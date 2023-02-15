 البحث عن الألماس في جنوب إفريقيا | تقارير جديدة | DW | 15.02.2023

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تقارير جديدة

البحث عن الألماس في جنوب إفريقيا

يتناول الفيلم ثلاثة رجال يبحثون عن أحجار ثمينة في حقل ألماس في جنوب إفريقيا بشكل غير قانوني، آملين أن تتغير حياتهم إلى الأبد.

DW Dokumentationen | Auf der Jagd nach dem Glück

DW Dokumentationen | Auf der Jagd nach dem Glück


يحدث كل ذلك في حقل أنقاض على أطراف الصحراء وبالقرب من سواحل المحيط. هذا الحقل مليء بالحفر التي خلفتها وراءها حفارات وآلات شركات أوروبية بعد أن نقبت لعقود عن الحجر الكريم. ويعتقد الباحثون أن ألماسا خالصا لا يزال يتواجد تحت الأرض هناك. 
 

DW Dokumentationen | Auf der Jagd nach dem Glück


يرافق الفيلم فياني، وهو مدمن سابق على المخدرات والطباخ السابق باتريك وكذلك غطاس الألماس جورج الذي كان مليونيراً سابقاً. لا يعرض الفيلم المصير الفردي لهؤلاء الرجال فقط أثناء تواجدهم فيما يسمى بـ "حقول الحفر" وإنما يتتبع شعورا بشريا يتركز على طموح إنساني بالبحث عن السعادة. 


مواعيد البث

DW  عربية

الأحد 19 مارس/آذار 2023 – 03:15 UTC
الأحد 19 مارس/آذار 2023 – 11:15 UTC
الأحد 19 مارس/آذار 2023 – 16:15 UTC
الإثنين 20 مارس/آذار 2023 – 01:15 UTC
الإثنين 20 مارس/آذار 2023 – 05:15 UTC
الإثنين 20 مارس/آذار 2023 – 09:15 UTC
الإثنين 20 مارس/آذار 2023 – 22:15 UTC
الثلاثاء 21 مارس/آذار 2023 – 15:15 UTC
الخميس 23 مارس/آذار 2023 – 07:15 UTC
الخميس 23 مارس/آذار 2023 – 13:15 UTC
الجمعة 24 مارس/آذار 2023 – 18:03 UTC

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