 البابا فرنسيس يصلّي من أجل ″ضحايا الحرب″ في معقل ″داعش″ بالعراق | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 07.03.2021

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البابا فرنسيس يصلّي من أجل "ضحايا الحرب" في معقل "داعش" بالعراق

في اليوم الأخير من زيارته التاريخية إلى العراق ترأس البابا فرنسيس قداساً في مدينة الموصل، معقل "داعش" السابق بالعراق، للصلاة على أرواح "ضحايا الحرب"، مرحباً بعودة المسيحيين إلى مدينة الموصل.

البابا يصلي لأرواح ضحايا الحرب في مدينة الموصل بتاريخ 7 مارس/ آذار 2021

البابا فرنسيس: "الرجاء أقوى من الموت، والسلام أقوى من الحرب"

وسط الركام في ساحة حوش البيعة في  الموصل، ترأس البابا فرنسيس اليوم الأحد (السابع من مارس/ آذار 2021) صلاةً عن أرواح "ضحايا الحرب" في منطقة كانت مسرحاً لانتهاكات تنظيم "داعش" الإرهابي قبل سنوات قليلة، آسفاً في كلمة ألقاها لـ "التناقص المأساوي" بأعداد المسيحيين في الشرق الأوسط.

مختارات

وجه البابا فرنسيس، خلال أول زيارة بابوية للعراق، دعوة حماسية لإنهاء عنف المتشددين وقتل الأخوة والصراع الديني الذي اجتاح البلاد لعقود، ووصف البابا الأيزيديين ب"الضحايا الأبرياء للهمجية المتهورة وعديمة الإنسانية".

في زيارته التاريخية إلى العراق، أحيا البابا فرنسيس أوّل قدّاس له في البلاد بكاتدرائية مار يوسف في بغداد، بحضور مسؤولين ومصلين جلسوا بشكل متباعد التزاما بالقواعد الصحية الهادفة لاحتواء وباء كورونا.

زيارة تاريخية للبابا فرنسيس إلى العراق ما بين 5 و8 مارس/آذار، وآمال كبيرة تعقد عليها لتسليط الضوء على معاناة الأقلية المسيحية، غير أن هناك من يرى أن تأثيراتها ستبقى محدودة وأن البابا لن يطلع على حقيقة الوضع.

وفي اليوم الأخير من  زيارته التاريخية للعراق  الذي يتمّ وسط إجراءات أمنية مشدّدة، قال البابا قبل أن يبدأ الصلاة قرب أنقاض كنيسة الطاهرة السريانية الكاثوليكية القديمة والمدمّرة، "هذا التناقص المأساوي في أعداد تلاميذ المسيح، هنا وفي جميع أنحاء الشرق الأوسط إنّما هو ضرر جسيم لا يمكن تقديره"، مضيفاً "ليس فقط للأشخاص والجماعات المعنية، بل للمجتمع نفسه الذي تركوه وراءهم".

ومسيحيو العراق من أقدم الجماعات المسيحية في العالم، وأرغم أبناؤها، بفعل الحروب والنزاعات وتردي الأوضاع المعيشية، على الهجرة. ولم يبقَ في العراق اليوم سوى 400 ألف مسيحي من سكانه البالغ عددهم 40 مليوناً بعدما كان عددهم 1,5 مليون عام 2003 قبل الغزو الأميركي للعراق.

في الباحة، استقبل البابا بالتحيات والتصفيق، فيما جلس المصلون على مقاعد خشبية أمام منصة وضعت ليجلس عليها الحبر الأعظم إلى جانب مسؤولين كنسيين آخرين، من بنيهم رئس أساقفة الموصل المطران نجيب ميخائيل موسى.

ورحبّ البابا في كلمته بدعوة ميخائيل في كلمة ألقاها قبله إلى "أن تعود الجماعة المسيحية إلى الموصل وتقوم بدورها الحيوي في عملية الشفاء والتجديد". وصلّى "من أجل ضحايا الحرب والنزاعات المسلحة"، مؤكدا أن "الرجاء أقوى من الموت، والسلام أقوى من الحرب".

وترتدي هذه المحطة من الزيارة أهمية كبرى، لا سيما أن محافظة نينوى وعاصمتها الموصل، تشكّل مركز  الطائفة المسيحية في العراق، وقد تعرّضت كنائسها وأديرتها التراثية العريقة لدمار كبير على يد التنظيم الإرهابي.

ولم تخل زيارة البابا من تحديات أمنية. فقد رافقت مروحيته من أربيل إلى الموصل خمس مروحيات عسكرية عراقية. وبعد نزوله منها، توجه إلى الباحة بسيارة مصفحة.

محطات زيارة البابا فرنسيس التاريخية إلى العراق

محطات زيارة البابا فرنسيس التاريخية إلى العراق

ولا توجد في نينوى كاتدرائية مناسبة لإقامة قداس بابوي، فقد دمّرت 14 كنيسة في المحافظة على يد التنظيم المتطرف، ومنها ما يعود للقرون الخامس والسادس والسابع. لذلك، أقيمت الصلاة أمام ما تبقّى من كنيسة الطاهرة القديمة في الموصل التي بنيت قبل نحو ألف عام.

وقال البابا في كلمته الأحد من الموصل "إنها لقسوة شديدة أن تكون هذه البلاد، مهد الحضارات قد تعرّضت لمثل هذه العاصفة اللاإنسانية، التي دمّرت دور العبادة القديمة"، مضيفاً "ألوف الألوف من الناس، مسلمين ومسيحيين وأيزيديين وغيرهم هجروا بالقوة أو قتلوا". وكان البابا قد سمّى الأيزيديين الجمعة بـ "الضحايا الأبرياء للهجمية المتهورة وعديمة الإنسانية".

وتعرض الأيزيديون للقتل والخطف والسبي والعبودية والاضطهاد خلال فترة سيطرة تنظيم "داعش" الذي ارتكب انتهاكات في سوريا المجاورة أيضاً التي ذكرها البابا الجمعة والسبت.

لكن، بعيداً عن تراجع الأوضاع في البلاد وهاجس الرحيل، يرى المسيحيون الذين يدأبون منذ أسابيع على ترميم وتنظيف كنائسهم المدمرة والمحروقة، في هذه الزيارة البابوية الأولى في تاريخ العراق، رسالة أمل.

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البابا في النجف للقاء السيستاني وفي أور الأثرية مسقط رأس ابراهيم، أبي الآباء

وقال الأب بطرس شيتو من أمام كنيسة الطاهرة الكبرى في قرقوش "البابا فرنسيس بثيابه البيضاء يعلن للعالم أجمع أننا أبناء السلام والحضارة والمحبة وأبناء القيامة".

وأحرق تنظيم "داعش" هذه الكنيسة في قرقوش الواقعة على بعد نحو 30 كلم إلى جنوب مدينة لموصل، قبل أن يعاد ترميمها. وسيزور البابا المنطقة حيث سيوافيه مسيحيون من قرى عدة.

ولحق دمار كبير بالبلدة على يد التنظيم، ولا يزال الوضع الأمني متوتراً مع انتشار مجموعات مسلحة بأعداد كبيرة في السهول المحيطة.

وتعرّض عشرات الآلاف من مسيحيي نينوى للتهجير في العام 2014 بسبب سيطرة التنظيم، ويثق قلّة منهم حالياً بالقوات الأمنية التي يقولون إنها تخلّت عنهم.

وكان البابا ندّد بكلمته السبت من أور في جنوب العراق بـ "الإرهاب الذي يسيء إلى الدين"، مضيفاً "نحن المؤمنين، لا يمكن أن نصمت عندما يسيء الإرهاب للدين. بل واجب علينا إزالة سوء الفهم".

وهذه أول زيارة بابوية على الإطلاق للعراق يحقق فيها فرنسيس حلماً لطالما راود البابا الأسبق يوحنا بولس الثاني.

وبالإضافة إلى التحديات الأمنية، تأتي الزيارة وسط تحدٍّ صحي أيضاً مع زيادة بأعداد الإصابات بكوفيد-19 حرمت الحشود من ملاقاة البابا وإلقاء التحية عليه.

ويقيم البابا الأحد قداسًا في الهواء الطلق في أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، في ملعب يتسع لأكثر من 20 ألف شخص، لكن لن يضمّ سوى أربعة آلاف.

ع.غ/ ح.ز (آ ف ب، د ب أ)

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  • Papst Franziskus Leben in Argentinien Familie

    مفاجأة الكرادلة: اليسوعي فرنسيس الأول بابا روما الجديد

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    ولد خورخي برغليو ( الثاني من اليسار) عام 1936لأبوين إيطاليين. حصل على شهادة من المعهد التقني، ليبدأ بعد ذلك دراسته اللاهوتية.

  • Papst Franziskus Bergolglio mit Papst Benedikt 2007

    مفاجأة الكرادلة: اليسوعي فرنسيس الأول بابا روما الجديد

    لقاء البابا الجديد والقديم

    هذه الصورة تعود إلى عام 2007، أخذت للبابا المستقيل بنديكت السادس عشر وخلفه فرانسيس الأول.

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    مفاجأة الكرادلة: اليسوعي فرنسيس الأول بابا روما الجديد

    استقالة بنديكت

    وكان بندكت السادس عشر قد أعلن تنحيه عن مهام البابوية لأسباب وصفها بالصحية.

  • Papst Benedikt erreicht die Sommerresidenz Castel Gandolfo

    مفاجأة الكرادلة: اليسوعي فرنسيس الأول بابا روما الجديد

    إصلاح الكنيسة

    وعد بنديكت المسيحيين قبل ثماني سنوات بتقوية الكنيسة. غير أنه لم يستجب إلى مطالب إصلاح الكنيسة التي علت داخل أوروبا. ويذلك سيصبح فرانسيس الأول مطالبا بالحسم في قضايا مثل الإجهاض والعلاقات الجنسية واستعمال العزل الطبي، أو السماح بزواج المثليين.

    الكاتب: وفاق بنكيران


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