البحث عن خلفيات تحطم القمر الصناعي العسكري الإماراتي

قالت سلطات الفضاء الأوروبية أمس الخميس إنه تم فتح تحقيق بعد فشل إطلاق الصاروخ الأوروبي "فيغا" مما أدى إلى تحطم قمر مراقبة عسكري كان سيوضع في المدار لحساب دولة الإمارات.

وانطلق الصاروخ الإيطالي الصنع من مركز فضاء في "جيانا" الفرنسية الساعة 10:53 بالتوقيت المحلي يوم الأربعاء (0153 بتوقيت غرينتش يوم الخميس) حاملا القمر الصناعي فالكون آي1 الذي تفيد تقارير بأن قيمته مئات الملايين من الدولارات.

وأظهرت لقطات لعملية الإطلاق بُثت على الإنترنت أنه بعد نحو دقيقتين بدأ مراقبون يبلغون عن مؤشرات على حدوث خطأ بعد فترة وجيزة من بدء المرحلة الثانية. ورغم مساعي إعادة ضبط إعدادات إطلاق الصاروخ من على الأرض، إلا أن السلطات أكدت في وقت لاحق أن الصاروخ تعرض "لعطل فني جسيم" واعتذرت للإمارات عن فقد حمولته في إشارة إلى القمر الصناعي.

وهذه أول عملية فاشلة لإطلاق صاروخ فيغا، الذي تعتمد عليه وكالة الفضاء الأوروبية في مهمات لوضع أقمار صناعية في مدارات حول الأرض. وقد استُخدم الصاروخ في 14 مهمة سابقة.

وتعرضت عملية الإطلاق للتأجيل مرتين بسبب سوء الأحوال الجوية. وقالت وكالة أريان سبيس إنه تم تعليق أي عمليات إطلاق للصاروخ فيغا مستقبلا لحين انتهاء التحقيق لكن الاستعدادات تمضي قدما لعملية الإطلاق المقبلة للصاروخ أريان 5 الأكبر حجما.

والقمر فالكون آي1 هو الأول من بين قمرين عسكريين للمراقبة كان من المقرر إطلاقهما لحساب القوات المسلحة الإماراتية هذا العام بموجب اتفاق تعاون بين الإمارات وفرنسا. ولم يتسن الاتصال بمسؤولين إماراتيين للتعليق.

ص.ش/ح.ز (رويترز)