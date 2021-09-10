البحث عن طرق لتجاوز أزمة كورونا

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بدأ العالم يتنفس الصعداء شيئاً فشيئاً بعد تراجع عدد الإصابات بفيروس كورونا. وعلى الرغم من استمرار حملات التلقيح في كافة أنحاء العالم، إلا أن قواعد النظافة الصحية سترافقنا وقتا طويلاً.
سجلت ألمانيا رقما قياسيا جديدا في عدد الإصابات بكورونا، هو الأعلى منذ ظهور الفيروس، كما واصل معدل انتشار الفيروس ارتفاعه لليوم الثالث على التوالي. والهيئة الاستشارية للقاحات تصدر توصيات جديدة بخصوص التطعيمات.
بعد 20 شهراً من إغلاقها بسبب جائحة كورونا، تفتح الولايات المتحدة حدودها البرية والجوية مجدداً أمام المسافرين الأجانب المُطعًّمين ضد الفيروس. يأتي ذلك بالتزامن مع نكسة لبايدن حول قراره جعل اللقاح إلزامياً في الشركات.
تعتزم ألمانيا إتاحة جرعات معززة من لقاحات مضادة لكورونا لجميع المطعمين عقب 6 أشهر من تلقيهم التطعيم. ووزير الصحة الألماني يقول إن البلاد دخلت فترة صعبة للغاية من جائحة كورونا.
أصدرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة توصية بتلقي الأطفال من سن 5 إلى 15 عاماً لقاح فايزر-بيونتك، فيما بدأت عدة دول عربية بالفعل في تلقيح الأطفال. فلماذا ينتاب البعض القلق بهذا الشأن؟
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