البحرين تعين أول سفير لها في سوريا منذ نحو عقد

أعلنت مملكة البحرين الخميس (30 كانون الأول/ديسمبر 2021) تعيين أول سفير لها في سوريا منذ نحو عقد، في وقت تعمل دول خليجية على إعادة العلاقات مع دمشق بعد قطعها قبل حوالي عشر سنوات على خلفية اندلاع النزاع.

وقالت وكالة أنباء البحرين إنّ الملك حمد بن عيسى آل خليفة أصدر مرسوما قضى بتعيين "السفير وحيد مبارك سيار رئيسًا للبعثة الدبلوماسية لمملكة البحرين لدى الجمهورية العربية السورية بلقب سفير فوق العادة مفوّض".

وكانت سلطنة عمان عيّنت سفيرا في دمشق العام الماضي، فيما الإمارات ممثلة بقائم أعمال.

مشاهدة الفيديو 43:06 مسائيةDW : مساعي عمان لتطبيع العلاقات مع دمشق.. بضوء أخضر من واشنطن؟

وزار وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان دمشق الشهر الماضي والتقى الرئيس السوري بشار الأسد، في أول زيارة لمسؤول إماراتي رفيع منذ قطع دول خليجية عدة علاقاتها الدبلوماسية مع النظام السوري.

وفي نهاية العام 2018، استأنفت الإمارات العمل في سفارتها لدى دمشق مع بدء مؤشرات انفتاح خليجي.

وعلى غرار دول غربية وخليجية عدة، قطعت البحرين علاقتها الدبلوماسية مع دمشق بعد اندلاع احتجاجات شعبية سلمية في 2011 واجهتها قوات الأمن بالقمع، وسرعان ما تحولت نزاعاً مسلحاً.

وقدّمت دول خليجية أبرزها السعودية وقطر دعماً مالياً وعسكرياً لفصائل المعارضة السورية قبل أن يتراجع الدعم تدريجياً خلال السنوات الماضية.

ز.أ.ب/أ.ح (أ ف ب)