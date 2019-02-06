 البابا فرنسيس يعلق في مصعد فينقذه رجال الإطفاء | عالم المنوعات | DW | 01.09.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

منوعات

البابا فرنسيس يعلق في مصعد فينقذه رجال الإطفاء

استبد القلق بالمتجمعين في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان عندما لم يظهر في شرفة الشقة البابوية في القصر الرسولي ظهراً في موعده. لكنه اعتذر عن تأخره بعد أن علق في مصعد متعطل وأنقذه رجال الإطفاء.

Vatikan | Papst Franziskus beim Angelus-Gebet (AFP/Getty Images/T. Fabi)

اضطر المصلون في روما للانتظار قرابة نصف ساعة الأحد (الأول من سبتمبر/ أيلول 2019) حتى يترأس بابا الفاتيكان فرنسيس الأول صلاة التبشير الملائكي التقليدية. ولتبيان سبب تأخيره أمام رعيته قال البابا إنه علق في مصعد وأنقذه رجال الإطفاء.

وأردف البابا، البالغ من العمر 82 عاماً، بالقول وهو يبتسم أمام مؤمنين انتظروا رؤيته من النافذة المطلّة على ساحة القديس بطرس: "أعتذر عن تأخيري". وأضاف "علقت في مصعد 25 دقيقة. حصل انقطاع في التيار الكهربائي، ثم جاء رجال الإطفاء". وتابع: "لنصفّق لخدمة الإطفاء".

ويُعرف عن البابا دقته الفائقة في المواعيد، ما دفع الحشود في ساحة القديس بطرس إلى متابعة ساعاتهم بتوتر عندما لم يظهر في شرفة الشقة البابوية في القصر الرسولي ظهراً في موعده، حسبما ذكر موقع أخبار الفاتيكان.

وأطلّ البابا الأرجنتيني بعد سبع دقائق من التأخير عن الموعد المحدد، ما تسبب بطرح تساؤلات إن كانت مشكلة صحية ألمت به من جانب وسائل الإعلام التي تنقل الصلاة مباشرة. ويبدو الحبر الأعظم مفعماً بالحيوية رغم كبر سنّه وفقدان جزء من رئتيه عندما كان شاباً.

ع.غ/ ي.أ (د ب أ، آ ف ب، رويترز)

  • Papst John Paul II und Sheikh Mohammed Sayyed Tantawai (picture-alliance/dpa/AFP/Reuters)

    مصر والفاتيكان ... علاقات صعبة عمرها سبعون عاما

    في شباط/فبراير من عام 2000 قام البابا الراحل يوحنا بولس الثاني، رأس الكنيسة الكاثوليكية وقتها، بأول زيارة إلى مصر، حيث التقى خلال الزيارة شيخ الأزهر السابق محمد سيد طنطاوي.

  • Scheich Mohammed Sayed Tantawi (AP)

    مصر والفاتيكان ... علاقات صعبة عمرها سبعون عاما

    شهدت العلاقات توتراً في أيلول/سبتمبر من عام 2006 عندما أثار البابا بنديكت السادس عشر خليفة البابا بولس الثاني، احتجاجا في العالم الإسلامي بعد أن نقل في محاضرة عن إمبراطور مسيحي في العصور الوسطى عبارات "مسيئة للإسلام للغاية". وردا على ذلك قال طنطاوي إن "كلمات البابا بمثابة دليل على الجهل".

  • Papst Benedikt am Grab von St. Augustinus (picture-alliance/dpa/S. Rellandini)

    مصر والفاتيكان ... علاقات صعبة عمرها سبعون عاما

    استمر التوتر في العلاقات وبرز في شهر كانون الثاني/يناير 2011 عندما ألغى الأزهر حوارا بين الأديان مع الفاتيكان احتجاجا على دعوة بنديكت لحكومات الشرق الأوسط لاتخاذ "تدابير فعالة لحماية الأقليات الدينية"، ردا على تفجير وقع ليلة رأس السنة استهدف كنيسة القديسين بالإسكندرية.

  • Papst Franziskus Imam Ahmed Mohamed al-Tayeb Vatikan Audienz (Getty Images/M.Rossi)

    مصر والفاتيكان ... علاقات صعبة عمرها سبعون عاما

    طرأ تحسن على العلاقات عندما قام قام شيخ الأزهر أحمد الطيب في أيار/ مايو 2016 بزيارة غير مسبوقة للفاتيكان والتقى خلالها البابا فرنسيس، الذي سعى إلى إنهاء التوترات مع العالم الإسلامي وتعزيز الحوار بين الأديان منذ انتخابه عام 2013.

  • Vatikan Papst Franziskus empfängt Großimam aus Kairo (Getty Images/AFP/M. Rossi)

    مصر والفاتيكان ... علاقات صعبة عمرها سبعون عاما

    في شباط/فبراير 2017 اجتمع مسؤولون من الأزهر والفاتيكان وتعهدوا ببذل جهود مشتركة ضد التطرف الديني. في الصورة شيخ الأزهر أحمد الطيب مع البابا فرنسيس.

  • Ägypten Schäden nach der Explosion in der Coptic Kirche in Kairo (REUTERS/Mohamed Abd/E. Ghany)

    مصر والفاتيكان ... علاقات صعبة عمرها سبعون عاما

    يقوم البابا فرانسيس بزيارة القاهرة لإجراء محادثات مع الشيخ الديكتور أحمد الطيب ورئيس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية البابا تواضروس الثاني والرئيس السيسي، معتبراً أن زيارته رسالة سلام، ويقوم بها بإصرار ودون تردد بعد تعرض عدة كنائس في مصر لتفجيرات في نهاية 2016 ومطلع 2017.


مختارات

وجهة نظر: زيارة البابا فرانسيس للإمارات ..علامة فارقة

لأول مرة يزور بابا الفاتيكان شبه الجزيرة العربية، مهد الإسلام. وهذه الجولة تبعث على الأمل في حدوث تطور في حوار الأديان، كما اعتبر كريستوف شتراك في تعليقه التالي: (06.02.2019)  

بابا الفاتيكان يحث على السلام ووقف إراقة الدماء في البلدان العربية

في رسالته التقليدية إلى "المدينة والعالم" بمناسبة عيد الفصح دعا بابا الكنيسة الكاثوليكية إلى السلام ووقف إراقة الدماء في البلدان العربية وتسهيل عودة اللاجئين إلى بلدانهم. كما أعرب عن حزنه على ضحايا تفجيرات سريلانكا. (21.04.2019)  

مصر والفاتيكان ... علاقات صعبة عمرها سبعون عاما

شهدت العلاقات بين مصر والفاتيكان محطات مختلفة على مدى سبعين عاماً من بدئها. بيد أن تفجيرات الكنائس بأحد الشعانين 2017 أدت لإعادة التركيز على هذه العلاقات مع إعلان البابا فرنسيس زيارته لمصر. فما هي أبرز هذه المحطات؟ (28.04.2017)  

مواضيع ذات صلة

Papst Franziskus in Abu Dhabi

وجهة نظر: زيارة البابا فرانسيس للإمارات ..علامة فارقة 06.02.2019

لأول مرة يزور بابا الفاتيكان شبه الجزيرة العربية، مهد الإسلام. وهذه الجولة تبعث على الأمل في حدوث تطور في حوار الأديان، كما اعتبر كريستوف شتراك في تعليقه التالي:

Vatikan Papst Franziskus mit Kindern

بابا الفاتيكان في المغرب - لتعزيز التعايش السلمي بين الأديان 30.03.2019

المغرب هو الوجهة الجديدة للبابا فرانسيس، الذي سبق له وأن زار عدة بلدان إسلامية. من خلال زيارته هذه يسعى البابا إلى تحقيق رؤيته حول التعايش بين المسلمين والمسيحيين، وإلى حث الأوروبيين على الانفتاح أكثر على المهاجرين.

Vatikan Gipfel zum Thema sexueller Missbrauch in der Kirche

البابا يفتتح مؤتمرا حول الانتهاكات الجنسية ضد الأطفال في الكنيسة 21.02.2019

طالب البابا فرنسيس في افتتاح مؤتمر غير مسبوق في الفاتيكان حول الاعتداءات الجنسية في الكنيسة الكاثوليكية بـ "تدابير ملموسة" في مواجهة هذه "الآفة". وخلال افتتاح المؤتمر تم عرض تسجيلات مصورة مؤثرة لعدد من ضحايا الانتهاكات.

إعلان
Themenbild Facebook

 