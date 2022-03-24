البابا فرنسيس ينتقد ضمنياً بوتين لأول مرة بسبب أوكرانيا

وجه البابا فرنسيس لأول مرة انتقاداً ضمنياً إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب غزو أوكرانيا قائلاً اليوم السبت (الثاني من نيسان/أبريل 2022) إن "حاكما" يثير صراعات من أجل مصالح قومية.

وتقول موسكو إن العملية التي بدأتها يوم 24 فبراير/شباط هي "عملية عسكرية خاصة" تهدف لنزع سلاح جارتها واستئصال النازية فيها وليست لاحتلال أراض. ورفض فرانسيس بالفعل هذا الوصف وسماها حرباً.

وتحدث البابا فرنسيس عن "رياح الحرب الباردة" التي تجتاح أوروبا مجدداً. وقال البابا في كلمة للمسؤولين في مالطا بعد وصوله إليها في زيارة تستغرق يومين: "من شرق أوروبا، من أرض شروق الشمس، امتدت الظلال القاتمة للحرب الآن.. كنا نظن أن غزو البلدان الأخرى والقتال الوحشي في الشوارع والتهديدات النووية ذكريات مروعة من ماض بعيد".

وأضاف بابا الفاتيكان: "مرة أخرى، فإن حاكماً ما، علق للأسف في ادعاءات عفا عليها الزمن عن المصالح القومية، يثير ويلهب الصراعات"، وتابع الحبر الأعظم قائلاً: "في حين أن بعض الأقوياء الذين سجنوا أنفسهم للأسف في ادعاءات مصالح قومية عفا عليها الزمن، أثار الصراعات وسببّها مرة أخرى، يشعر الناس العاديون بالحاجة إلى بناء مستقبل إما أن يكون معا أو لن يكون".

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وكان البابا فرنسيس قد ندد بشدة بالفعل بما وصفه "بالعدوان غير المبرر" و"الفظائع" التي ترتكب في الحرب، لكنه أشار إلى روسيا بشكل مباشر في الصلوات فقط كما فعل خلال حدث عالمي خاص من أجل السلام في 25 مارس/آذار. وقال في وقت سابق اليوم إنه يفكر في زيارة العاصمة الأوكرانية كييف.

ورداً على سؤال من أحد الصحفيين على متن الطائرة التي أقلته من روما إلى مالطا عما إذا كان يفكر في تلبية دعوة من السلطات السياسية والدينية الأوكرانية، أجاب البابا "نعم، إن هذا مطروح على الطاولة".

من ناحية أخرى، دعا البابا فرنسيس إلى "استجابات واسعة" لأزمة الهجرة. وقال البابا أمام شخصيات مالطية مع "ازدياد حالة الهجرة الطارئة نفكر الآن في اللاجئين من أوكرانيا المعذبة ما يدعو إلى استجابات واسعة ومشتركة. لا يمكن لبعض الدول أن تتحمل كل المشكلة وحدها، والآخرون لا يبالون".

ع.ح./خ.س. (رويترز، ا ف ب)