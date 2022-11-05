البابا وقع استقالته المشروطة ويدعو الفائز بكأس العالم للاحتفال بتواضع

قال البابا فرنسيس (86 عاماً) في مقابلة مع صحيفة "إيه.بي.سي" (ABC) الإسبانية اليوم الأحد (18 كانون الأول/ديسمبر 2022): "لقد وقعت بالفعل على استقالتي"، في حال حدوث حالة طبية طارئة له.

وأعلن البابا أنه وقع خطاب استقالة وسلمه إلى وزير دولة الفاتيكان المونسينيور تارشيتسيو برتوني قبل تقاعد الأخير في عام 2013. واضاف الحبر الاعظم "لقد وقعت على الاستقالة وقلت له: في حال تعرضي لوعكة صحية أو ما شابه فهذه استقالتي. أعهد بها لكم".

وردا على سؤال الصحيفة حول ما إذا كان يرغب في نشر هذه المعلومة، أجاب "لهذا السبب أخبركم بالأمر"، موضحا أنه لا يعرف ما فعل برتوني بالرسالة.

ولا تزال تظهر على السطح شائعات بشأن استقالة فرنسيس. وكان البابا الأرجنتيني الجنسية قد قال في نهاية تموز/يوليو الماضي، خلال رحلة عودته من زيارة إلى كندا "البابا منفتح. إنه خيار طبيعي للغاية".

ويعاني البابا من مشاكل في الركبة غير قابلة للمعالجة بالجراحة أرغمته على استخدام كرسي نقال في الأشهر الأخيرة. واضطر إلى إلغاء أو تقليص أنشطته العام الماضي بسبب الألم، وأقر في مقابلة في تموز/يوليو بأن عليه الحد من نشاطاته. وقال "أعتقد أنه في سني ومع هذه المشكلة يجب أن انتبه قليلاً لأتمكن من خدمة الكنيسة. أو على العكس أن أفكر في إمكانية التنحي".

وقال البابا في مقابلة سابقة إنه في حال استقالته المحتملة، يرغب في البقاء في روما، لكن ليس في الفاتيكان، وفي هذه الحالة سيكون "أسقف روما الفخري".

واستقال سلف البابا فرنسيس، بنديكتوس السادس عشر عام 2013 بسبب تدهور صحته ويعيش الآن في الفاتيكان.

البابا: اللعب النظيف أعظم قيمة

النجم الفرنسي كيليان مبابي والأرجنتيني ليونيل ميسي بالمباراة النهائية لكأس العالم في قطر 2022

وفي سياق منفصل، دعا البابا فرنسيس، وهو أرجنتيني ومشجع شغوف بكرة القدم، الفائز في نهائي كأس العالم 2022 بين منتخب بلاده ونظيره الفرنسي الأحد للاحتفال بتواضع. وقال البابا في مقابلة مع التلفزيون الإيطالي "كانال 5" من المقرر أن تبث مساء الأحد ونشرت مقتطفات منها منتصف اليوم، "أطيب تهانينا للفائزين، لكنني أدعوهم للاحتفال بتواضع. ولأولئك الذين لن يفوزوا، ليعيشوها بفرح".

وقال مشجع نادي سان لورينزو الأرجنتيني "أعظم قيمة ليست الفوز أو عدم الفوز بل اللعب النظيف".

ولم يتأكد ما إذا كان البابا سيشاهد المباراة ولم يرغب في التكهن بنتيجتها، لكنه دعا لاعبي منتخبي فرنسا والأرجنتين إلى "المصافحة" في نهاية المباراة مهما كانت النتيجة.

خ.س/ص.ش (د ب أ، أ ف ب)