 البابا يدعو من المغرب لمواجهة ″التعصب″ بـ ″تضامن″ المؤمنين | أخبار | DW | 30.03.2019

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أخبار

البابا يدعو من المغرب لمواجهة "التعصب" بـ "تضامن" المؤمنين

ألقى البابا فرنسيس خطابا بساحة مسجد حسان بالرباط دعا فيه لمواجهة "التعصب" بـ "تضامن" جميع المؤمنين، كما دافع عن "الحرية الدينية". بدوره أشاد الملك محمد السادس بزيارة البابا للمغرب واصفا إياها بـ "الحدث الاستثنائي".

Papst Franziskus Marokko Rede (AFP/Getty Images/A. Pizzoli)

دعا بابا الفاتيكان فرنسيس إلى مجابهة "التعصب والأصولية" بـ "تضامن" جميع المؤمنين، مدافعا عن "حرية الضمير" و"الحرية الدينية"، وذلك في خطاب ألقاه السبت (30 آذار/ مارس 2019) بساحة مسجد حسان بالرباط في افتتاح زيارته إلى المغرب بدعوة من الملك محمد السادس.

وقال البابا في خطابه إن "التطرف الذي غالبا ما يقود إلى العنف والإرهاب، يمثل في جميع الحالات، إساءة إلى الدين وإلى الله نفسه". وشدد على "أهمية توفير تنشئة ملائمة للقادة الدينيين في المستقبل، إذا ما أردنا أن نعيد إحياء المعاني الدينية الحقيقية في قلوب الأجيال الصاعدة".

مختارات

المغرب هو الوجهة الجديدة للبابا فرانسيس، الذي سبق له وأن زار عدة بلدان إسلامية. من خلال زيارته هذه يسعى البابا إلى تحقيق رؤيته حول التعايش بين المسلمين والمسيحيين، وإلى حث الأوروبيين على الانفتاح أكثر على المهاجرين. (30.03.2019)

أصبح الكاردينال جورج بيل أرفع قس كاثوليكي في العالم يدان بارتكاب اعتداءات جنسية على أطفال، بعدما قضت محكمة أسترالية بسجنه لمدة ست سنوات بتلك التهمة. وقالت محامية تدافع عن الضحايا: "لا أعتقد أن ست سنوات طويلة بما يكفي". (13.03.2019)

ويزور البابا معهد محمد السادس لتكوين الأئمة الذي يسعى لمواجهة "الخطابات المتطرفة"، من خلال تكوين أئمة ومرشدات دينيات على قيم "إسلام الوسطية والاعتدال". وقال الناطق باسم البابا أليساندرو جيزوتي "إنها المرة الأولى التي يُستقبل فيها البابا في معهد لتكوين الأئمة، إنه حدث له دلالات كبرى". ويشدد البابا باستمرار على رفض كل أشكال التطرف الديني.

من جانبه وصف الملك محمد السادس، زيارة البابا فرنسيس للمغرب بالحدث الاستثنائي. وقال في كلمة له بساحة مسجد حسان بالرباط، إن المغرب يعرف اليوم حدثا استثنائيا يتجلى في زيارة قداسة البابا فرنسيس التي تذكرنا بالزيارة التاريخية التي سبق أن قام بها بابا الفاتيكان يوحنا الثاني إلى المغرب منذ حوالي 34 سنة مضت.

وكان البابا فرنسيس قد وصل فاليوم إلى المغرب في زيارة تتمحور حول الحوار بين الأديان وقضايا المهاجرين، وذلك بدعوة من ملك المغرب محمد السادس الذي كان في مقدمة مستقبلي البابا أسفل سلم الطائرة بمطار الرباط سلا.

من جانبه، وصف العاهل المغربي محمد السادس، زيارة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، للمملكة المغربية بالحدث الاستثنائي. وقال العاهل المغربي اليوم السبت في كلمة له بساحة مسجد حسان بالرباط، حيث جرى الاستقبال الرسمي للبابا فرنسيس، إن المغرب يعرف اليوم حدثا استثنائيا يتجلى في زيارة قداسة البابا فرنسيس التي تذكرنا بالزيارة التاريخية التي سبق أن قام بها بابا الفاتيكان يوحنا الثاني إلى المغرب منذ حوالي 34 سنة مضت.

كما أوضح العاهل المغربي أن الزيارة تندرج في إطار تعزيز العلاقات المتجذرة والرمزية العميقة بين إمارة المغرب والفاتيكان وأن لهذا الحدث رهان حضاري، مشيرا إلى أن مكان الاستقبال (ساحة ضريح محمد الخامس) له أكثر من معنى لأنه موقع تاريخي يجمع بين معاني الانفتاح على الآخر وضمان التوازن والانسجام، وصلة وصل روحية ومعمارية بين إفريقيا وأوروبا. 

وألمح العاهل المغربي إلى كون زيارة البابا فرانسيس تتزامن مع حدث الإسراء والمعراج الذي له أكثر من دلالة أهمها إرسال النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من المسلمين إلى ملك الحبشة النجاشي، واليوم، يضيف ملك المغرب "نخلد الاعتراف المتبادل من أجل مستقبل الأجيال القادمة".

ح.ع.ح/أ.ح (أ.ف.ب، د ب أ)

  • Papst John Paul II und Sheikh Mohammed Sayyed Tantawai (picture-alliance/dpa/AFP/Reuters)

    مصر والفاتيكان ... علاقات صعبة عمرها سبعون عاما

    في شباط/فبراير من عام 2000 قام البابا الراحل يوحنا بولس الثاني، رأس الكنيسة الكاثوليكية وقتها، بأول زيارة إلى مصر، حيث التقى خلال الزيارة شيخ الأزهر السابق محمد سيد طنطاوي.

  • Scheich Mohammed Sayed Tantawi (AP)

    مصر والفاتيكان ... علاقات صعبة عمرها سبعون عاما

    شهدت العلاقات توتراً في أيلول/سبتمبر من عام 2006 عندما أثار البابا بنديكت السادس عشر خليفة البابا بولس الثاني، احتجاجا في العالم الإسلامي بعد أن نقل في محاضرة عن إمبراطور مسيحي في العصور الوسطى عبارات "مسيئة للإسلام للغاية". وردا على ذلك قال طنطاوي إن "كلمات البابا بمثابة دليل على الجهل".

  • Papst Benedikt am Grab von St. Augustinus (picture-alliance/dpa/S. Rellandini)

    مصر والفاتيكان ... علاقات صعبة عمرها سبعون عاما

    استمر التوتر في العلاقات وبرز في شهر كانون الثاني/يناير 2011 عندما ألغى الأزهر حوارا بين الأديان مع الفاتيكان احتجاجا على دعوة بنديكت لحكومات الشرق الأوسط لاتخاذ "تدابير فعالة لحماية الأقليات الدينية"، ردا على تفجير وقع ليلة رأس السنة استهدف كنيسة القديسين بالإسكندرية.

  • Papst Franziskus Imam Ahmed Mohamed al-Tayeb Vatikan Audienz (Getty Images/M.Rossi)

    مصر والفاتيكان ... علاقات صعبة عمرها سبعون عاما

    طرأ تحسن على العلاقات عندما قام قام شيخ الأزهر أحمد الطيب في أيار/ مايو 2016 بزيارة غير مسبوقة للفاتيكان والتقى خلالها البابا فرنسيس، الذي سعى إلى إنهاء التوترات مع العالم الإسلامي وتعزيز الحوار بين الأديان منذ انتخابه عام 2013.

  • Vatikan Papst Franziskus empfängt Großimam aus Kairo (Getty Images/AFP/M. Rossi)

    مصر والفاتيكان ... علاقات صعبة عمرها سبعون عاما

    في شباط/فبراير 2017 اجتمع مسؤولون من الأزهر والفاتيكان وتعهدوا ببذل جهود مشتركة ضد التطرف الديني. في الصورة شيخ الأزهر أحمد الطيب مع البابا فرنسيس.

  • Ägypten Schäden nach der Explosion in der Coptic Kirche in Kairo (REUTERS/Mohamed Abd/E. Ghany)

    مصر والفاتيكان ... علاقات صعبة عمرها سبعون عاما

    يقوم البابا فرانسيس بزيارة القاهرة لإجراء محادثات مع الشيخ الديكتور أحمد الطيب ورئيس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية البابا تواضروس الثاني والرئيس السيسي، معتبراً أن زيارته رسالة سلام، ويقوم بها بإصرار ودون تردد بعد تعرض عدة كنائس في مصر لتفجيرات في نهاية 2016 ومطلع 2017.


مختارات

مصر والفاتيكان ... علاقات صعبة عمرها سبعون عاما

شهدت العلاقات بين مصر والفاتيكان محطات مختلفة على مدى سبعين عاماً من بدئها. بيد أن تفجيرات الكنائس بأحد الشعانين 2017 أدت لإعادة التركيز على هذه العلاقات مع إعلان البابا فرنسيس زيارته لمصر. فما هي أبرز هذه المحطات؟ (28.04.2017)  

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