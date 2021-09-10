 البحث عن طرق لتجاوز أزمة كورونا | DW الأخبار | DW | 14.10.2021

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DW الأخبار

البحث عن طرق لتجاوز أزمة كورونا

بدأ العالم يتنفس الصعداء شيئاً فشيئاً بعد تراجع عدد الإصابات بفيروس كورونا. وعلى الرغم من استمرار حملات التلقيح في كافة أنحاء العالم، إلا أن قواعد النظافة الصحية سترافقنا وقتا طويلاً.

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