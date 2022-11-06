البحرين - عاصمة السهر في الشرق الأوسط

منذ عدة عقود تعتمد ثروة مملكة البحرين على مواردها من الغاز والنفط. لكن في الأثناء تشير التوقعات إلى أن ثروات البلاد الطبيعية ستنفد قريبا. ولذا، يجب على المملكة أن تبحث عن مصادر دخل أخرى. تسعى البحرين حاليا إلى اجتذاب مستثمرين من جميع أنحاء العالم. حتى الآن لا تفرض الجزيرة الخليجية ضرائب تذكر، وتشهد البلاد طفرة معمارية كبيرة، حيث تنشأ في كل مكان ناطحات سحاب جديدة، وعلى السواحل تبنى جزر اصطناعية. البحرين تعتبر نفسها دبي الجديدة التي تمنح الناس حرية أكثر.





لكن رغم الحرية النسبية التي تتمتع بها البحرين مقارنة بالدول المجاورة، إلا أنه وراء واجهة الانفتاح هذه هناك حقيقة قاتمة. فسكان البلاد، الذين أغلبيتهم من الشيعة تحكمهم عائلة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المنتمية إلى الأقلية السنية. المعارضة الشيعية عاجزة، وقادتها الرئيسيون يقبعون في السجون.





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