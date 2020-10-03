البافاري يتأهب لعرض جديد لضم هودسون أودوي من تشيلسي

رفض نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم عرضاً من نادي بايرن ميونيخ الألماني لضم لاعب خط الوسط الشاب كالوم هودسون أودوي (19 عاماً)، حسبما أفادت وسائل الإعلام البريطانية اليوم الأحد (الرابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2020).

وأشارت العديد من وسائل الإعلام البريطانية إلى أن تشيلسي رفض عرضاً من بايرن لاستعارة اللاعب يتضمن بند الشراء في الموسم المقبل مقابل 77 مليون يورو. وأضافت التقارير أنه من المتوقع أن يتقدم بايرن بعرض جديد للنادي اللندني قبل نهاية فترة الانتقالات الحالية غداً الاثنين.

وكان العملاق البافاري مهتماً للغاية في شتاء 2019 بالتعاقد مع اللاعب الشاب ولكنه لم يتوصل لاتفاق مع تشيلسي. وقال هانزي فليك المدير الفني لبايرن أمس السبت: "بشكل أساسي، لا أعرف ماذا حدث. ولكن أودوي من أبرز المواهب في هذا المركز".

وقال فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي بعد المباراة التي فاز فيها الفريق برباعية نظيفة على كريستال بالاس أمس السبت، التي كان أودوي فيها ضمن التشكيلة الأساسية لتشيلسي، إنه لا يستطيع التنبؤ بما سيحدث حتى يوم الاثنين.

ورغم أن لامبارد يواصل الاعتماد على اللاعب ويرغب في استمراره ضمن صفوف الفريق، ستُوضع رغبات هودسون أودوي في الحسابات أيضاً لاسيما وأنه مهدد بالجلوس كثيراً على مقاعد البدلاء في الموسم الحالي.

ع.غ/ ع.ج.م (د ب أ)