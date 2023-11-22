البابا يحض على الحوار لتجنب "جبل من القتلى" في الشرق الأوسط

حذر البابا فرنسيس الأربعاء (22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023) من "جبل من القتلى" في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، داعيا إلى "الحوار والمفاوضات".

وقال البابا في نداء مصور من أجل السلام في العالم والشرق الأوسط: "فلنصلّ من أجل السلام في الأرض المقدسة. فلنصلّ من أجل حل الخلافات عبر الحوار والتفاوض، وليس عبر جبل من القتلى لدى الجانبين".

وكان البابا فرانسيس قد التقى بأقارب رهائن إسرائيليين وفلسطينيين من قطاع غزةاليوم الأربعاء. واستقبل رئيس الكنيسة الكاثوليكية المجموعتين بشكل منفصل قبل الكلمة الأسبوعية للجمهور في الفاتيكان.

وبعد اللقاء، دعا البابا مجددا إلى تحقيق السلام قريبا، قائلا: إن الجانبين يعانيان من الحرب. وتألفت كل مجموعة من نحو 12 مشاركا. ووفقا للفاتيكان، ضم قائمة ممثلي العائلات من قطاع غزة مسيحيين ومسلمين.

واستمر كل لقاء نحو نصف ساعة. وخلال كلمته العامة للجمهور، ناشد البابا المؤمنين في وقت لاحق قائلا "دعونا نصلي من أجل الشعب الفلسطيني، دعونا نصلي من أجل الشعب الإسرائيلي، لكي يأتي السلام".

في غضون ذلك ذكرت تقارير إعلامية أنه نشأ خلاف بشأن ما إذا كان بابا الفاتيكان فرنسيس استخدم كلمة "إبادة جماعية" لوصف الأحداث في غزة، إذ يصر فلسطينيون التقوا به على أنه قال ذلك بينما يقول الفاتيكان إنه لم يقلها.

وظهرت النسختان المتعارضتان في مؤتمر صحفي عصر اليوم حضره عشرة فلسطينيين التقوا مع البابا صباحا في مقر إقامته بالفاتيكان.

وجاء ذلك الاجتماع في أعقاب اجتماع منفصل مع أقارب رهائن إسرائيليين محتجزين في غزة.

وكان الفاتيكان قد أعلن الأسبوع الماضي أن البابا يأمل التعبير عن "تعاطفه الروحي" خلال اللقاءين، مشددا على "الطابع الإنساني الصرف" لهما.

وذكّر الفاتيكان بتصريحات البابا الذي قال "كل إنسان، سواء كان مسيحيا، أو يهوديا أو مسلما ولأي شعب أو ديانة انتمى، هو مقدّس وثمين بنظر الله وله الحق في العيش بسلام".

وأُعلن فجر الأربعاء التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس بوساطة قطرية تطلق الحركة بموجبه 50 رهينة، وتفرج إسرائيل عن معتقلين فلسطينيين، على أن تسري هدنة لمدة أربعة أيام في قطاع غزة، وهي أول خطوة فعلية نحو تهدئة مؤقتة بعد أكثر من ستة أسابيع من الحرب.

ويشار إلى أن حركة حماس جماعة إسلاموية فلسطينية مسلحة، تصنف في ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة إرهابية. كما حظرت الحكومة الألمانية جميع أنشطة الحركة في ألمانيا.

ع.ش/ أ.ح/ خ.س (أ ف ب، د ب أ، رويترز)