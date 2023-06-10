 البحث عن الراحة في الريف | عصر العولمة | DW | 17.06.2023

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عصر العولمة

البحث عن الراحة في الريف

بسبب ضوضاء المدن الكبرى بدأ مزيد من الشباب الياباني يخطط للانتقال للعيش في الأرياف. خطط تشجعها الحكومة من أجل بث الحياة في المناطق النائية.

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Titel: Philippinen Beschreibung: Auf den Philippinen sind Scheidungen verboten. Das bringt Frauen oft in Schwierigkeiten. Werden sie verlassen, haben sie keinen rechtlichen Anspruch auf Unterhalt. Dennoch stehen Massenhochzeiten bei jungen Leuten hoch im Kurs. Rechte: nur für diesen Beitrag! Copy: WDR

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الولايات المتحدة الأمريكية: فرصة ثانية لأصحاب السوابق 03.06.2023

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