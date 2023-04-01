 البابا فرنسيس يغادر المستشفى ويستعد لقيادة احتفالات عيد الفصح | DW الأخبار | DW | 01.04.2023

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البابا فرنسيس يغادر المستشفى ويستعد لقيادة احتفالات عيد الفصح

غادر البابا فرانسيس مستشفى جاميلي في روما بعد تعافيه من مشاكل في التنفس. وأكد الفاتيكان أن البابا البالغ من العمر 86 عامًا سيقود احتفالات عيد الفصح القادمة.

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31.03.2023, Berlin: Besucherinnen sind in einer Spiegelung bei der Vorbesichtigung der Ausstellung ´Gerhard Richter. 100 Werke f¸r Berlinª in der Neuen Nationalgalerie vor dem Werk Birkenau-Zyklus (2014) des K¸nstlers Gerhard Richter zu sehen. Richter hat die Fotos in unscharf wirkende groﬂe Gem‰lde ¸bertragen. Die jeweils 2,60 mal 2,00 Meter groﬂen Werke ¸berzog er dann mit mehreren Farbauftr‰gen. Durch die Farbverl‰ufe ist vom urspr¸nglichen Motiv nichts mehr erkennbar. Durch vier graue Spiegel gegen¸ber werden Besucherinnen und Besucher in direkte Beziehung zur Arbeit gesetzt. Die Ausstellung ist ab 01.04.2023 zu sehen und soll bis 2026 im Untergeschoss der Neuen Nationalgalerie gezeigt werden. Foto: Julius-Christian Schreiner/dpa - ACHTUNG: Nur in vollem Format und nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit einer Berichterstattung ¸ber die Ausstellung. +++ dpa-Bildfunk +++

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