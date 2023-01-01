 البابا فرنسيس يصلي من أجل البابا السابق بنديكت | DW الأخبار | DW | 02.01.2023

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البابا فرنسيس يصلي من أجل البابا السابق بنديكت

ترأس البابا فرنسيس في الفاتيكان القداس التقليدي لعيد رأس السنة، وذلك بعد يوم من وفاة سلفه بنديكت. فيما توالت التعازي من جميع أنحاء العالم

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TOPSHOT - Pope Benedict XVI greets pilgrims upon his arrival at Ruzyne airport on September 26, 2009 in Prague. Pope Benedict XVI arrived for a three-day visit in Czech republic, shortly ahead of the 20th anniversary of the Velvet Revolution, the non-violent coup that toppled the communist regime in the former Czechoslovakia. AFP PHOTO/ JOE KLAMAR (Photo by Joe KLAMAR / AFP) (Photo by JOE KLAMAR/AFP via Getty Images)

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في لقائه الأسبوعي بالمؤمنين في ساحة كنيسة القديس بطرس، طلب البابا فرنسيس منهم الصلاة من أجل البابا المستقيل عام 2013.

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Pope Benedict XVI celebrates mass at the Olympic stadium in Berlin, Germany, 22 September, 2011. The head of the Roman Catholic Church is visiting Germany from 22-25 September 2011. Foto: Michael Kappeler dpa/lbn +++ dpa-Bildfunk +++

كان محبوبا ومثيرا للجدل.. وفاة البابا السابق بنديكت السادس عشر 31.12.2022

أعلن الفاتيكان وفاة البابا السابق بنديكت السادس عشر، الذي دخل التاريخ مرتين: عندما أصبح أول بابا ألماني منذ وفاة أدريان السادس وعندما قدم استقالته المفاجئة. كان يحظى بشعبية ومحط جدل وانتقاد أيضا.

Die Deutschland-Fahnen auf dem Dach des Reichstagsgebäudes wehen auf Halbmast, nachdem der Tod des emeritierten Papstes Benedikt XVI. bekannt geworden war. Der emeritierte Papst Benedikt XVI. ist am 31.12.2022 im Alter von 95 Jahren im Vatikan gestorben.

تنكيس الأعلام فوق مبنى "البوندستاغ" حدادا على وفاة بنديكت 31.12.2022

فيما نُكست الأعلام فوق مبنى البرلمان الألماني حداداً على رحيل البابا بنديكت السادس عشر، أعلن الرئيس شتاينماير نيته المشاركة في جنازته. المستشار شولتس أشاد بالبابا الراحل كما استذكرت ميركل "بكل امتنان" لقاءاتها معه.

28.12.2022, Rom, Italien, File photo - Pope Benedict XVI attends his weekly general audience in Saint-Peter's square at the Vatican on March 14, 2012. Pope Francis has called for prayers for former Pope Benedict XVI, saying he is very sick. Francis made the surprise appeal at the end of his general audience on Wednesday December 28, 2022. The Vatican later said the health of the pope emeritus had âworsenedâ in recent hours and that Francis had gone to see him after the audience. Photo by Eric Vandeville/ABACAPRESS.COM

سياسيون ورجال دين ينعون البابا الراحل بنديكت السادس عشر 31.12.2022

نعى سياسيون وزعماء دينيون البابا الفخري السابق، بنديكت السادس عشر، الذي توفي بعد صراع مع المرض. من المقرر أن يرأس البابا فرنسيس قداس جنازة سلفه البابا الفخري بساحة القديس بطرس الخميس المقبل.

Papst Benedikt XVI. geht am 27.02.2013 im Vatikan in Rom nach der letzen Generalaudienz auf den Petersplatz vom Podium. Tausende Gläubige haben sich vor dem Petersdom versammelt, um den Pontifex zu verabschieden. Foto: Michael Kappeler/dpa | Verwendung weltweit

تدهور صحة البابا السابق بنديكت وشولتس يتمنى له الشفاء 28.12.2022

قال الفاتيكان إن البابا السابق بنديكت السادس عشر يعاني من مرض خطير وأن صحته تدهورت بشدة، فيما طالب البابا فرانسيس بصلاة خاصة من أجل البابا بنديكت، كما تمنى المستشار الألماني أولاف شولتز للبابا السابق الشفاء.