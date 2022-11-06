 البحرين - عاصمة السهر في الشرق الأوسط | تقارير جديدة | DW | 17.11.2022

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تقارير جديدة

البحرين - عاصمة السهر في الشرق الأوسط

تعتبر البحرين سياسيا دولة سلطوية، لكنها اجتماعيا ليبرالية أكثر من دول الخليج الأخرى. لذا، لا عجب أن أصبحت المملكة وجهة محبوبة للحفلات، وبخاصة لشباب من السعودية.

DW Dokumentationen | Bahrain

DW Dokumentationen | Bahrain

منذ عدة عقود تعتمد ثروة مملكة البحرين على مواردها من الغاز والنفط. لكن في الأثناء تشير التوقعات إلى أن ثروات البلاد الطبيعية ستنفد قريبا. ولذا، يجب على المملكة أن تبحث عن مصادر دخل أخرى. تسعى البحرين حاليا إلى اجتذاب مستثمرين من جميع أنحاء العالم. حتى الآن لا تفرض الجزيرة الخليجية ضرائب تذكر، وتشهد البلاد طفرة معمارية كبيرة، حيث تنشأ في كل مكان ناطحات سحاب جديدة، وعلى السواحل تبنى جزر اصطناعية. البحرين تعتبر نفسها دبي الجديدة التي تمنح الناس حرية أكثر.

DW Dokumentationen | Bahrain


لكن رغم الحرية النسبية التي تتمتع بها البحرين مقارنة بالدول المجاورة، إلا أنه وراء واجهة الانفتاح هذه هناك حقيقة قاتمة. فسكان البلاد، الذين أغلبيتهم من الشيعة تحكمهم عائلة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المنتمية إلى الأقلية السنية. المعارضة الشيعية عاجزة، وقادتها الرئيسيون يقبعون في السجون.

 

مواعيد البث
DW  عربية

الأحد 04 ديسمبر/كانون الأول 2022 – 03:15 UTC
الأحد 04 ديسمبر/كانون الأول 2022 – 11:15 UTC
الأحد 04 ديسمبر/كانون الأول 2022 – 16:15 UTC
الإثنين 05 ديسمبر/كانون الأول 2022 – 01:15 UTC
الإثنين 05 ديسمبر/كانون الأول 2022 – 05:15 UTC
الإثنين 05 ديسمبر/كانون الأول 2022 – 09:15 UTC
الإثنين 05 ديسمبر/كانون الأول 2022 – 22:15 UTC
الثلاثاء 06 ديسمبر/كانون الأول 2022 – 15:15 UTC
الخميس 08 ديسمبر/كانون الأول 2022 – 07:15 UTC
الخميس 08 ديسمبر/كانون الأول 2022 – 13:15 UTC
الجمعة 09 ديسمبر/كانون الأول 2022 – 18:03 UTC

الجزائر UTC +1

القاهرة  UTC + 2

دبي  UTC + 4

 UTC تعني توقيت عالمي منسق 

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