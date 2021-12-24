البابا يدعو لمساعدة الفقراء وإنهاء الحروب

البابا يدعو للحوار ونبذ العنف وعدم تجاهل معاناة اللاجئين

دعا البابا فرنسيس إلى الحوار، وأشار في رسالته بمناسبة عيد الميلاد إلى "المآسي الهائلة" التي "تمر في صمت" في سوريا واليمن والعراق، مطالبا بعدم تجاهل معاناة المهاجرين واللاجئين والمعتقلين السياسيين والنساء من ضحايا العنف.