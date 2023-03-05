 البابا يحيي قداس أحد الشعانين بعد يوم من خروجه من المستشفى | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 02.04.2023

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البابا يحيي قداس أحد الشعانين بعد يوم من خروجه من المستشفى

ترأس البابا فرنسيس بابا الفاتيكان قداس أحد الشعانين في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان إيذاناً ببدء احتفالات عيد الفصح. شكر البابا كل من صلوا من أجله خلال مكوثه في المستشفى حيث عولج من التهاب بالشعب الهوائية.

البابا فرنسيس بابا الفاتيكان (2/4/2023)

شكر البابا فرنسيس خلال ترؤسه قداس أحد الشعانين في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان إيذاناً ببدء احتفالات عيد الفصح، المؤمنين الذين صلوا من أجله أثناء مكوثه في المستشفى.

شكر البابا فرنسيس خلال ترؤسه قداس أحد الشعانين في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان إيذاناً ببدء احتفالات عيد الفصح، المؤمنين الذين صلوا من أجله أثناء مكوثه في المستشفى هذا الأسبوع حيث جرت معالجته من التهاب بالشعب الهوائية.

وقال البابا البالغ 86 عاماً بعد يوم من خروجه من المستشفى حيث أمضى ثلاثة أيام "أحييكم جميعاً، أهل روما والحجاج لا سيما القادمين من أماكن بعيدة. أشكركم على مشاركتكم وكذلك على صلواتكم التي كثفتموها في الأيام الأخيرة. شكراً!".

وكتب الحساب الرسمي للبابا تغريدة شكر فيها الجميع "لقربهم وصلواتهم"، خصوصاً "أولئك الذين قابلتهم في جناح الأورام في جيميلي"، وأضاف: " دعونا نصلي من أجل أولئك الذين فقدوا أعزاءنا ومن أجل أولئك الذين يعملون في المستشفيات.. الأمر يتطلب شجاعة.. أنا معجب بهم".

وألقى البابا التحية على الجموع من السيارة البابوية أثناء تجوله صباح الأحد في الساحة الذي زُيّنت بأكثر من 35 ألف نبتة وزهرة، قبل أن يترأس كما وعد، القداس الذي حضره نحو ثلاثين ألف شخص.

ويمثل هذا القداس بداية "أسبوع الآلام" الذي يسبق احتفالات عيد الفصح، أهم حدث في العام بالنسبة للكاثوليك.

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وغادر فرنسيس (86 عاماً) السبت مستشفى جيميلي في روما بعد أن قضى فيه ثلاث ليال، وبدا في حال ومزاج جيدين. وقال مبتسما للصحافيين والمؤمنين المحتشدين حول المستشفى والذين سألوه عن حاله "ما زلت على قيد الحياة".

ومنذ سنوات عدة يعاني الزعيم الروحي لـ1.3 مليار كاثوليكي مشاكل صحية متزايدة بينها آلام في الركبة تجبره على استخدام كرسي متحرك وعصا.

وفي قدّاسَي الشعانين وعيد الفصح يُتوقّع أن يبقى البابا جالساً بينما يتولى أحد الكرادلة رتب الاحتفالات الدينية عند المذبح. وأوضح الكرسي الرسولي أن هذا الإجراء اتُخذ قبل إدخال البابا الأرجنتيني إلى المستشفى، ذلك أنه لم يعد قادراً على الوقوف فترات طويلة.

وكان الفاتيكان أعلن الأربعاء أن البابا سينقل إلى مستشفى جيميلي في روما لإجراء فحوص مقررة من قبل، قبل أن يوضح في وقت لاحق أنه يعاني صعوبات في التنفس و"عدوى تنفسية" تتطلب علاجا بمضادات حيوية.

وهذه ثاني مرة يدخل فيها المستشفى منذ 2021 عندما خضع لجراحة بالقولون في مركز جيميلي نفسه أيضاً إثر إصابته بالتهاب الرتج، وهو التهاب في جيوب تنمو في بطانة الأمعاء. وفي مقابلة في كانون الثاني/يناير، قال البابا إنّ التهاب الرتج عاد. لكن رداً على اسئلة صحافيين السبت حول ما اذا كانت هذه الوعكة الصحية الأخيرة تسببت له بالخوف، هز برأسه قائلاً "كلا".

قداس أحد الشعانين في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان (2/4/2023)

قداس أحد الشعانين في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان

وخلال وجوده في مستشفى جيميلي في روما، قام اليسوعي الأرجنتيني الجمعة بزيارة مفاجئة إلى جناح أورام الأطفال فأحضر للأولاد بيضًا من الشوكولا ومسابح وكتباً. كما عمّد فرنسيس طفلاً عمره بضعة أسابيع. وفي مقطع فيديو وصور نشرها الفاتيكان يظهر البابا مبتسماً ومتكئا على جهاز يسعفه على السير، يكتب على ورقة ويرش ماء على رأس المولود.

يتابع البابا بشكل دائم فريق طبي في الفاتيكان وكذلك خلال رحلاته الى الخارج خصوصا انه في عام 1957، عندما كان في الحادية والعشرين، خضع لعملية جراحية أزيل خلالها جزء من إحدى رئتيه لكنه قال إنه تعافى تماما.

وكان البابا احتفل في مطلع آذار/مارس بمرور عشر سنوات على ترؤسه الكنيسة الكاثوليكية الجامعة، أقرّ خلالها إصلاحات كبرى وسعى إلى جعل الكنيسة أكثر انفتاحا وتعاطفا رغم مواجهته معارضة داخلية خصوصاً من المحافظين.

وأكد فرنسيس مراراً أنه سيفكر، بحال تدهورت صحته، في الاستقالة مثل سلفه بنديكتوس السادس عشر الذي توفي في كانون الأول/ديسمبر، لكنه قال الشهر الماضي إن هذا الأمر ليس مطروحا حاليا.

ع.ح./ع.ج.م. (أ ف ب) 

  • Panorama - Luxemburg (picture-alliance/dpa)

    بالصور .. هذه هي أصغر دول أوروبا

    خارج المنافسة: لوكسمبورغ

    لا يمكن في الواقع إدراج دوقية لوكسمبورغ ضمن ترتيب أصغر البلدان في أوروبا وذلك لكبر مساحتها بالمقارنة مع البلدان التي سندرجها في هذه الجولة المصورة. تقع لوكسمبورغ بين بلجيكا وألمانيا وفرنسا ويبلغ عدد سكانها 600 ألف نسمة وتبلغ مساحتها 2600 كيلومتر مربع تقريباً، أي أن مساحتها تفوق مدينة برلين الألمانية ثلاث مرات.

  • Andorra la Vella Stadtansicht (picture-alliance/imageBROKER/G. Fischer)

    بالصور .. هذه هي أصغر دول أوروبا

    المركز السادس: أندورا

    سادس أصغر بلد أوروبي من حيث المساحة هي أندورا. يقع هذا البلد على ارتفاع ألف متر في سلسلة جبال البيرينيه بين فرنسا وإسبانيا، وهو صغير للغاية. وللمقارنة فقط، فإن مساحة لوكسمبورغ هي خمسة أضعاف مساحة أندورا، وعدد سكان لوكسمبورغ ثمانية أضعاف سكان أندورا. يعيش في هذا البلد 80 ألف نسمة وتبلغ مساحته حوالي 470 كيلومتراً مربعاً.

  • Malta Stadtansicht Valetta (picture-alliance/Bildagentur-online/Schickert)

    بالصور .. هذه هي أصغر دول أوروبا

    المركز الخامس: مالطا

    مالطا جزيرة تقع في عرض البحر الأبيض المتوسط ​​بالقرب من صقلية. وعلى الرغم من أن مساحة مالطا تبلغ 320 كيلومتراً مربعاً، وهي بالتالي أصغر من أندورا، إلا أنها تتفوق على بلدان أخرى من حيث عدد السكان، إذ يبلغ تعداد سكانها 460 ألف نسمة يعيشون فوق ثلاث جزر: جزيرة مالطا الرئيسية وجزيرة غوزو وجزيرة كومينو.

  • Liechtenstein Schloss Vaduz (picture-alliance/imageBROKER/P. Koller)

    بالصور .. هذه هي أصغر دول أوروبا

    المركز الرابع: ليشتنشتاين

    تبلغ مساحة إمارة ليشتنشتاين 160 كيلومتراً مربعاً، وهي مساحة لا تزيد عن نصف مساحة مالطا، وتحتل المركز الرابع في ترتيب أصغر البلدان في أوروبا. يبلغ عدد سكان هذه الإمارة الواقعة بين سويسرا والنمسا 40 ألف نسمة، ولا غرابة في أن تكون لغتها الرسمية الألمانية. في الصورة تظهر قلعة فادوتس، مقر سكن العائلة المالكة.

  • San Marino (picture-alliance/Arco Images/J. Moreno)

    بالصور .. هذه هي أصغر دول أوروبا

    المركز الثالث: سان مارينو

    تعد سان مارينو أقدم جمهورية في العالم، وتقع في وسط إيطاليا. تبلغ مساحة سان مارينو 60 كيلومتراً مربعاً، وهي مساحة تعادل مساحة مانهاتن. يتكلم سكان سان مارينو، البالغ عددهم 34 ألف نسمة، اللغة الإيطالية وأكثر من 90 في المائة منهم كاثوليكيون.

  • Vatikan (Getty Images/Italian National Police/M. Sestini)

    بالصور .. هذه هي أصغر دول أوروبا

    المركز الأول: مدينة الفاتيكان

    الفاتيكان ليس فقط أصغر دولة في أوروبا ولكن أيضاً في العالم، ليس فقط من حيث المساحة، بل ومن حيث الكثافة السكانية أيضاً. يعيش في الفاتيكان نحو ألف شخص على مساحة 440 ألف متر مربع. الفاتيكان هي الدولة الوحيدة في العالم التي تعتمد اللغة اللاتينية، والدولة الوحيدة التي تقع ضمن مدينة، ألا وهي روما الإيطالية. رئيس هذه الدولة بالطبع هو بابا الكنيسة الكاثوليكية فرنسيس الأول. ماركو مولر/ عبد الكريم اعمارا


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