البابا للإسرائيليين والفلسطينيين: العنف يقتل المستقبل وينهي حياة الصغار

حث بابا الفاتيكان البابا فرنسيس السلطات الإسرائيلية والفلسطينية على بذل المزيد من المساعي من أجل الحوار، في أعقاب تفجيرين واشتباكات وقعت مؤخرا في القدس وفي الضفة الغربية المحتلة. وفي عظة أمام عشرات الآلاف في ساحة القديس بطرس اليوم الأحد (27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022) ، قال البابا فرنسيس إن العنف "يقتل مستقبل" الجانبين.

وانفجرت قنبلتان عند محطتي حافلات على مشارف القدس يوم الأربعاء، مما تسبب في مقتل فتى يبلغ من العمر 16 عاما وإصابة ما لا يقل عن 14 آخرين في هجوم شنه مسلحون فلسطينيون فيما يبدو. وتوفي شخص آخر (50 عاما) أمس السبت متأثرا بجراحه. ونشر القائم بأعمال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد تغريدة عبر تويتر أعرب فيها عن تعاطفه مع عائلة الضحية، قائلا إن الفرق الطبية عملت على علاج المريض حتى اللحظة الأخيرة.

وفي ساعة متأخرة يوم الثلاثاء الماضي، أطلقت قوات إسرائيلية النار على فتى فلسطيني (16 عاما) خلال اشتباكات في مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة فأردته قتيلا.

انفجرت قنبلتان عند محطتي حافلات على مشارف القدس يوم الأربعاء

وأشار بابا الفاتيكان إلى الحادثتين، ووصف تفجيري القدس بأنهما "خسيسان". وعبر عن قلقه من تصاعد العنف في الأشهر القليلة الماضية. وقال "العنف يقتل المستقبل وينهي حياة الصغار ويقوض آمال السلام. دعونا نصلي من أجل الشابين اللذين فقدا حياتهما ومن أجل أسرتيهما، وخاصة من أجل والدتيهما". وأضاف "آمل أن تسعى السلطات الإسرائيلية والفلسطينية إلى الحوار بجدية أكبر، وبناء ثقة متبادلة، فبدونها لن يكون هناك حل من أجل السلام في الأراضي المقدسة".

ع.خ/ص.ش (رويترز)