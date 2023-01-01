البابا فرنسيس يصلي من أجل البابا السابق بنديكت

سياسيون ورجال دين ينعون البابا الراحل بنديكت السادس عشر

نعى سياسيون وزعماء دينيون البابا الفخري السابق، بنديكت السادس عشر، الذي توفي بعد صراع مع المرض. من المقرر أن يرأس البابا فرنسيس قداس جنازة سلفه البابا الفخري بساحة القديس بطرس الخميس المقبل.