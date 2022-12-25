 البابا يندد باستغلال إفريقيا قبل زيارة للكونغو وجنوب السودان | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 16.01.2023

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البابا يندد باستغلال إفريقيا قبل زيارة للكونغو وجنوب السودان

قبل وصوله إلى الكونغو الديمقراطية ندد بابا الفاتيكان بما أسماه "استغلال أفريقيا وشعوبها" دون الاكتراث إلى "ذكاء الشعب وعظمته وفنه". تأتي تصريحات الحبر الأعظم قبل أسابيع قليلة من بدء زيارته إلى القارة السمراء.

Bahrain | Rückreise Papst Franziskus

أدان البابا فرنسيس استغلال إفريقيا وشعوبها وذلك قبل رحلته المقررة إلى القارة في وقت لاحق من الشهر الجاري. وقال البابا "هذه الفكرة التى مفادها أن وجود إفريقيا هو فقط لاستغلالها هي أكبر ظلم"، مشددا أنها أفكار مترصخة "في العقل الباطن الجمعى لكثير من الناس ويجب تغييرها".

وفي سياق تصريحاته هذه التي أدلى بها لمجلة "موندو نيغرو" الإسبانية، قال الزعيم الروحى للكاثوليك في العالم، إن العديد من القوى العالمية تركز على نهب إفريقيا "إلا أنهم لا يرون ذكاء الشعب وعظمته وفنه"، موضحاً أن القارة السمراء ليست غنية بالموارد الطبيعية فحسب، بل تمتلك "ثروة روحية". وأضاف البابا أنها تضم الكثير من السكان، من الفتيان والفتيات، والذين هم أذكياء ومتعلمين.

يأتي ذلك في وقت يعتزم فيه الحبر الأعظم زيارة الكونغو وجنوب السودان في الفترة ما بين 31 كانون الثانى/يناير و الخامس من شباط/فبراير. وكان من المقرر أن تُنظم الزيارة في تموز/يوليو من العام الماضي، لكنها أُجلت بسبب إصابة فرنسيس بمرض في الركبة.

ومن المقرر أن يزور البابا العاصمة الكونغولية كينشاسا، حيث سيلتقي مع ضحايا العنف من شرق البلاد ومن أماكن أخرى. ثم سيتوجه إلى جوبا عاصمة جنوب السودان. وخلال زيارته، سيرافقه اثنان من أبرز مسؤولي الكنيسة الأنجليكانية وكنيسة اسكتلندا وتحديدا، رئيس الكنيسة الأنجليكانية ومدير كنيسة اسكتلندا. يذكر أن الكونغو وجنوب السودان تعانيان من صراعات مسلحة وكوارث طبيعية وأزمات إنسانية.

و.ب/ح.ز (د ب أ) 

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