 البابا يعين 21 كاردينالا جديدا سيشاركون مستقبلا في اختيار خلفه | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 30.09.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

ثقافة ومجتمع

البابا يعين 21 كاردينالا جديدا سيشاركون مستقبلا في اختيار خلفه

البابا فرنسيس يرقى 21 كاردينالًا من جميع أنحاء العالم، من المتوقع أن يلعبوا دورًا مهمًا في انتخاب خليفته. الاختيار يعكس التوجه نحو شمول أكبر للعالمية في الكنيسة الكاثوليكية، مع تمثيل قوي لأفريقيا وآسيا.

تعيين كاردينال جديد

تجري مراقبة خيارات البابا عن كثب لأنها تكون مؤشرا على اتجاه الكنيسة الكاثوليكية في المستقبل

رفّع البابا فرنسيس اليوم السبت (30 سبتمبر/ أيلول 2023) 21 رجل دين من كل أنحاء العالم إلى رتبةكاردينال يتوقع أن يدلي معظمهم بأصواتهم يوما ما لانتخاب خلف له، وبينهم دبلوماسيون ومستشارون مقربون وإداريون.

وفيالكنيسة الكاثوليكيةالتي تفكر مليا بمستقبلها، تعكس سيرة هذه الشخصيات الأولويات التي حددها البابا الذي يسعى لان تكون الكنيسة أكثر شمولا وعالمية متجاوزا حدود أوروبا ليختار رجال دين من إفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية.

مختارات

 وجرت صباح اليوم السبت تحت شمس ساطعة مراسم مجمع الكرادلة وهو التاسع منذ انتخاب البابا فرنسيس عام 2013، في ساحة القديس بطرس المهيبة في روما التي ملأ من حضروا لمتابعة المراسم نصفها.

 وكما هو معتاد ركع الكرادلة الجدد بأثوابهم الحمراء أمام البابا لتسلم قبعة ارجوانية رباعية الزوايا وخاتما. قال البابا فرنسيس  مبتسما لتشجيعهم "هيا!"، إلى الأمام!" وسط هتافات آلاف المؤمنين الذين لوح بعضهم بأعلام بلادهم. وعقب الحفل، هنأ أفراد من الحضور الكرادلة الجدد في القصر الرسولي.

 ومن بين الأساقفة الـ21 الذين تم اختيارهم لمساعدة البابا في إدارة شؤون الكنيسة، سيشارك 18 - وهم الذين تقل أعمارهم عن 80 عاما - في الاجتماع السري الذي سينتخب خلاله البابا المقبل.

و أمام الكرادلة "من جميع أنحاء العالم"، شبه البابا فرنسيس مجمع الكرادلة بأنه "أوركسترا سيمفونية" حيث "التنوع ضروري" ولكن "على كل موسيقي أن يستمع إلى الآخرين".

  و يسعى البابا المعني بالمناطق المهمشة ومجتمعات الأقليات، إلى ترقية رجال الدين في البلدان النامية إلى أعلى مراتب الكنيسة، بعيدا عن التمييز المنهجي لصالح رؤساء الأساقفة في الأبرشيات الكبيرة.

 وصرح مراقب ملم بقضايا الفاتيكان لفرانس برس "ان الحبر الاعظم يبحث عن كرادلة يتماشون مع العصر. هؤلاء هم أشخاص اتخذوا جميعا خطوة بعيدا عن الكنيسة التقليدية ويرسمون خطا واضحا يفصلهم عن الماضي".  وأضاف أن "البابا يحب الأساقفة الذين يتحركون ويعملون".

تعيين كرادلة جدد في ساحة الفاتيكان

يسعى البابا المعني بالمناطق المهمشة ومجتمعات الأقليات، إلى ترقية رجال الدين في البلدان النامية إلى أعلى مراتب الكنيسة

اختيار الكرادلة مؤشر على توجه الكنيسة

وقائمة الكرادلة الجدد الموزعين على 15 جنسية تعكس المناطق التي تتوسع فيها الكنيسة مثل أميركا اللاتينية وافريقيا مع ترقية أساقفة من جوبا (جنوب السودان) والكاب (جنوب افريقيا) وتابورا (تنزانيا).

ويمثل آسيا التي شهد تمثيلها نموا خلال 10 سنوات، أسقف بينانغ (ماليزيا) وأسقف هونغ كونغ ستيفن تشاو ساو يان الذي ينظر إليه على أنه قادر على لعب دور مهم في تحسين العلاقات الصعبة بين الكنيسة وبكين.

ومن الوافدين الجدد فرنسيان، مما يرفع عدد الناخبين من فرنسا إلى ستة: أسقف أجاكسيو المونسنيور فرنسوا بوستيلو، 54 عاما وهو فرنسيسكاني من أصل إسباني، وكريستوف بيير، 77 عاما، وهو السفير البابوي لدى الولايات المتحدة بعد مسيرة دبلوماسية حافلة.

واتى حوالي 800 من المؤمنين من كورسيكا لحضور هذه المراسم. وقال المونسنيور بيير لفرانس برس "بصفتنا سفراء بابويين نحن وسطاء وخدم. ولا أعتقد أن هذا الامر سيتغير ككرادلة" مقرا بأنه يشعر "بمسؤولية اكبر على كاهله".

كما تم تعيين الأسقف الإيطالي بييرباتيستا بيتسابالا بطريرك القدس للاتين اأيضا كاردينالا. أما أوروبا التي تراجع تمثيلها خلال عشر سنوات، فهي هذه المرة في وضع جيد مع ثمانية ممثلين بينهم البرتغالي أميريكو أغيار البالغ من العمر 49 عاما والأصغر سنا في القائمة.

وسمى البابا رؤساء أبرشيات مهمة مثل الإيطالي كلاوديو غوجيروتي الذي يشغل حاليا منصب عميد دائرة الكنائس الشرقية والأرجنتيني فيكتور مانويل فرنانديز الذي تم اختياره هذا الشهر لرئاسة دائرة "عقيدة الإيمان" والاميركي روبرت بريفوست.

وتجري مراقبة خيارات البابا عن كثب لأنها تكون مؤشرا على اتجاه الكنيسة الكاثوليكية في المستقبل وأولوياتها بالنسبة للمؤمنينالبالغ عددهم 1,3 مليار نسمة حول العالم. خاصة وأن البابا البالغ من العمر 86 عاما والذي بات يتنقل في كرسي متحرك، ترك "الباب مفتوحا" للتنحي من منصبه مثل سلفه بنديكتوس السادس عشر إذا استدعت حالته الصحية المتدهورة ذلك.

بموجب المجمع الأخير للكرادلة أصبح عدد "الكرادلة الناخبين" 137 كاردينالا. ومع التعيينات الأخيرة يكون البابا فرنسيس قد انتقى نحو 75 بالمئة منهم في حين انتقى بنديكتوس السادس عشر 22 بالمئة ويوحنا بولس الثاني 6 بالمئة.

وقد يؤثر هذا التوزيع على أغلبية الثلثين اللازمة لانتخاب البابا الجديد من خلال زيادة احتمال مشاركته أفكار الحبر الأعظم الحالي حتى وإن كان يصعب التنبؤ بنتيجة انتخاب البابا.

      ع.أ.ج/ ع ج (أ ف ب)

     

  • Papst Franziskus am Tag nach der Papstwahl in Santa Maria Maggiore

    مفاجأة الكرادلة: اليسوعي فرنسيس الأول بابا روما الجديد

    اليسوعي فرنسيس الأول

    اختير الأرجنتيني خورخي برغوليو على رأس الكنيسة الكاتوليكية خلفا لبنديكت السادس عشر، رغم أن جل وسائل الاعلام اعتبرته من المرشحين الأقل حظا لتولي كرسي البابوية. ومن ثمة أصبح كاردينال بوينس آريس أول يسوعي وأول بابا من الأمريكيتين على رأس الفاتيكان.

  • Papst Franziskus 14. März 2013

    مفاجأة الكرادلة: اليسوعي فرنسيس الأول بابا روما الجديد

    "جئت من نهاية العالم"

    ".. كما تعلمون فإن واجب الكرادلة هو انتخاب بابا لروما ويبدو أن أشقائي الكرادلة اختاروه من نهاية العالم". هذا بعض ما جاء في خطبة البابا فرنسيس الأول، داعيا المسيحيات والمسيحيين للصلاة من أجل البابا القدبم ومن أجله.

  • Papstwahl 2013 weisser Rauch

    مفاجأة الكرادلة: اليسوعي فرنسيس الأول بابا روما الجديد

    "أصبح لنا بابا"

    في مساء الأربعاء (13 آذار/ مارس 2013) تصاعد الدخان الأبيض من مدخنة كنيسة السيستين في الفاتيكان، ودقت أجراس كنيسة بطرس تأكيدا على انتخاب البابا الجديد. وذلك بعد دخان أسود أعقب جولات الاقتراع التي انطلقت الثلاثاء وصباح الأربعاء.

  • Papstwahl 2013 Reaktionen

    مفاجأة الكرادلة: اليسوعي فرنسيس الأول بابا روما الجديد

    حشود تنتظر

    وكانت حشود من المؤمنين قد اجتمعت في الساحة أمام كاتدرائية القديس بطرس بانتظار الاعلان عن اسم البابا الجديد.

  • Papst Franziskus Reaktionen Nonne auf dem Petersplatz

    مفاجأة الكرادلة: اليسوعي فرنسيس الأول بابا روما الجديد

    المفاجأة أم الفرحة؟

    بين وقع المفاجأة والفرحة، تلقت الراهبة خبر اختيار الأرجنتيني خورخي ماريو برغوليو بابا جديدا للكنيسة.

  • Argentinen / Papst / Jubel

    مفاجأة الكرادلة: اليسوعي فرنسيس الأول بابا روما الجديد

    فرحة تعم الأرجنتين

    وما أن أذيع الخبر وأعلن عن اسم البابا الجديد، حتى خرج الآلاف إلى شوارع بوينس آريس للاحتفال...

  • Jorge Bergoglio ist neuer Papst Reaktionen Buenos Aires

    مفاجأة الكرادلة: اليسوعي فرنسيس الأول بابا روما الجديد

    كنائس الأرجنتين تحتفل أيضا

    ...وفي الكنائس احتشد المؤمون احتفالا

  • Papst Franziskus Reaktionen Argentinien

    مفاجأة الكرادلة: اليسوعي فرنسيس الأول بابا روما الجديد

    الصحافة الأرجنتينية

    كتبت في اليوم التالي: "البابا منا" ..."البابا أرجنتيني"

  • Papst Franziskus Reaktionen Indien

    مفاجأة الكرادلة: اليسوعي فرنسيس الأول بابا روما الجديد

    وفي الهند

    صورة من الرمل لفرانسيس الأول على الشواطئ الهندية.

  • Jorge Bergoglio ist neuer Papst

    مفاجأة الكرادلة: اليسوعي فرنسيس الأول بابا روما الجديد

    رئيس أساقفة بوينس آريس

    شغل خورخي برغوليو منصب رئيس أساقفة بوينس آريس عام 1998، ثم أصبح كاردينالا على يد البابا يوحنا بولس الثاني عام 2001.

  • Papst Franziskus Fresko Franz von Assisi

    مفاجأة الكرادلة: اليسوعي فرنسيس الأول بابا روما الجديد

    فرنسيس الأسيزي القدوة

    اختياره لاسم فرانسيس، جاء تيمنا بالقديس فرانسيس الأسيزي الذي تحول إلى أكبر المدافعين عن الفقراء بعد حياة من البدخ...

  • Papst Franziskus Leben in Argentinien Jorge Bergoglio Erzbischof von Buenos Aires

    مفاجأة الكرادلة: اليسوعي فرنسيس الأول بابا روما الجديد

    رفض حياة البدخ

    ... ومن ثم رفض البابا الجديد جميع مظاهر البدخ، وفضل مواصلة حياة بسيطة.

  • Papst Franziskus Leben in Argentinien Jorge Bergoglio Mitgliedsausweis Sportclub

    مفاجأة الكرادلة: اليسوعي فرنسيس الأول بابا روما الجديد

    البابا الرياضي

    وفي بلد مرادونا، رجال الكنيسة أيضا يعشقون كرة القدم وباقي الرياضات الجماعية. وهذه بطاقة الاشتراك لفرانسيس الأول من عام 2008 في نادي أتلاتكو سان لورينسو.

  • Papst Franziskus Leben in Argentinien Familie

    مفاجأة الكرادلة: اليسوعي فرنسيس الأول بابا روما الجديد

    من أصول إيطالية

    ولد خورخي برغليو ( الثاني من اليسار) عام 1936لأبوين إيطاليين. حصل على شهادة من المعهد التقني، ليبدأ بعد ذلك دراسته اللاهوتية.

  • Papst Franziskus Bergolglio mit Papst Benedikt 2007

    مفاجأة الكرادلة: اليسوعي فرنسيس الأول بابا روما الجديد

    لقاء البابا الجديد والقديم

    هذه الصورة تعود إلى عام 2007، أخذت للبابا المستقيل بنديكت السادس عشر وخلفه فرانسيس الأول.

  • Papst Benedikt erreicht die Sommerresidenz Castel Gandolfo

    مفاجأة الكرادلة: اليسوعي فرنسيس الأول بابا روما الجديد

    استقالة بنديكت

    وكان بندكت السادس عشر قد أعلن تنحيه عن مهام البابوية لأسباب وصفها بالصحية.

  • Papst Benedikt erreicht die Sommerresidenz Castel Gandolfo

    مفاجأة الكرادلة: اليسوعي فرنسيس الأول بابا روما الجديد

    إصلاح الكنيسة

    وعد بنديكت المسيحيين قبل ثماني سنوات بتقوية الكنيسة. غير أنه لم يستجب إلى مطالب إصلاح الكنيسة التي علت داخل أوروبا. ويذلك سيصبح فرانسيس الأول مطالبا بالحسم في قضايا مثل الإجهاض والعلاقات الجنسية واستعمال العزل الطبي، أو السماح بزواج المثليين.

    الكاتب: وفاق بنكيران


     

 