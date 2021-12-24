 البابا يدعو لمساعدة الفقراء وإنهاء الحروب | DW الأخبار | DW | 25.12.2021

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البابا يدعو لمساعدة الفقراء وإنهاء الحروب

أحيا البابا فرنسيس القداس السنوي عشية عيد الميلاد في كاتدرائية القديس بطرس، رغم الارتفاع الحاد في عدد إصابات كوفيد تسعة عشر. وأقيم قداس منتصف الليل في وقت مبكر وركز البابا في عظته على محنة العمال وفقراء العالمز

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