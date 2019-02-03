 البابا يستبق رحلته التاريخية إلى الإمارات بالدعوة إلى وقف معاناة اليمنيين | أخبار | DW | 03.02.2019

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أخبار

البابا يستبق رحلته التاريخية إلى الإمارات بالدعوة إلى وقف معاناة اليمنيين

قبيل توجهه إلى دولة الإمارات في زيارة تاريخية، وجه بابا الفاتيكان الإهتمام في قداس الأحد إلى أوضاع اليمن ومعاناة أهلها جراء الحرب الدائرة. والإمارات أحد الدول المشاركة في الحرب في اليمن.

Vatikanstadt Papst Franziskus Messe im Petersdom (Getty Images/AFP/T. Fabi)

أعرب  البابا فرنسيس في قداس اليوم الأحد (الثالث من فبراير/ شباط) عن قلقه "الكبير" من تطور الأوضاع في اليمن مطالبا جميع الأطراف باحترام الاتفاقات الدولية وضمان وصول الغذاء لليمنيين الذين يعيشون في معاناة.

وأضاف البابا أمام عشرات الآلاف من الناس في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان "أنهك الصراع الطويل السكان ويعاني الكثير والكثير من الأطفال الجوع لكن ليس بمقدورهم الحصول على حصص الغذاء. تصل صرخات هؤلاء الأطفال وآبائهم إلى الرب". وتابع "هناك أطفال جوعى وعطشى ولا يملكون الدواء".

ويأتي ذلك قبيل ساعات من توجهه الى دولة الإمارات حيث من المقرر أن يشارك الاثنين في مؤتمر دولي حول الأديان ويقيم الثلاثاء قداسا غير مسبوق في المنطقة.

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وتلعب الإمارات دورا رئيسيا في التحالف العسكري بقيادة السعودية في الحرب المستمرة منذ نحو أربع سنوات في اليمن ضد جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران. وجعل الصراع اليمن على شفا المجاعة.

وبالنسبة للفاتيكان، فان "هذا الاجتماع هو رسالة" هذه الرحلة الـ27 إلى الخارج للبابا الذي لا تتضمن زيارته اجتماعات دبلوماسية تقليدية مع السلطات السياسية والمدنية.

وزيارة البابا الأرجنتيني إلى الإمارات، من الأحد إلى الثلاثاء المقبل، تتبعها أواخر آذار/مارس رحلة قصيرة إلى المغرب، ستكون فرصة لتكرار دعوته إلى التسامح والإخاء والسلام.

كما سيقيم قداسا الثلاثاء في أحد الملاعب الرياضية في أبوظبي للكاثوليك، وغالبيتهم العظمى من العمال المهاجرين الآسيويين من الفيليبين والهند.

 وتم توزيع نحو 135 ألف بطاقة للمشاركة في القداس، لكن من المتوقع أن يتجاوز هذا التدفق قدرة الملعب على الاستيعاب مع توقعات بوصول مصلين من الدول المجاورة.

يذكر أن البابا فرنسيس أول حبر أعظم تطأ قدمه شبه الجزيرة العربية.

و.ب/م.س ( رويترز، أ ف ب)  

  • Panorama - Luxemburg (picture-alliance/dpa)

    بالصور .. هذه هي أصغر دول أوروبا

    خارج المنافسة: لوكسمبورغ

    لا يمكن في الواقع إدراج دوقية لوكسمبورغ ضمن ترتيب أصغر البلدان في أوروبا وذلك لكبر مساحتها بالمقارنة مع البلدان التي سندرجها في هذه الجولة المصورة. تقع لوكسمبورغ بين بلجيكا وألمانيا وفرنسا ويبلغ عدد سكانها 600 ألف نسمة وتبلغ مساحتها 2600 كيلومتر مربع تقريباً، أي أن مساحتها تفوق مدينة برلين الألمانية ثلاث مرات.

  • Andorra la Vella Stadtansicht (picture-alliance/imageBROKER/G. Fischer)

    بالصور .. هذه هي أصغر دول أوروبا

    المركز السادس: أندورا

    سادس أصغر بلد أوروبي من حيث المساحة هي أندورا. يقع هذا البلد على ارتفاع ألف متر في سلسلة جبال البيرينيه بين فرنسا وإسبانيا، وهو صغير للغاية. وللمقارنة فقط، فإن مساحة لوكسمبورغ هي خمسة أضعاف مساحة أندورا، وعدد سكان لوكسمبورغ ثمانية أضعاف سكان أندورا. يعيش في هذا البلد 80 ألف نسمة وتبلغ مساحته حوالي 470 كيلومتراً مربعاً.

  • Malta Stadtansicht Valetta (picture-alliance/Bildagentur-online/Schickert)

    بالصور .. هذه هي أصغر دول أوروبا

    المركز الخامس: مالطا

    مالطا جزيرة تقع في عرض البحر الأبيض المتوسط ​​بالقرب من صقلية. وعلى الرغم من أن مساحة مالطا تبلغ 320 كيلومتراً مربعاً، وهي بالتالي أصغر من أندورا، إلا أنها تتفوق على بلدان أخرى من حيث عدد السكان، إذ يبلغ تعداد سكانها 460 ألف نسمة يعيشون فوق ثلاث جزر: جزيرة مالطا الرئيسية وجزيرة غوزو وجزيرة كومينو.

  • Liechtenstein Schloss Vaduz (picture-alliance/imageBROKER/P. Koller)

    بالصور .. هذه هي أصغر دول أوروبا

    المركز الرابع: ليشتنشتاين

    تبلغ مساحة إمارة ليشتنشتاين 160 كيلومتراً مربعاً، وهي مساحة لا تزيد عن نصف مساحة مالطا، وتحتل المركز الرابع في ترتيب أصغر البلدان في أوروبا. يبلغ عدد سكان هذه الإمارة الواقعة بين سويسرا والنمسا 40 ألف نسمة، ولا غرابة في أن تكون لغتها الرسمية الألمانية. في الصورة تظهر قلعة فادوتس، مقر سكن العائلة المالكة.

  • San Marino (picture-alliance/Arco Images/J. Moreno)

    بالصور .. هذه هي أصغر دول أوروبا

    المركز الثالث: سان مارينو

    تعد سان مارينو أقدم جمهورية في العالم، وتقع في وسط إيطاليا. تبلغ مساحة سان مارينو 60 كيلومتراً مربعاً، وهي مساحة تعادل مساحة مانهاتن. يتكلم سكان سان مارينو، البالغ عددهم 34 ألف نسمة، اللغة الإيطالية وأكثر من 90 في المائة منهم كاثوليكيون.

  • Vatikan (Getty Images/Italian National Police/M. Sestini)

    بالصور .. هذه هي أصغر دول أوروبا

    المركز الأول: مدينة الفاتيكان

    الفاتيكان ليس فقط أصغر دولة في أوروبا ولكن أيضاً في العالم، ليس فقط من حيث المساحة، بل ومن حيث الكثافة السكانية أيضاً. يعيش في الفاتيكان نحو ألف شخص على مساحة 440 ألف متر مربع. الفاتيكان هي الدولة الوحيدة في العالم التي تعتمد اللغة اللاتينية، والدولة الوحيدة التي تقع ضمن مدينة، ألا وهي روما الإيطالية. رئيس هذه الدولة بالطبع هو بابا الكنيسة الكاثوليكية فرنسيس الأول. ماركو مولر/ عبد الكريم اعمارا


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