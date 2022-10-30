المستقبل الآن

البحث عن كواكب خارج المجموعة الشمسية

الفيزيائية لاورا كرايدبيرغ من معهد هايدلبرغ MPI لعلم الفلك تبحث فيما يسمى الكواكب الخارجية، وهي تعمل أيضًا بتليسكوب جيمس ويب الفضائي، الذي يرسل منذ أشهر صورًا رائعة من الفضاء.