 البابا يعتذر: الكنيسة ″تعاونت″ في ″تدمير″ ثقافة الشعوب الأصلية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 25.07.2022

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البابا يعتذر: الكنيسة "تعاونت" في "تدمير" ثقافة الشعوب الأصلية

على وقع التصفيق اعتذر رأس الكنيسة الكاثوليكية عن تعامل المسيحيين مع الشعوب الأصلية في كندا "من خلال نظام المدارس الداخلية الإجبارية، وعن تعرّض الأطفال إلى اعتداءات جسدية ولفظية ونفسية وروحية".

البابا فرنسيس يرتدي جزءا من اللباس التقليدي للسكان الأصليين لكندا

البابا فرنسيس يرتدي جزءا من اللباس التقليدي للسكان الأصليين لكندا

اعتذر البابا فرنسيس الاثنين (25 تموز/يوليو 2022)عن تعامل المسيحيين مع الشعوب الأصلية في كندا وعن "الطرق التي تعاون بها العديد من أعضاء الكنيسة" في "المشاريع المدمّرة للثقافات".

مختارات

أعرب رأس الكنيسة الكاثوليكية عن "حزنه العميق" إزاء "الحقيقة المروّعة" بشأن اعتداءات جنسية على أطفال في الكنيسة الفرنسية في تقرير مروع أفاد عن وقوع أكثر من 216 ألف طفل ومراهق ضحايا رجال دين كاثوليك بين 1950 و2020.

وقال البابا خلال خطاب ألقاه أمام أفراد من شعوب "الأمم الأولى" و"ميتيس" و"اينويت" في ماسكواسيس في ألبيرتا: "أطلب المغفرة، لاسيّما للطرق التي تعاون بها العديد من أعضاء الكنيسة والجماعات الرهبانية، وأيضًا اللامبالاة التي أظهروها، في تلك المشاريع المدمّرة للثقافات وفي الاستيعاب القسري الذي لجأت إليه حكومات ذلك الوقت، والذي بلغ ذروته في نظام المدارس الداخلية الإجبارية".

وتحدّث عن "كيف أدّت سياسات الاستيعاب إلى تهميش الشعوب الأصلية بصورة ممنهجة"، بالإضافة إلى "تشويه وإلغاء" لغات وثقافات الشعوب الأصلية "من خلال نظام المدارس الداخلية الإجبارية".

واعتذرت الحكومة الكندية التي دفعت مليارات الدولارات كتعويضات لتلاميذ سابقين، بشكل رسمي قبل 14 عاما عن إنشاء هذه المدارس التي أقيمت "لقتل الهندي في قلب الطفل". ثم حذت حذوها الكنيسة الأنغليكانية.

لكن الكنيسة الكاثوليكية التي كانت تدير أكثر من 60 في المئة من هذه المدارس الداخلية، كانت ترفض على الدوام القيام بذلك.

وتطرّق البابا أيضًا إلى "تعرّض الأطفال إلى اعتداءات جسدية ولفظية ونفسية وروحية، وكيف تمّ اختطافهم بعيدًا عن بيوتهم وأهلهم عندما كانوا صغارًا".

وألقى البابا فرنسيس خطابه الذي تُرجم إلى الانكليزية على وقع التصفيق، خصوصاً بعدما اعتذر ثلاث مرّات.

خ.س/أ.ح (أ ف ب)

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  • Papst Franziskus Bergolglio mit Papst Benedikt 2007

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    هذه الصورة تعود إلى عام 2007، أخذت للبابا المستقيل بنديكت السادس عشر وخلفه فرانسيس الأول.

  • Papst Benedikt erreicht die Sommerresidenz Castel Gandolfo

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    استقالة بنديكت

    وكان بندكت السادس عشر قد أعلن تنحيه عن مهام البابوية لأسباب وصفها بالصحية.

  • Papst Benedikt erreicht die Sommerresidenz Castel Gandolfo

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    إصلاح الكنيسة

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    الكاتب: وفاق بنكيران