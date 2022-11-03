 البابا يدعو من البحرين إلى الحوار بين الشرق والغرب بدلا من المواجهة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 04.11.2022

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البابا يدعو من البحرين إلى الحوار بين الشرق والغرب بدلا من المواجهة

ندّد البابا فرنسيس في اليوم الثاني من زيارته إلى البحرين بمنطق "الكتل المتعارضة" بين الشرق والغرب والتي تجعل العالم في "توازن هشّ"، مؤكداً إصراره على خيار الحوار كبديل عن "المواجهة".

البابا فرنسيس والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة

البابا فرنسيس والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة

في كلمة ألقاها، اليوم الجمعة (الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر 2022)، في ختام الملتقى خلال حفل أقيم في ميدان صرح الشهيد في قصر الصخير الملكي، بحضور العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة وشيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب،

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جاءت الزيارة، وهي الثانية للبابا إلى شبه الجزيرة العربية منذ رحلته التاريخية إلى الإمارات عام 2019، في إطار ملتقى البحرين للحوار "الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني"، الذي حضره قرابة مئتي شخص من مسؤولين ورجال دين بارزين من الشرق الأوسط.

وأضاف البابا "للأسف الشرق والغرب يشبهان بصورة متزايدة بحرين متخاصمين، لكن نحن هنا معا لأننا عازمون على الإبحار في البحر نفسه واختيارنا هو طريق اللقاء بدلا من طريق المواجهة، وطريق الحوار الذي يشير إليه هذا المنتدى".

ونبّه البابا مما وصفه بأنه "سيناريو مأساوي". وقال "نلعب بالنار وبالصواريخ والقذائف وبأسلحة تسبب البكاء والموت ونغطي البيت المشترك بالرماد والكراهية".

يكرر البابا انتقاده للنزاعات التي تغزو العالم واللجوء الى لغة السلاح والتهديد باستخدام السلاح النووي، على وقع الغزو الروسي لأوكرانيا الذي دخل شهره التاسع ويعارضه بشدة.

في كلمة ألقاها في مسجد القصر الملكي بعد ظهر الجمعة، شدّد البابا فرنسيس على أن "إله السلام لا يقود أبداً إلى الحرب ولا يحرّض أبداً على الكراهية" مندداً بالذين "يؤمنون بأساليب القوة ويدعمون العنف والحرب وتجارة السلاح وتجارة الموت" في إشارة ضمنية الى بطريرك الارثوذكس الروس كيريل، الداعم لغزو روسيا لأوكرانيا.

والتقى البابا، الذي يستخدم كرسياً متحركاً للتنقل وعصا بسبب آلام مزمنة في الركبة، شيخ الأزهر في اجتماع مغلق بعد ظهر الجمعة. ووقع الرجلان عام 2019 في أبوظبي وثيقة تاريخية حول الأخوة الإنسانية.

وقالت عضو مجلس الشورى في البحرين المسيحية هالة رمزي فايز، لوكالة فرانس برس إن اللقاء بينهما "يمثل التقاء فكرين لإرساء أسس السلام ومبادئ التعايش السلمي بين مختلف الطوائف والحضارات". وأضافت "إنها زيارة تاريخية لمملكة البحرين، نعتز بها جداً كمسيحيين لا في مملكة البحرين فحسب وإنما في المنطقة كلها".

وفي كلمته أمام "مجلس الحكماء المسلمين" في مسجد القصر الملكي، بسط البابا يده مجدداً للحوار. وقال "جئت إليكم مؤمناً بالله وأخاً وحاج سلام. جئت إليكم لنسير معاً".

العقيدة والحياة - البابا فرنسيس - راع روحي لكنيسة في أزمة

وبينما يحمل البابا فرنسيس راية الحوار مع الإسلام، وجّه شيخ الأزهر في ختام ملتقى البحرين نداء الى علماء الطائفة الشيعية لعقد حوار إسلامي-إسلامي، يصار خلاله إلى نبذ "الفتنة والنزاع الطائفي"، في وقت تشهد دول عدة في المنطقة وحول العالم توترات على خلفية مذهبية.

وتأتي زيارة البابا على وقع انتقادات منظمات حقوقية للبحرين إزاء سياسة التمييز التي تطال ناشطين ومعارضين سياسيين في البلاد التي شهدت اضطرابات في أعقاب تظاهرات مطالبة بتغيير نظام الحكم في 2011. ودعت تسع منظمات حقوقية بينها هيومن رايتس ووتش في بيان مشترك الثلاثاء البابا فرنسيس إلى الضغط على السلطات لوقف "تنفيذ جميع الإعدامات، وإلغاء عقوبة الإعدام، والتحقيق بجدية في مزاعم التعذيب وانتهاكات الحق في محاكمة عادلة". ووجّهت عائلات 12 محكوما بالاعدام الخميس إليه رسالة حثّته على طلب تخفيف الأحكام.

وكان البابا شدّد في خطابه الأول الخميس أمام كبار المسؤولين ودبلوماسيين، على أهمية ألا يكون هناك "تمييز ولا تُنتهك حقوق الانسان الأساسية، بل يتم تعزيزها". وأضاف "أفكر قبل كل شيء في الحق في الحياة، ضرورة ضمانه دائماً، حتى عند فرض العقوبات على البعض، حتى هؤلاء لا يمكن القضاء على حياتهم"، في إشارة ضمنية الى عقوبة الإعدام.

في 2017، نفّذت البحرين أول عملية إعدام بعد سبع سنوات من إعدام آخر شخص. ومنذ ذلك الحين، أعدمت ستة أشخاص، بعضهم على خلفية قضايا ترتبط بالاضطرابات التي شهدتها البلاد في 2011. وهناك 26 شخصا محكوم عليهم بالإعدام.

وتنفي السلطات البحرينية الانتقادات ذات الطابع الحقوقي التي تطالها.

وهذه الزيارة هي التاسعة والثلاثين للبابا إلى الخارج منذ انتخابه على سدّة الكرسي الرسولي عام 2013، إذ شملت جولاته أكثر من عشر دول ذات غالبية مسلمة، بينها الأردن وتركيا ومصر وبنغلادش والعراق.

ويترأس البابا مساء الجمعة صلاة مسكونية في كاتدرائية سيدة العرب، أكبر كنيسة كاثوليكية في الخليج، افتتحت في نهاية عام 2021، على أن يرأس قداساً حاشداً صباح السبت في استاد البحرين الوطني، يتوقع أن يحضره قرابة 28 ألف شخص من المسحيين الكاثوليك، غالبيتهم العظمى عمال من جنوب شرق آسيا والفليبين.

خ.س/ف.إ (أ ف ب)

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    البابا الرياضي

    وفي بلد مرادونا، رجال الكنيسة أيضا يعشقون كرة القدم وباقي الرياضات الجماعية. وهذه بطاقة الاشتراك لفرانسيس الأول من عام 2008 في نادي أتلاتكو سان لورينسو.

  • Papst Franziskus Leben in Argentinien Familie

    مفاجأة الكرادلة: اليسوعي فرنسيس الأول بابا روما الجديد

    من أصول إيطالية

    ولد خورخي برغليو ( الثاني من اليسار) عام 1936لأبوين إيطاليين. حصل على شهادة من المعهد التقني، ليبدأ بعد ذلك دراسته اللاهوتية.

  • Papst Franziskus Bergolglio mit Papst Benedikt 2007

    مفاجأة الكرادلة: اليسوعي فرنسيس الأول بابا روما الجديد

    لقاء البابا الجديد والقديم

    هذه الصورة تعود إلى عام 2007، أخذت للبابا المستقيل بنديكت السادس عشر وخلفه فرانسيس الأول.

  • Papst Benedikt erreicht die Sommerresidenz Castel Gandolfo

    مفاجأة الكرادلة: اليسوعي فرنسيس الأول بابا روما الجديد

    استقالة بنديكت

    وكان بندكت السادس عشر قد أعلن تنحيه عن مهام البابوية لأسباب وصفها بالصحية.

  • Papst Benedikt erreicht die Sommerresidenz Castel Gandolfo

    مفاجأة الكرادلة: اليسوعي فرنسيس الأول بابا روما الجديد

    إصلاح الكنيسة

    وعد بنديكت المسيحيين قبل ثماني سنوات بتقوية الكنيسة. غير أنه لم يستجب إلى مطالب إصلاح الكنيسة التي علت داخل أوروبا. ويذلك سيصبح فرانسيس الأول مطالبا بالحسم في قضايا مثل الإجهاض والعلاقات الجنسية واستعمال العزل الطبي، أو السماح بزواج المثليين.

    الكاتب: وفاق بنكيران


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