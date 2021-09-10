البحث عن طرق لتجاوز أزمة كورونا

كورونا في ألمانيا ـ ارتفاع غير مسبوق في الإصابات وتوصيات تطعيم جديدة

سجلت ألمانيا رقما قياسيا جديدا في عدد الإصابات بكورونا، هو الأعلى منذ ظهور الفيروس، كما واصل معدل انتشار الفيروس ارتفاعه لليوم الثالث على التوالي. والهيئة الاستشارية للقاحات تصدر توصيات جديدة بخصوص التطعيمات.