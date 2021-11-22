البحرين تعلن القبض على عناصر "إرهابية" مرتبطة بإيران

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية على حسابها الرسمي على تويتر اليوم الاثنين (22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021) أن قوات الأمن ألقت القبض على "عناصر إرهابية شرعت في التخطيط والإعداد لعمليات إرهابية" وضبطت أسلحة ومتفجرات إيرانية بحوزتهم، وذلك في عملية أمنية استباقية بالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني.

ولم تذكر الوزارة عدد المقبوض عليهم كما لم تحدد جنسياتهم. ووصفتهم بأنهم "مرتبطون بمجموعات إرهابية موجودة في إيران". وقالت الوزارة إنهم كانوا "يخططون لعمليات إرهابية تستهدف الأمن والسلم الأهلي".

سلسلة من الاتهامات لإيران

ودأبت البحرين، التي تستضيف الأسطول الخامس التابع للبحرية الأمريكية وعمليات بحرية دولية أخرى، على اتهام إيران الشيعية بالسعي لتخريب المملكة التي يحكمها السُنة وتقطنها أغلبية شيعية. وتنفي إيران هذه الاتهامات.

وقالت المنامة العام الماضي إنها أحبطت "هجوما إرهابيا" مدعوما من الحرس الثوري الإيراني.

والبحرين هي الوحيدة ضمن دول الخليج العربية التي شهدت انتفاضة كبيرة مؤيدة للديمقراطية ضمن انتفاضات "الربيع العربي" عام 2011 نظمتها حركة معارضة تغلب عليها القوى الشيعية، قبل أن تخمدها السلطات بمساعدة من السعودية والإمارات.

ومنذ ذلك الحين، سُجن مئات المواطنين وجُرّد بعضهم من الجنسية بسبب ما تصفه الحكومة بأنه "إرهاب" مرتبط بإيران.

والاحتجاجات باتت نادرة للغاية وتُواجه بإجراءات قاسية من قوات الأمن. وقامت السلطات بحل مجموعتي المعارضة الرئيسيتين، جمعية "الوفاق" الشيعية التي كانت الكتلة الأكبر في البرلمان حتى العام 2011، وجمعية العمل الوطني الديموقراطي العلمانية "وعد"، بسبب اتهامهما بالارتباط بـ"الإرهاب".

وترفض البحرين التقارير المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان وتنفي التمييز ضد مواطنيها الشيعة.

ص.ش/أ.ح (رويترز، أ ف ب)