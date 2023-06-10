البحث عن الراحة في الريف

الضوضاء.. تهديد مميت غير مرئي

لا يمكن أن تكون الضوضاء مزعجة فحسب، بل يمكنها أيضاً أن تصيب الإنسان بالمرض، كما يمكنها أن تسبب اضطراب النظم البيئية. بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الضوضاء، إليك كل ما تحتاج معرفته حول هذا الخطر.