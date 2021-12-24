البابا يدعو لمساعدة الفقراء وإنهاء الحروب

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أحيا البابا فرنسيس القداس السنوي عشية عيد الميلاد في كاتدرائية القديس بطرس، رغم الارتفاع الحاد في عدد إصابات كوفيد تسعة عشر. وأقيم قداس منتصف الليل في وقت مبكر وركز البابا في عظته على محنة العمال وفقراء العالمز
مع تسارع تفشي المتحور أوميكرون، يلقي وباء كوفيد-19 بظله على احتفالات أعياد الميلاد وسط قيود وتحذيرات. وفيما غاب السياح عن بيت لحم، أقام البابا قداسا مسائيا بكاتدرائية القديس بطرس لنحو 2000 شخص بسبب قيود كورونا في روما.
دعا البابا فرنسيس إلى الحوار، وأشار في رسالته بمناسبة عيد الميلاد إلى "المآسي الهائلة" التي "تمر في صمت" في سوريا واليمن والعراق، مطالبا بعدم تجاهل معاناة المهاجرين واللاجئين والمعتقلين السياسيين والنساء من ضحايا العنف.
لاتزال جائحة كورونا تلقي بظلالها للعام الثاني على التوالي على احتفالات أعياد الميلاد حول العالم. ورغم حصول الملايين على اللقاحات لكن الخوف يتصاعد من انتشار المتحور "اوميكرون" خاصة خلال التجمعات الكبيرة.
في كاتدرائية القديس بطرس، ترأس البابا فرنسيس قداس الشعانين وأدى صلاة التبشير الملائكي بحضور عدد صغير من المؤمنين بسبب إجراءات كورونا. وفي القدس اختلف المشهد عن العام الماضي؛ إذ فتحت كنيسة القيامة أبوابها أمام المؤمنين.
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