 البحرين ترفض طلباً أممياً لإطلاق سراح الناشط نبيل رجب | أخبار | DW | 11.01.2019

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أخبار

البحرين ترفض طلباً أممياً لإطلاق سراح الناشط نبيل رجب

رفضت المنامة طلباُ للأمم المتحدة بشأن إطلاق سراح الناشط الحقوقي المعارض نبيل رجب واعتبرت في ردها الحكم على رجب بأنه جاء بعد "نشر تغريدات كاذبة ومغرضة" تمثل "مخالفات قانونية"، حسب التعبير الرسمي للحكومة في البحرين.

Nabeel Rajab Menschenrechtsaktivist Bahrain (picture-alliance/epa/Mazen Mahdi)

ردت المنامة الجمعة (11 كانون ثان/يناير 2019) على دعوة الأمم المتحدة إلى الإفراج عن المعارض والناشط الحقوقي نبيل رجب المسجون في البحرين، بالقول إنه نشر "تغريدات كاذبة ومغرضة" تمثل "مخالفات قانونية". وكانت الأمم المتحدة قد دعت في الرابع من كانون الثاني/يناير الماضي إلى "الإفراج فورا ومن دون شروط" عن رجب الذي حكم عليه بالسجن خمسة أعوام لنشره تغريدات تندد بالحرب في اليمن.

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قرار جديد للعاهل البحريني يضيق الخناق على عمل المعارضة السياسية في البلاد. فقد صدر أمر ملكي يمنع قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية المنحلة من الترشح لعضوية مجلس النواب وذلك قبل أشهر من الانتخابات البرلمانية. (11.06.2018)

أيدت محكمة الاستئناف البحرينية حكما بالسجن لخمس سنوات بحق الناشط البحريني المعروف نبيل رجب في قضية تغريدات معارضة للحرب على اليمن، ومنتقدة لأوضاع السجون في المملكة، ولا يزال بإمكانه تقديم طلب استئناف في محكمة النقض. (05.06.2018)

وقالت الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني في بيان إن رجب "قام بنشر تغريدات كاذبة ومغرضة على حسابه" على تويتر "تمثل مخالفات قانونية وليس لها أي علاقة بشكل أو آخر بحرية التعبير". وأضاف البيان الذي صدر قبل ساعات من وصول وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى المنامة الجمعة في زيارة تستغرق بضع ساعات، أن رجب قام أيضا في آذار/مارس 2015 بالنشر "عمدًا في زمن الحرب أخبارا وإشاعات كاذبة ومغرضة" و"دعايات مثيرة" من شأنها "إلحاق الضرر بالعمليات التي تخوضها القوات المسلحة البحرينية بجانب قوات دول شقيقة"، في إشارة الى مشاركة البحرين في التحالف العسكري بقيادة السعودية في اليمن.

وقال إن السجين نشر أيضا صور جثث قال إنها ناتجة من حرب اليمن، بينما هي مأخوذة من حرب سوريا ومن قطاع غزة. وأشارت الإدارة لعامة لمكافحة الفساد إلى أن نبيل رجب "قام علنًا بإهانة وزارة الداخلية وإدارة الإصلاح والتأهيل من خلال نشر عدة تغريدات على حسابه"، وأنه نشر "تغريدات أرفق بها صورا لأشخاص بهم إصابات وتضمنت ادعاء بإصابة المئات من نزلاء سجن جو" البحريني، "بكسور متفرقة في أجسادهم ومئات منهم ينزفون من رؤوسهم نتيجة الضرب والتعذيب".

وكان رجب تحدّث عن عمليات تعذيب في أحد السجون البحرينية، وانتقد عمليات التحالف في اليمن.

وأيّدت محكمة التمييز البحرينية في 31 كانون الاول/ديسمبر الماضي حكما بسجن رجب لمدة خمس سنوات في قضية تغريدات معارضة للحرب على اليمن ومنتقدة للإجراءات القضائية في المملكة. وكان رجب أدين في تموز/يوليو 2017 في قضية تتعلق ب"نشر شائعات والتضليل" وحكم عليه بالسجن لمدة عامين إثر مقابلات انتقد فيها الحكومة البحرينية. وطعن في الحكم، لكن محكمة الاستئناف أيّدته في تشرين الثاني/نوفمبر 2017، قبل أن تثبّته محكمة التمييز في كانون الثاني/يناير 2018.

وتشهد المملكة الخليجية الصغيرة اضطرابات منذ العام 2011 عندما قامت الأجهزة الأمنية بقمع تظاهرات ضخمة قادها معارضون، مطالبين بملكية دستورية، حيث تحكم المملكة عائلة سنية تمثل اقلية في البلاد ذات الغالبية الشيعية.

وكان رجب، أحد أبرز المطالبين بالإصلاحات منذ بداية الأحداث قبل نحو ثماني سنوات، يدير لدى اعتقاله، مركز البحرين لحقوق الإنسان ومركز الخليج لحقوق الإنسان، كما كان الأمين العام المساعد للاتحاد الدولي لحقوق الإنسان.

ح.ع.ح/ه.د(أ.ف.ب)

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    نساء البحرين - الاستثناء في الخليج؟

    غادة جمشير: صاحبة اللسان اللاذع

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  • Dr. Wajeeha Sadeq Al Baharna

    نساء البحرين - الاستثناء في الخليج؟

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  • Bahrain Manama Rede Opposition Reformen

    نساء البحرين - الاستثناء في الخليج؟

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  • Formel 1 - GP Bahrain 2007 Männer in traditionellen Gewänder

    نساء البحرين - الاستثناء في الخليج؟

    مجتمع خليجي محافظ

    كانت المرأة البحرينية الأولى في منطقة الخليج في الحصول على حق التعليم، حيث أسست أول مدرسة للبنات عام 1928. وبالإضافة إلى حصولها على حقها في الانتخاب والترشح عام 2002 وتقلدها مناصب مهمة في أجهزة الدولة لتكون ريادية في منطقة الخليج وأكثر النساء حقوقا، يبقى المجتمع البحريني مجتمعا محافظا تلعب فيه التقاليد دورا كبيرا وتبقى أمام المرأة عقبات كبيرة. وقليلات هن من تجرؤن على تحدي هذه الأعراف والتقاليد...

  • Bahrain Prinzessin Meriam Al-Khalifa

    نساء البحرين - الاستثناء في الخليج؟

    الأميرة مريم وتحديها للتقاليد

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  • Unruhen in Bahrain

    نساء البحرين - الاستثناء في الخليج؟

    المرأة في خضم الاحتجاجات

    تشهد البحرين منذ 14 من شباط/فبراير 2011 احتجاجات يحركها الشيعة، الذين يقول إنهم يشكلون الأكثرية، في هذا البلد الخليجي ضد حكم آل خليفة السنة الذين يحكمون البلاد منذ 400 عام. وكانت النساء ولازلن في الصفوف الأولى لهذه التظاهرات الاحتجاجية. كما طالهن أيضا الاعتقال والسجن. ومنظمات حقوقية تتحدث أيضا عن محاكمات تعسفية وأحكام جائرة بعد أن شددت السلطات البحرينية العقوبات على "مرتكبي أعمال الشغب والعنف".

  • Reem Khalifa Journalistin und Redakteurin

    نساء البحرين - الاستثناء في الخليج؟

    تداعيات أحداث فبراير على المرأة

    تؤكد الصحفية البحرينية ريم الخليفة من صحيفة "الوسط" المستقلة أن أحداث 14 فبراير/ شباط قد ألقت بظلالها على وضع المرأة بصفة عامة والصحفية بصفة خاصة، حيث أصبحت المرأة تواجه عراقيل إضافية تضعها السلطة. وفي حوار مع DW في الصيف الماضي تقول الخليفة إن السلطة أصبحت تنظر إلى الصحفي المستقل بأنه "مصدر إزعاج"، وإن "نقل الحقيقة، التي لا تروق للسلطات" تتسبب للصحفي في متاعب، متحدثة عن تلقيها "تهديدات" لإخافتها.

    الكاتب: شمس العياري


مختارات

نساء البحرين - الاستثناء في الخليج؟

تفتقد البحرينية حقوقا عدة، لكنها استطاعت أن تحقق ما لم تحققه بنات جلدتها بدول الجوار، فما الذي يميزها عن غيرها؟ وهل أنها حصلت فعلا على "الكثير من الحقوق، دون نضال"، على رأي البعض، أم أن حقوقها نتاج كفاح بحرينيات كثيرات؟ (12.12.2013)  

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