البابا يتلقى هدية فريدة من نوعها من "عصابة" ألمانية!

كثيراً ما يتلقى بابا الفاتيكان فرنسيس عدة هدايا أثناء رحلاته المتعددة في أرجاء متفرقة حول العالم، فرأس الكنيسة الكاثوليكية يتمتع بشعبية جارفة، منذ توليه الكرسي البابوي قبل ست سنوات تقريباً.
ومؤخراً، وفي ساحة القديس بطرس الشهيرة في الفاتيكان، كان البابا على موعد مع مفاجأة سارة، فقد أورد موقع مجلة "دير شبيغل" أمس الأربعاء (29 مايو/ أيار 2019) أن حوالي 40 عضواً من "عصابة" "جيسوس بايكر" الألمانية أهدوا البابا فرنسيس دراجة نارية شهيرة من نوع هارلي ديفيدسون.
وأفاد الموقع أن "جيسوس بايكر"، التي تنحدر من مدينة فورتسبورغ في ولاية بافاريا جنوب ألمانيا، طلبت من البابا أن يوقع على الدراجة النارية ذات اللونين الأبيض والأسود، والتي صممت خصيصاً له، مضيفاً أن هذه المجموعة من سائقي الدراجات النارية المسيحيين كانت تعلم منذ البداية أن البابا لن يحتفظ بوسيلة النقل الباهظة هذه أو حتى يقودها، ولذلك خطرت لها فكرة معينة.
أما عن هذه الفكرة، فقد أوضحت مجلة "شتيرن" الألمانية أن المجموعة تريد عرض الدراجة النارية التي تحمل توقيع البابا فرنسيس في مزاد علني، حيث ستذهب العائدات إلى دار للأيتام في أوغندا، وذلك بهدف مساعدة الأطفال في ذلك البلد الأفريقي.
يشار إلى أن البابا تلقى قبل نحو عامين سيارة فاخرة من نوع "لامبورغيني"، والتي تباع في العادة بمبلغ يتجاوز 200 ألف دولار، كهدية من الشركة المصنعة. بيد أن بابا الكنيسة الكاثوليكية قرر بيع هذه السيارة والتبرع بعائداتها لتمويل مشاريع خيرية.
ر.م/ ي.أ
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البابا يوحنا بولص الثاني: متصدر الهدايا التذكارية في بولندا
الاعتقاد في حماية القديسين للبشر
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البابا يوحنا بولص الثاني: متصدر الهدايا التذكارية في بولندا
البابا اللغز
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البابا يوحنا بولص الثاني: متصدر الهدايا التذكارية في بولندا
طوابع البابا
جمع الطوابع من الهوايات المنتشرة حول العالم. وبالطبع، فإن الطابع الذي يحمل صورة البابا يوحنا بولص الثاني يعتبر من المقتنيات الضرورية لهاو جمع الطوابع المتديّن.
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البابا يوحنا بولص الثاني: متصدر الهدايا التذكارية في بولندا
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البابا يوحنا بولص الثاني: متصدر الهدايا التذكارية في بولندا
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تقول سائحة هولندية تزور مدينة كراكو، موطن البابا يوحنا بولص الثاني: "أنا سعيدة أن البابا أصبح من القديسين".
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البابا يوحنا بولص الثاني: متصدر الهدايا التذكارية في بولندا
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البابا يوحنا بولص الثاني: متصدر الهدايا التذكارية في بولندا
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البابا يوحنا بولص الثاني: متصدر الهدايا التذكارية في بولندا
كلمات تبقى خالدة في القلب
محبو البابا يوحنا بولص الثاني لا يشترون فقط صوره، بل أيضاً كتبه وكتب صلاواته. توجد نسخ جديدة مطبوعة لأعماله المكتوبة وكتب أخرى حول شخصيته وحياته. تقول سيدة في أحد محلات الكتب بمدينة كراكو البولندية إن كتبه تحوي "كلمات تبقى في القلب".
الكاتب: انا ماكيول/ هبة الله إسماعيل