البابا فرنسيس يغادر المستشفى ويستعد لقيادة احتفالات عيد الفصح

الحرب في أوكرانيا تخيم على مسيرات عيد الفصح التقليدية بألمانيا

تطغى الحرب في أوكرانيا على مسيرات عيد الفصح الداعية للسلام هذا العام، فقد خرج المئات في مسيرات بمختلف المدن الألمانية داعين إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا. ومن المقرر أن يصل عدد المسيرات هذا العام إلى أكثر من 130 مسيرة.