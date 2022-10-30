البحث عن كواكب خارج المجموعة الشمسية

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
الفيزيائية لاورا كرايدبيرغ من معهد هايدلبرغ MPI لعلم الفلك تبحث فيما يسمى الكواكب الخارجية، وهي تعمل أيضًا بتليسكوب جيمس ويب الفضائي، الذي يرسل منذ أشهر صورًا رائعة من الفضاء.
في محاولة مستمرة لاكتشاف "الأرض الثانية"، عثر العلماء على كوكب خارج مجموعتنا الشمسية أطلق عليه اسم GJ 367b ويتمتع بخصائص فريدة للغاية، منها أن العام الكامل على سطحه يبلغ طوله 8 ساعات فقط!
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول