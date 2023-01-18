 البحث عن الوظيفة المناسبة | صنع في ألمانيا | DW | 25.01.2023

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صنع في ألمانيا

البحث عن الوظيفة المناسبة

يمكن لأي شخص يتقدم لوظيفة أن يقع في الكثير من الأخطاء. مراسلة قناة دي دبليو كريستينا بيكر توضح كيف يجب أن تكون عملية التقدم للحصول على وظيفة وتعطي بعض النصائح المفيدة.

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