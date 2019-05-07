 البحرية المغربية تعترض قوارب مهاجرين في طريقهم إلى إسبانيا | أخبار | DW | 11.05.2019

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أخبار

البحرية المغربية تعترض قوارب مهاجرين في طريقهم إلى إسبانيا

أعلن مصدر عسكري أن البحرية الملكية المغربية اعترضت قوارب كانت تقل أكثر من 100 مهاجر من دول جنوب الصحراء على متن قوارب كانوا يحاولون عبور البحر المتوسط في طريقهم إلى إسبانيا، وأعادتهم إلى الأراضي المغربية.

Symbolbild Flüchtlinge Mittelmeer Bootsflüchtlinge Migranten (picture-alliance/dpa)

اعترضت البحرية الملكية المغربية ليل الجمعة/ السبت 117 مهاجرا "من دول جنوب الصحراء" كانوا يحاولون عبور البحر المتوسط إلى إسبانيا على متن ثلاثة مراكب متداعية، وفق ما أفاد مصدر عسكري اليوم السبت (11 أيار/مايو 2019).

مختارات

في جنوب إسبانيا، يقطن المئات من المغاربة أكواخَ الحرمان. لكن رغم قساوة الوضع، يرفض هؤلاء المغادرة، مصرّين على مناجاة النفس بأوراق الإقامة. DW عربية زارت مجموعة من هذه "التشابولات" ووقفت على حقيقة المعاناة. (04.08.2018)

أعلن خفر السواحل الإسبانية أنّهم أنقذوا في مياه البحر المتوسط يومي السبت والأحد حوالى 1200 مهاجر غير قانوني كانوا يحاولون على متن ثلاثين زورقاً الوصول إلى إسبانيا، البوابة الأساسية للهجرة السرية إلى أوروبا. (08.10.2018)

وتم اقتياد المهاجرين بعد إنقاذهم، إلى ميناءي قصر الصغير والناظور في شمال المملكة، بحسب ما ذكر المصدر الذي طلب عدم كشف هويته، ولم يورد مزيدا من التفاصيل.

يذكر أن السلطات المغربية أوقفت عام 2018 نحو 89 ألف "محاولة هجرة غير شرعية" منها 29 ألف محاولة عبر البحر، بحسب أرقام رسمية. ومنذ بداية العام وصل أكثر من 7800 مهاجر إلى إسبانيا ثاني بوابة دخول للمهاجرين غير الشرعيين في أوروبا بعد اليونان، بحسب منظمة الهجرة الدولية.

وإزاء تدفق المهاجرين، قدم الاتحاد الأوروبي العام الماضي للمغرب 140 مليون يورو كمساعدة لمواجهة الهجرة غير الشرعية وتفكيك شبكات المهربين وحماية المهاجرين من ضعاف الحال. وبحسب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدر الهجرة غير الشرعية ربحا كبيرا على المهربين الذين يحصلون على ما بين ألفين وخمسة آلاف يورو عن كل مهاجر يعبر المتوسط. وأضافت الجمعية أن السلطات المغربية "تلاحق وتوقف الضحايا" بدلا من التركيز على المهربين.

ح.ع.ح/ع.ج (أ.ف.ب)

  • Bulgarien Grenze Grenzsoldaten (Getty Images/AFP/N. Doychinov)

    محاولات أوروبية لإغلاق أبواب مشرعة بوجه اللاجئين

    قوات خاصة على الحدود البلغارية

    تعتزم بلغاريا نشر قوات خاصة على حدودها مع تركيا لمنع عبور اللاجئين، الأمر الذي تسبب في انتقادات لبلغاريا وجهتها مؤسسة برو أزول المعنية بشؤون اللاجئين.

  • Flüchtlinge im Boot (Picture-alliance/dpa/E. Morenatti/AP)

    محاولات أوروبية لإغلاق أبواب مشرعة بوجه اللاجئين

    ليبيا: بوابة المهاجرين

    تعتبر ليبيا بوابة مئات الآلاف من الراغبين في العبور نحو إيطاليا، التي وافقت حكومتها مؤخرا على مهمة بحرية في المياه الليبية لاعتراض الزوارق المهاجرة وإعادة المهاجرين إلى ليبيا.

  • Rettungsaktion von Ärzte ohne Grenzen Mittelmeer (DW/K. Zurutuza)

    محاولات أوروبية لإغلاق أبواب مشرعة بوجه اللاجئين

    معاناة يومية

    تقرير صدر مؤخرا عن منظمة "أوكسفام" ذكر أن غالبية المهاجرات الأفريقيات يتعرضن للاغتصاب والعمل القسري، مشيرا إلى أن المعاناة هي جزء من الحياة اليومية للكثير من المهاجرين.

  • Griechenland Flüchtlingslager auf Samos (DW/F. Pianka)

    محاولات أوروبية لإغلاق أبواب مشرعة بوجه اللاجئين

    اتفاق تركي أوروبي على إعادة اللاجئين

    من بنود اتفاق اللاجئين بين تركيا والاتحاد الأوروبي أن تعيد أوروبا المهاجرين الذين وصلوا عبر تركيا إلى الجزر اليونانية بشكل غير شرعي لتركيا مرة أخرى. وكثيراً ما هدد الرئيس التركي اردوغان بإلغاء الاتفاقية، بعد كل خلاف سياسي مع الاتحاد الأوروبي.

  • Filmstill Die Balkanroute – Auf der Flucht , (ORF)

    محاولات أوروبية لإغلاق أبواب مشرعة بوجه اللاجئين

    طريق البلقان: هل يمكن إغلاقه كليا؟

    أقر ساسة أوروبيون بصعوبة إغلاق طريق البلقان بشكل كلي أمام المهاجرين كما أفادت بيانات إحصائية أن طريق البلقان لايزال الأكثر استخداما من قبل المهاجرين الراغبين في الوصول لأوروبا.

  • default

    محاولات أوروبية لإغلاق أبواب مشرعة بوجه اللاجئين

    الطريق من المغرب إلى إسبانيا

    أغلقت السلطات الإسبانية معبرا حدوديا مع المغرب، بشكل مؤقت وذلك في أعقاب زيادة حالات دخول المهاجرين خلال المعبر. الإغلاق شمل أيضا التجار، وفقا لبيانات إسبانية. وكثيرا ما يستخدم المهاجرون الأفارقة جيبي سبتة ومليلية إلى الشمال من المغرب كنقطة دخول لأوروبا.

  • default

    محاولات أوروبية لإغلاق أبواب مشرعة بوجه اللاجئين

    رقابة حدودية مشددة

    شددت النمسا من نهجها تجاه عبور المهاجرين لحدودها، إذ لم يستبعد مسؤولون إمكانية إغلاق الحدود حال قررت إيطاليا السماح للمهاجرين بالعبور في اتجاه الشمال. الحدود الألمانية النمساوية بدورها شهدت تشديدا في إجراءات المراقبة.


مختارات

محاولات أوروبية لإغلاق أبواب مشرعة بوجه اللاجئين

بعد نحو عامين على دخول أكثر من مليون مهاجر ولاجئ إلى أوروبا، توجه أغلبهم إلى ألمانيا. دول أوروبية تسعى لإحكام السيطرة على حدودها ومنع دخول المزيد من اللاجئين من خلال تشديد المراقبة على الحدود. (17.08.2017)  

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