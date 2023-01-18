البحث عن الوظيفة المناسبة

"حقيبة ذكية".. لاجئ سوري يحصل على ثاني براءة اختراع في ألمانيا

"الإبداع لا حدود له" هذا ما يؤكد عليه أيضا السوري نسيم خليل والذي قدم إلى ألمانيا عام 2016، حيث استطاع في خلال سنوات قليلة من قدومه أن يحصل على براءة اختراع لمرتبة ذكية تعتمد على التنافر المغناطيسي.