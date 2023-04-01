البابا فرنسيس يغادر المستشفى ويستعد لقيادة احتفالات عيد الفصح

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غادر البابا فرانسيس مستشفى جاميلي في روما بعد تعافيه من مشاكل في التنفس. وأكد الفاتيكان أن البابا البالغ من العمر 86 عامًا سيقود احتفالات عيد الفصح القادمة.
توافد آلاف الأشخاص لإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان البابا بنديكت السادس عشر في كاتدرائيّة القديس بطرس في روما قبل جنازته الرسمية. وتوفي السبت أول بابا ألماني في التاريخ الحديث وأول بابا يستقيل من حبريته منذ ستة قرون.
تطغى الحرب في أوكرانيا على مسيرات عيد الفصح الداعية للسلام هذا العام، فقد خرج المئات في مسيرات بمختلف المدن الألمانية داعين إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا. ومن المقرر أن يصل عدد المسيرات هذا العام إلى أكثر من 130 مسيرة.
يعتبر البابا فرانسيس أول حبر أعظم يزور البحرين، حاملا معه رسالة من أجل السلام والحوار وتعايش الأديان. برنامج الزيارة التي تدوم أربعة أيام، حافل باللقاءات التي سيجريها البابا، والذي سيحضر أيضا ملتقى البحرين للحوار.
تلقى البابا فرانسيس سؤالا عاديا جدا لكن الإجابة عليه جاءت غير متوقعة. فقد ذكر أن كثيرا من الناس بما فيهم قساوسة وراهبات واقعون في "خطيئة" مشاهدة المواد الإباحية الرقمية. وحذر البابا قائلا "هذا شيء يضعف الروح".
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