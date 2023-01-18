البحث عن الوظيفة المناسبة

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يمكن لأي شخص يتقدم لوظيفة أن يقع في الكثير من الأخطاء. مراسلة قناة دي دبليو كريستينا بيكر توضح كيف يجب أن تكون عملية التقدم للحصول على وظيفة وتعطي بعض النصائح المفيدة.
ضحايا كثر في ألمانيا أبلغوا عن عمليات نصب، كثير منها يجري عبر الإيميل بالخصوص. هذه أبرز عمليات الاحتيال الرقمية وأهم النصائح لتفاديها.
تأمين فرصة للبقاء في ألمانيا، يكون هدف كل طالب لجوء قدم إليها هرباً من وطنه بسبب وجود خطر على حياته وأمنه في بلده. فكيف يصبح التدريب المهني فرصة ثانية لطالبي اللجوء "المرفوضين" للبقاء في ألمانيا؟
"الإبداع لا حدود له" هذا ما يؤكد عليه أيضا السوري نسيم خليل والذي قدم إلى ألمانيا عام 2016، حيث استطاع في خلال سنوات قليلة من قدومه أن يحصل على براءة اختراع لمرتبة ذكية تعتمد على التنافر المغناطيسي.
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