 البحث عن الموصلات الفائقة | المستقبل الآن | DW | 02.10.2022

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المستقبل الآن

البحث عن الموصلات الفائقة

المواد فائقة التوصيل تتمتع بخصائص مدهشة. وستساعد في المستقبل على استخدام الطاقة بشكل أكثر كفاءة. لكن لتحقيق ذلك لا بد من التوصل إلى إنتاج موصلات فائقة لا تحتاج إلى التبريد بنسبة كبيرة.

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