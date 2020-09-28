الببغاوات غير مرغوب فيها في زمن كورونا... والسبب؟

نقل الموقع الإلكتروني لمجلة "شتيرن" الألمانية عن صحيفتي "ديلي ميل" و"تايمز" البريطانيتين قولهما إن استلام مآوي الحيوانات لطيور الببغاوات قد ارتفع في فترة كورونا بنسبة 70 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي. ويعود السبب إلى أن الكثير من مربي الببغاوات قد ضاقوا ذرعاً منها بعد أن تحولوا إلى العمل من المنزل بعد تفشي جائحة كورونا.

وقد نقل عن بعضهم أن الببغاوات لا تكف عن الثرثرة وإزعاجهم خلال العمل فحسب، بل وصل الأمر ببعضها إلى حد قطع بعض المكالمات الخاصة بالعمل من خلال الثرثرة مع زملاء العمل وحتى مع المدراء.

وفي حين ارتفعت نسبة التخلي عن الببغاوات لصالح مآوي الحيوانات أو حتى فتح أبواب الأقفاص لها وإطلاقها لتصبح حرة، زادت نسبة الإقبال على اقتناء الكلاب والقطط لأنها تعطي نوعاً من المؤانسة والاتصال الاجتماعي في فترة التباعد الاجتماعي خوفاً من العدوى.

الببغاوات حيوانات ذكية، ليس لأنها تستطيع التكلم بعض الشيء فقط. فقد ذهبت دراسة علمية من العام 2012 إلى أن الببغاوات الرمادية تملك نفس الذكاء لطفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات.

ولك أن تتخيل مقدار التعب والمعاناة للعمل من المنزل بوجود طفل ذي ثلاث سنوات. ولببغاوات نفس سلوك الطفل الصغير: تحدث ضجة عندما تكون جائعة أو عند الشعور بالملل. وكالأطفال من الصعب إسكاتها.

ولا تتقبل بعض الببغاوات إلا الذكور أو الإناث كمقتنين. وعندما لا يعجبها جنس صاحبها تصبح عدوانية.

خ.س/ أ.ح



