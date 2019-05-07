البحرية المغربية تعترض قوارب مهاجرين في طريقهم إلى إسبانيا

اعترضت البحرية الملكية المغربية ليل الجمعة/ السبت 117 مهاجرا "من دول جنوب الصحراء" كانوا يحاولون عبور البحر المتوسط إلى إسبانيا على متن ثلاثة مراكب متداعية، وفق ما أفاد مصدر عسكري اليوم السبت (11 أيار/مايو 2019).
وتم اقتياد المهاجرين بعد إنقاذهم، إلى ميناءي قصر الصغير والناظور في شمال المملكة، بحسب ما ذكر المصدر الذي طلب عدم كشف هويته، ولم يورد مزيدا من التفاصيل.
يذكر أن السلطات المغربية أوقفت عام 2018 نحو 89 ألف "محاولة هجرة غير شرعية" منها 29 ألف محاولة عبر البحر، بحسب أرقام رسمية. ومنذ بداية العام وصل أكثر من 7800 مهاجر إلى إسبانيا ثاني بوابة دخول للمهاجرين غير الشرعيين في أوروبا بعد اليونان، بحسب منظمة الهجرة الدولية.
وإزاء تدفق المهاجرين، قدم الاتحاد الأوروبي العام الماضي للمغرب 140 مليون يورو كمساعدة لمواجهة الهجرة غير الشرعية وتفكيك شبكات المهربين وحماية المهاجرين من ضعاف الحال. وبحسب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدر الهجرة غير الشرعية ربحا كبيرا على المهربين الذين يحصلون على ما بين ألفين وخمسة آلاف يورو عن كل مهاجر يعبر المتوسط. وأضافت الجمعية أن السلطات المغربية "تلاحق وتوقف الضحايا" بدلا من التركيز على المهربين.
ح.ع.ح/ع.ج (أ.ف.ب)
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