بأن البحر ليس سلة مهملات ويتساءل لماذا يراد تحويل الماء في محيط فوكوشيما وليس في طوكيو أو أوساكا؟ والناس في المنطقة عانوا بما يكفي وتصعب السلطات عليهم الحياة.

  • Fischer Haruo Ono steht an der Stelle, wo früher sein Haus stand.

    العمل في البحر حتى آخر نفس

    الصياد أونو في الموقع السابق لمنزله. فبعد التسونامي تم تحويل الموقع إلى حديقة. وحتى لو أنه يوجد بيت جديد في داخل البلاد فإن الرجل البالغ من العمر 71 عاما يريد حتى وفاته "العمل في البحر". وهو متشائم بالنسبة إلى مستقبل صيد الأسماك. إعداد: فليب بوول/م.م


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