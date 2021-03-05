البابا يحث العراقيين على نبذ عنف الماضي ومنح السلام فرصة

قال البابا فرنسيس اليوم الجمعة (الخامس من مارس/ آذار 2021) مخاطبا الرئيس العراقي برهم صالح وسياسيين ودبلوماسيين في القصر الرئاسي "لتصْمُت الأسلحة! ولْنَضَع حدا لانتشارها هنا وفي كل مكان! ولتتوقَّف المصالح الخاصّة، المَصَالِحُ الخارِجيّة التي لا تَهْتَم بالسُكان المحليين... كفى عنفا وتطرفا وتحزبات وعدم تسامُح!".
وفي وقت لاحق تذكر البابا قتلى هجمات بدوافع دينية خلال زيارة لكنيسة سيدة النجاة في بغداد التي شهدت مقتل 50 مصليا على أيدي إسلاميين متشددين في عام 2010 قائلا "يذَكرنا موْتهم جيّدا أنّ التحريض على الحرب ومواقف الكراهية والعنف وإراقة الدماء لا تتّفق مع التعاليم الدينية".
وصف البابا الهجمات التي تعرضت لها الأقلية الأيزيدية على يد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في العراق ب"الهمجية المتهورة وعديمة الإنسانية"، وقال بالحرف "لا يسعني إلا أن أذكر الأيزيديين، الضحايا الأبرياء للهمجية المتهورة وعديمة الإنسانية. لقد تعرضوا للاضطهاد والقتل بسبب انتمائهم الديني، وتعرضت هويتهم وبقاؤهم نفسه للخطر".
ووصل البابا فرنسيس إلى مطار بغداد وسط إجراءات أمنية مشددة بعدما قال للصحفيين على متن طائرته إنه شعر أن من واجبه القيام بتلك الزيارة "الرمزية" لأن العراق عانى كثيرا ولفترة طويلة. وتجمع مئات الأشخاص في مجموعات صغيرة لرؤيته في بغداد مستقلا سيارة (بي.إم.دبليو) مضادة للرصاص في خروج على المألوف للبابا الذي عادة ما يصر على استخدام سيارات صغيرة عادية.
ورافق موكب من عشرات العربات البابا فرنسيس إلى خارج مبنى المطار الذي تعرض في الآونة الأخيرة لإطلاق صواريخ من فصائل مسلحة. ولم يضع معظم الناس على امتداد الطرق وحتى البعض في القصر الرئاسي الكمامات رغم خطر الإصابة بفيروس كورونا.
محطات زيارة البابا فرنسيس إلى العراق
وعندما كان البابا (84 عاما) يسير مع الرئيس العراقي كان يعرج بشكل ملحوظ مما يشير إلى أن آلام العصب الوركي ربما عاودته من جديد. وكانت الآلام قد اضطرته لإلغاء عدة فعاليات هذ العام. وانتقد البابا في خطابه في القصر المصالح الخاصة والأجنبية التي زعزعت استقرار العراق والمنطقة بشكل أوسع، وأدت إلى تضرر عموم الناس أكثر من غيرهم.
بدوره، أعرب الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الجمعة، عن تقديره لإصرار قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان على زيارة العراق، رغم التحذيرات من مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-). وأضاف صالح "يشعر العراقيون بالاعتزاز بزيارة بابا الفاتيكان".
وأكد أن "العراقيين يعتزون بأنهم حراس الكنائس والمدافعون عنها، ولابد من مواصلة العمل لمكافحة التطرف والإرهاب، وإن المسيحيين عاشوا أعواما عصيبة اضطرتهم إلى مغادرة العراق".
وسيزور البابا كذلك مدينة أور مسقط رأس النبي إبراهيم، وسيجتمع مع آية الله العظمي علي السيستاني (90 عاما) المرجع الأعلى لشيعة العراق.
ع.ش/خ.س (رويترز، د ب أ)
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مفاجأة الكرادلة: اليسوعي فرنسيس الأول بابا روما الجديد
استقالة بنديكت
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مفاجأة الكرادلة: اليسوعي فرنسيس الأول بابا روما الجديد
إصلاح الكنيسة
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الكاتب: وفاق بنكيران