البابا فرنسيس يصلي من أجل البابا السابق بنديكت

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ترأس البابا فرنسيس في الفاتيكان القداس التقليدي لعيد رأس السنة، وذلك بعد يوم من وفاة سلفه بنديكت. فيما توالت التعازي من جميع أنحاء العالم
أعلن الفاتيكان وفاة البابا السابق بنديكت السادس عشر، الذي دخل التاريخ مرتين: عندما أصبح أول بابا ألماني منذ وفاة أدريان السادس وعندما قدم استقالته المفاجئة. كان يحظى بشعبية ومحط جدل وانتقاد أيضا.
فيما نُكست الأعلام فوق مبنى البرلمان الألماني حداداً على رحيل البابا بنديكت السادس عشر، أعلن الرئيس شتاينماير نيته المشاركة في جنازته. المستشار شولتس أشاد بالبابا الراحل كما استذكرت ميركل "بكل امتنان" لقاءاتها معه.
نعى سياسيون وزعماء دينيون البابا الفخري السابق، بنديكت السادس عشر، الذي توفي بعد صراع مع المرض. من المقرر أن يرأس البابا فرنسيس قداس جنازة سلفه البابا الفخري بساحة القديس بطرس الخميس المقبل.
قال الفاتيكان إن البابا السابق بنديكت السادس عشر يعاني من مرض خطير وأن صحته تدهورت بشدة، فيما طالب البابا فرانسيس بصلاة خاصة من أجل البابا بنديكت، كما تمنى المستشار الألماني أولاف شولتز للبابا السابق الشفاء.
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