البايرن يستعد بالقوة الضاربة.. ولاعبو الأهلي: ليس لدينا ما نخسره

دعا هانزي فليك، المدير الفني لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، لاعبيه إلى تجاوز فوضى رحلة السفر إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في بطولة العالم للأندية والتركيز لإنهاء الموسم باللقب السادس للفريق البافاري.

ويلتقي بايرن الأهلي المصري مساء غد الاثنين (الثامن من فبراير/ شباط 2021) في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية وستقام مباراة النهائي في هذه البطولة يوم الخميس المقبل.

وقال فليك في الدوحة اليوم الأحد :"إنه لهدف عظيم بالنسبة لنا أن ننهي الموسم الممتاز باللقب السادس، ويجب علينا أن نتجاوز ما حدث في رحلة الذهاب".

وكان نادي بايرن ميونخ قد أعلن أمس السبت تأخر إقلاع طائرة الفريق المتجهة إلى قطر لأكثر من سبع ساعات، نظراً لرفض إصدار الإذن بالإقلاع في البداية بسبب قيود الطيران الليلي في مطار العاصمة الألمانية برلين.

وأضاف فليك: "أنا أيضاً لم أكن مستمتعاً بالأمور والبقاء عالقين في الطائرة. لقد كنا هناك في الوقت المناسب، وكنا في الطائرة في الوقت المناسب وكنا مستعدين للإقلاع في الوقت المناسب". وتابع:" لم يكن الأمر جميلاً، لكن لننظر الآن إلى الأمام ولنتطلع إلى نصف النهائي".

من جانبه، قال جوشوا كيميش، لاعب خط وسط بايرن: "يمكننا كتابة التاريخ، ونحن راغبون في ذلك أيضاً"، وأعرب اللاعب الألماني الدولي عن اعتقاده بأن رحلة الذهاب "كانت دون المستوى الأمثل بعض الشيء، وبالرغم من ذلك يجب أن نكون قادرين على الفوز بالمباراة يوم الاثنين، وسنخوض المباراة ونحن منتعشون".

الأهلى يكثف استعداداته

من جانبه، علق محمد أبو تريكة نجم النادي الأهلي والمنتخب المصري السابق على المواجهة المرتقبة بين الناديين قائلاً: "الأهلي سيلعب نصف نهائي كأس العالم وهذا إنجاز ضخم.. الاهلي نادي كبير ودائما يحضر في المناسبات الكبرى" بحسب ما ذكرت صحيفة الشروق المصرية.

أضاف أبو تريكة في تصريحات تليفزيونية: "سنلعب دون ضغوط، وإن شاء الله سيقدم الأهلي مباراة كبيرة أمام البايرن.. علينا أن نتذكر أن برشلونة كان معه أفضل لاعب في العالم وخسر بثمانية أهداف".

يذكر أن الأهلي فاز على الدحيل القطري يوم الخميس الماضي بهدف نظيف في مستهل مشوار الفريق في كأس العالم للأندية.

من جانبه، أكد الزامبي والتر بواليا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، على أهمية المباراة. وقال في تصريحات للموقع الرسمي لناديه :"نخوض مباراة البايرن دون ضغوط، وسنلعب من أجل المتعة". وأضاف: "ليس لدينا ما نخسره أمام بطل أوروبا، فقد حققنا خطوة مهمة بالفوز في المباراة الأولى، والتأهل إلى الدور قبل النهائي".

ع.ح./ ع.غ. (د ب أ وصحف مصرية)