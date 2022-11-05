 البابا وقع استقالته المشروطة ويدعو الفائز بكأس العالم للاحتفال بتواضع | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 18.12.2022

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البابا وقع استقالته المشروطة ويدعو الفائز بكأس العالم للاحتفال بتواضع

ذكر بابا الفاتيكان فرنسيس أنه وقع بالفعل على استقالته، في حال لم يعد قادراً على الاستمرار في المنصب بسبب حالة طبية طارئة. وفي سياق آخر دعا رأس الكنيسة الكاثوليكية الفائز في نهائي المونديال للاحتفال بتواضع.

يبلغ البابا فرنسيس من العمر 86 عاماً

يبلغ البابا فرنسيس من العمر 86 عاماً

قال البابا فرنسيس (86 عاماً) في مقابلة مع صحيفة "إيه.بي.سي" (ABC) الإسبانية اليوم الأحد (18 كانون الأول/ديسمبر 2022): "لقد وقعت بالفعل على استقالتي"، في حال حدوث حالة طبية طارئة له.

مختارات

كرر البابا فرنسيس التشديد على وجوب أن "لا تتسامح" الكنيسة الكاثوليكية "مطلقا" مع حالات الاعتداء الجنسي التي وصفها بأنها أمر "وحشي"، بحسب مقتطفات من مقابلة أجراها مع قناة تلفزيونية برتغالية.

يعتبر البابا فرانسيس أول حبر أعظم يزور البحرين، حاملا معه رسالة من أجل السلام والحوار وتعايش الأديان. برنامج الزيارة التي تدوم أربعة أيام، حافل باللقاءات التي سيجريها البابا، والذي سيحضر أيضا ملتقى البحرين للحوار.

 وأعلن البابا أنه وقع خطاب استقالة وسلمه إلى وزير دولة الفاتيكان المونسينيور تارشيتسيو برتوني قبل تقاعد الأخير في عام 2013. واضاف الحبر الاعظم "لقد وقعت على الاستقالة وقلت له: في حال تعرضي لوعكة صحية أو ما شابه فهذه استقالتي. أعهد بها لكم".
وردا على سؤال الصحيفة حول ما إذا كان يرغب في نشر هذه المعلومة، أجاب "لهذا السبب أخبركم بالأمر"، موضحا أنه لا يعرف ما فعل برتوني بالرسالة.
ولا تزال  تظهر على السطح شائعات بشأن استقالة فرنسيس. وكان البابا الأرجنتيني الجنسية قد قال في نهاية تموز/يوليو الماضي، خلال رحلة عودته من زيارة إلى كندا "البابا منفتح. إنه خيار طبيعي للغاية".

ويعاني البابا من مشاكل في الركبة غير قابلة للمعالجة بالجراحة أرغمته على استخدام كرسي نقال  في الأشهر الأخيرة. واضطر إلى إلغاء أو تقليص أنشطته العام الماضي بسبب الألم، وأقر في مقابلة في تموز/يوليو بأن عليه الحد من نشاطاته. وقال "أعتقد أنه في سني ومع هذه المشكلة يجب أن انتبه قليلاً لأتمكن من خدمة الكنيسة. أو على العكس أن أفكر في إمكانية التنحي".
وقال البابا في مقابلة سابقة إنه في حال استقالته المحتملة، يرغب في البقاء في روما، لكن ليس في الفاتيكان، وفي هذه الحالة سيكون "أسقف روما الفخري".

واستقال سلف البابا فرنسيس، بنديكتوس السادس عشر عام 2013 بسبب تدهور صحته ويعيش الآن في الفاتيكان.

البابا: اللعب النظيف أعظم قيمة

النجم الفرنسي كيليان مبابي والأرجنتيني ليونيل ميسي بالمباراة النهائية لكأس العالم في قطر 2022

النجم الفرنسي كيليان مبابي والأرجنتيني ليونيل ميسي بالمباراة النهائية لكأس العالم في قطر 2022

وفي سياق منفصل، دعا البابا فرنسيس، وهو أرجنتيني ومشجع شغوف بكرة القدم، الفائز في نهائي كأس العالم 2022 بين منتخب بلاده ونظيره الفرنسي الأحد للاحتفال بتواضع. وقال البابا في مقابلة مع التلفزيون الإيطالي "كانال 5" من المقرر أن تبث مساء الأحد ونشرت مقتطفات منها منتصف اليوم، "أطيب تهانينا للفائزين، لكنني أدعوهم للاحتفال بتواضع. ولأولئك الذين لن يفوزوا، ليعيشوها بفرح".

وقال مشجع نادي سان لورينزو الأرجنتيني "أعظم قيمة ليست الفوز أو عدم الفوز بل اللعب النظيف".

ولم يتأكد ما إذا كان البابا سيشاهد المباراة ولم يرغب في التكهن بنتيجتها، لكنه دعا لاعبي منتخبي فرنسا والأرجنتين إلى "المصافحة" في نهاية المباراة مهما كانت النتيجة.

خ.س/ص.ش (د ب أ، أ ف ب)

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    وفي بلد مرادونا، رجال الكنيسة أيضا يعشقون كرة القدم وباقي الرياضات الجماعية. وهذه بطاقة الاشتراك لفرانسيس الأول من عام 2008 في نادي أتلاتكو سان لورينسو.

  • Papst Franziskus Leben in Argentinien Familie

    مفاجأة الكرادلة: اليسوعي فرنسيس الأول بابا روما الجديد

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    ولد خورخي برغليو ( الثاني من اليسار) عام 1936لأبوين إيطاليين. حصل على شهادة من المعهد التقني، ليبدأ بعد ذلك دراسته اللاهوتية.

  • Papst Franziskus Bergolglio mit Papst Benedikt 2007

    مفاجأة الكرادلة: اليسوعي فرنسيس الأول بابا روما الجديد

    لقاء البابا الجديد والقديم

    هذه الصورة تعود إلى عام 2007، أخذت للبابا المستقيل بنديكت السادس عشر وخلفه فرانسيس الأول.

  • Papst Benedikt erreicht die Sommerresidenz Castel Gandolfo

    مفاجأة الكرادلة: اليسوعي فرنسيس الأول بابا روما الجديد

    استقالة بنديكت

    وكان بندكت السادس عشر قد أعلن تنحيه عن مهام البابوية لأسباب وصفها بالصحية.

  • Papst Benedikt erreicht die Sommerresidenz Castel Gandolfo

    مفاجأة الكرادلة: اليسوعي فرنسيس الأول بابا روما الجديد

    إصلاح الكنيسة

    وعد بنديكت المسيحيين قبل ثماني سنوات بتقوية الكنيسة. غير أنه لم يستجب إلى مطالب إصلاح الكنيسة التي علت داخل أوروبا. ويذلك سيصبح فرانسيس الأول مطالبا بالحسم في قضايا مثل الإجهاض والعلاقات الجنسية واستعمال العزل الطبي، أو السماح بزواج المثليين.

    الكاتب: وفاق بنكيران


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