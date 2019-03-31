 البابا يترأس قداسا حاشدا في ختام زيارته للمغرب | أخبار | DW | 31.03.2019

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أخبار

البابا يترأس قداسا حاشدا في ختام زيارته للمغرب

في ختام رحلته إلى المغرب، دعا البابا المسيحيين هناك إلى نشر الاعتدال الديني لتعزيز الحوار بين الأديان ورفض العنف باسم الدين وفتح حوار مع المسلمين. واستغل البابا رحلته التي تستمر يومين للتأكيد على الحوار بين الأديان.

Marokko Papstbesuch | Messe in Sportzentrum Prince Moulay Abdellah in Rabat (Getty Images/AFP/A. Pizzoli)

ترأّس البابا فرنسيس بالرباط الأحد (31 مارس/ آذار 2019) قداساً شارك فيه آلاف المصلّين، في ختام زيارته الرسمية إلى المغرب التي تميزت بالدعوة للحوار بين الأديان وحماية المهاجرين، فضلا عن تحذير لمسيحيي المغرب من القيام بأنشطة تبشيرية. وقال "إن دروب الرسالة لا تمر من خلال أنشطة التبشير التي تقود دوما إلى طريق مسدود".

وحث البابا المصلين الذين غصت بهم القاعة على "الاستمرار في تنمية ثقافة الرحمة"، مضيفا إن "الميل إلى الاعتقاد بأن الحقد والانتقام أشكال شرعية للحصول على العدالة بطريقة سريعة وفعالة، يهددنا على الدوام". وقد استغل البابا رحلته التي تستمر يومين للتأكيد على الحوار بين الأديان. كما أيد مساعي الملك محمد السادس للعمل على نشر الاعتدال الديني لتعزيز الحوار بين الأديان ورفض العنف باسم الدين.

وبلغ عدد المشاركين في القداس نحو 10 آلاف شخص أغلبهم من إفريقيا جنوب الصحراء، فضلا عن أوروبيين وآسيويين. قال البابا فرنسيس للطائفة الكاثوليكية الصغيرة في المغرب اليوم الأحد  إن دور أفرادها في تلك الدولة ليس السعي لإدخال جيرانهم في المسيحية بل في التعايش بأخوة مع الأديان الأخرى.

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وقال البابا في كاتدرائية الرباط الكاثوليكية : "المسيحيون هم أقلية صغيرة في هذا البلد. ومع ذلك، فإنه في رأيي، هذه ليست مشكلة". وأضاف أن "هذا يعني أن مهمتنا كأشخاص معمّدين وكهنة وأناس مكرسين رجالا ونساء، لا تتحدد حقا بعدد أو حجم المساحات التي نشغلها، وإنما بقدرتنا على إحداث التغيير وإيقاظ العجب والرحمة". وقال: "المشكلة ليست عندما يكون عددنا قليلا ، ولكن عندما نكون محدودي الأهمية".

مختارات

يرى يهود المغرب أن زيارة البابا هي فرصة من أجل تسليط الضوء على وضعهم هناك في بلد يعترف بالعنصر العبراني كأحد مقومات الدولة. ومن أصل 300 ألف يهودي مغربي لم يبق منهم حاليا سوى 2500 يعيشون في وئام مع إخوانهم المسلمين. (31.03.2019)

ألقى البابا فرنسيس خطابا بساحة مسجد حسان بالرباط دعا فيه لمواجهة "التعصب" بـ "تضامن" جميع المؤمنين، كما دافع عن "الحرية الدينية". بدوره أشاد الملك محمد السادس بزيارة البابا للمغرب واصفا إياها بـ "الحدث الاستثنائي". (30.03.2019)

يترأّس البابا فرنسيس في الرباط الأحد قداساً ضخماً يشارك فيه آلاف المصلّين، وذلك في اليوم الثاني من الزيارة الرسمية التي يقوم بها الحبر الأعظم إلى المغرب والتي يشكّل الحوار بين الأديان أحد محاورها الأساسية. (31.03.2019)

ويمثل المسيحيون الكاثوليك في المغرب وعددهم 23 ألفا أغلبهم من الوافدين من أوروبا وخاصة فرنسا ومن المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء أقل من واحد في المئة من سكان المغرب البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة.

وحث البابا فرنسيس العالم على تغيير موقفه إزاء المهاجرين، حيث هلك الآلاف في السنوات الأخيرة أثناء محاولاتهم للوصول إلى أوروبا. وأضاف البابا إنه يجب النظر إلى المهاجرين "كأشخاص وليس كأعداد" ولابد أن يتمتعوا بحقوقهم وكرامتهم في الحياة اليومية وفي القرارات السياسية.

وأمس السبت انضمت قيادات يهودية لممثلين للمسيحيين في الصف الأمامي خلال مناسبتين ترأسهما البابا والملك محمد السادي في إطار الحوار بين الأديان. وغادر البابا فرنسيس المغرب عصر الأحد، وهي الزيارة الثالثة له لبلد عربي بعد مصر والإمارات. بينما سبق للبابا الراحل يوحنا بولس الثاني أن زار المملكة في 1985.

 

ع.أ.ج/ أ.ح (د ب ا، أ ف ب، رويترز)

  • Papst Franziskus besucht Marokko (Reuters/F. Senna)

    في صور ـ البابا فرنسيس في زيارة تاريخية للمغرب

    زيارة مقرونة ببركة المطر

    سار البابا والعاهل المغربي على سجادة حمراء تحت مظلتين تقيهما من المطر. وتوجها بعدها نحو مسجد حسان التاريخي في العاصمة الرباط، حيث يلقيان خطابا في نحو 25 ألف شخص تجمهروا في ساحة المسجد. ويلتقي الزعيم الروحي لحوالي 1,3 مليار كاثوليكي في العالم غداً الأحد بأتباع الديانة المسيحية في المغرب وأكثرية أفرادها من الأفارقة الجنوب صحراويين.

  • Papst Franziskus besucht Marokko (AFP/F. Senna)

    في صور ـ البابا فرنسيس في زيارة تاريخية للمغرب

    حفاوة ملكية تكشف عن اهتمام خاص بالحوار بين الأديان

    عند وصول الحبر الأعظم البابا فرانسيس الأول إلى العاصمة المغربية الرباط في اول زيارة له للبلد، استقبله العاهل المغربي الملك محمد السادس، وابنه ولي العهد الأمير مولاي حسن (الجالس إلى اليمين)، وشقيقه مولاي رشيد (الجالس إلى اليسار). الحفاوة التي أظهرتها العائلة المالكة المغربية بالأب الروحي للمسيحيين الكاثوليك تكشف عن اهتمام خاص بالحوار بين الأديان.

  • Papst Franziskus besucht Marokko (Reuters/Vatican Media)

    في صور ـ البابا فرنسيس في زيارة تاريخية للمغرب

    الطفولة تستقبل الحبر الأعظم بالزهور

    استقبل طفلان مغربيان الحبر الأعظم وقدما له باقة ورد. فيما يخصص البابا فرنسيس اليوم الثاني من زيارته للمغرب للمسيحيين، ومن المنتظر أن يحتضن المجمع الرياضي "مولاي عبد الله" بالرباط قداساً هو الأكبر الذي يشهده المغرب حتى الآن ويتوقع أن يشارك فيه نحو 10 آلاف شخص.

  • Papst Franziskus besucht Marokko (Reuters/F. Senna/Pool)

    في صور ـ البابا فرنسيس في زيارة تاريخية للمغرب

    ولي العهد المغربي يشارك في الاستقبال

    شارك في استقبال بابا الفاتيكان فرانسيس ولي العهد المغربي، مولاي الأمير حسن، حيث تلقاه أسفل سلم الطائرة وصافحه بعد أن استقبل الزائر العاهل المغربي محمد السادس

  • Papst Franziskus besucht Marokko (AFP/F. Senna)

    في صور ـ البابا فرنسيس في زيارة تاريخية للمغرب

    الحبر الأعظم يسير بمعية "أمير المؤمنين"

    لقاء الباب بالعاهل المغربي (الذي يحمل لقب أمير المؤمنين) يمكن ان يمثل نقطة تحول في حوار الأديان. وينص الدستور المغربي على أن "الإسلام هو دين الدولة الذي يضمن للجميع حرية ممارسة العبادة". ويمثل المسلمون السواد الأعظم من المغاربة، وهناك اقلية صغيرة من المسيحيين علاوة على اقلية يهودية قد تكون الأكبر في البلدان العربية.

  • Papst Franziskus Marokko Rede (AFP/Getty Images/A. Pizzoli)

    في صور ـ البابا فرنسيس في زيارة تاريخية للمغرب

    البابا: "التضامن لمجابهة التعصب والأصولية"

    دعا البابا فرنسيس إلى مجابهة "التعصب والأصولية" ب"تضامن" جميع المؤمنين، مدافعا عن "حرية الضمير" و"الحرية الدينية"، وذلك في خطاب ألقاه بساحة مسجد حسان بالرباط في افتتاح زيارته إلى المغرب بدعوة من الملك محمد السادس.

  • Papst Franziskus besucht Marokko (AFP/F. Senna)

    في صور ـ البابا فرنسيس في زيارة تاريخية للمغرب

    البابا: "حرية الضمير والحرية الدينية ترتبطان بالكرامة البشرية"

    زار البابا معهد تدريب الخطباء المسلمين في الرباط، وهي سابقة هامة، وقد أشار الحبر الاعظم في خطابه بمسجد حسان بالرباط إلى أنّ حرية الضمير والحرية الدينية - التي لا تقتصر على حرية العبادة وحسب، بل يجب أن تسمح لكل فرد بالعيش بحسب قناعاته الدينية - ترتبطان ارتباطا وثيقا بالكرامة البشرية"، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

  • König Hassan II und Papst Johannes Paul II in Marokko (1985 ) (Getty Images/AFP/J.-C. Delmas)

    في صور ـ البابا فرنسيس في زيارة تاريخية للمغرب

    لقاء البابا باول الثاني بالحسن الثاني بالدار البيضاء

    العاهل المغربي الراحل الحسن الثاني وهو يستقبل البابا باول يوهانس الثاني بمطار محمد الخامس في الدار البيضاء في التاسع عشر من آب/أغسطس عام 1985 في أول زيارة لبابا الفاتيكان للمغرب.

  • Papst Franziskus in Abu Dhabi (picture-alliance/dpa/A. Medichini)

    في صور ـ البابا فرنسيس في زيارة تاريخية للمغرب

    البابا فرانسيس في الإمارات العربية المتحدة

    البابا فرانسيس أثناء زيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة في الرابع من شباط/ فبراير 2019، ويظهر في استقباله بمطار أبو ظبي الشيخ محمد بن سعيد آل نهيان، ولي العهد لدولة الإمارات. الزيارة مثلت أول زيارة لحبر أعظم لأراضي شبه الجزيرة العربية مهبط الإسلام، ومهد مدنه المقدسة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.

  • Ägypten Besuch Papst Franziskus in Kairo (picture-alliance/Catholic Press Photo)

    في صور ـ البابا فرنسيس في زيارة تاريخية للمغرب

    بابا الفاتيكان في مصر

    زار بابا الفاتيكان فرانسيس الأول مصر في 29 نيسان/ابريل 2017، وأحيى قداساً مع كاثوليك مصر في ستاد القوة الجوية بالقاهرة. ويظهر في الصورة مع كاردينال الكاثوليك المصريين وبين رعية الكنيسة الكاثوليكية.

    الكاتب: ملهم الملائكة


مختارات

في صور ـ البابا فرنسيس في زيارة تاريخية للمغرب

بعد وصوله إلى الرباط دعا البابا فرنسيس الأول إلى مواجهة "التعصب والأصولية" بـ"تضامن المؤمنين" من كل الأديان مؤكدا على روابط الأخوة بين المسلمين والمسيحيين بدافع الإيمان بالله الخالق الرحيم مشيرا إلى السلام والمودة. (30.03.2019)  

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وصل البابا فرنسيس إلى المغرب في زيارة تتمحور حول الحوار بين الأديان وقضايا المهاجرين، وذلك بدعوة من ملك المغرب محمد السادس الذي كان في مقدمة مستقبليه في مطار الرباط سلا.

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يرى يهود المغرب أن زيارة البابا هي فرصة من أجل تسليط الضوء على وضعهم هناك في بلد يعترف بالعنصر العبراني كأحد مقومات الدولة. ومن أصل 300 ألف يهودي مغربي لم يبق منهم حاليا سوى 2500 يعيشون في وئام مع إخوانهم المسلمين.

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