 البابا فرنسيس يدعو إلى الحب غير المشروط في عظة الميلاد | أخبار | DW | 24.12.2019

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أخبار

البابا فرنسيس يدعو إلى الحب غير المشروط في عظة الميلاد

دعا البابا فرنسيس مساء الثلاثاء خلال عظة الميلاد التقليدية التي ألقاها في كنيسة القديس بطرس في روما، إلى إشاعة التحابب "غير المشروط" والذي لا يكلف شيئاً وذلك في مقابل منطق المتاجرة.

البابا: حب الله غير مشروط

البابا: "حب الله غير مشروط"

دعا البابا فرنسيس مساء الثلاثاء (24 كانون الأول/ديسمبر 2019) خلال عظة الميلاد التقليدية التي ألقاها أمام آلاف المؤمنين المجتمعين ككل عام في كنيسة القديس بطرس في روما، إلى إشاعة التحابب "غير المشروط" والذي لا يكلف شيئاً وذلك في مقابل منطق المتاجرة. وقال رأس الكنيسة الكاثوليكية التي يبلغ عديد أتباعها 1,3 مليار نسمة في العالم، "الميلاد يذكرنا أن الله يحب جميع البشر حتى السيء منهم" وان "حبه غير مشروط" و"بلا مقابل" وذلك "حتى إن كانت لديك أفكار خاطئة أو ارتكبت أسوأ التفاهات".

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واعتبر البابا أن من شأن هذا الحب "بلا مقابل" أن "يشيع السلم والبهجة" وذلك بعكس ما هو شائع في عالمنا حيث "يبدو أن كل شيء يستجيب لمنطق أن تعطي في مقابل أن تأخذ".

كما طلب فرنسيس من المؤمنين ألا ينسوا أن يقولوا "شكراً لك"، مشيراً إلى أن "هذه هي أفضل طريقة لتغيير العالم". وقال "نتغير وتتغير الكنيسة ويتغير التاريخ عندما نبدأ في عدم الرغبة في تغيير الآخرين ، بل تغيير أنفسنا". وحض على المبادرة إلى ذلك وعدم انتظار الآخرين.

وسيوجه البابا الذي أحيى عيد ميلاده الثالث والثمانين، ظهر الأربعاء رسالته السابعة بمناسبة عيد الميلاد "إلى المدينة وإلى العالم".

يذكر أنه لا يوجد نص في العهد الجديد يحدد يوم ووقت ولادة المسيح. وتم اختيار الاحتفال به في 25 كانون الأول/ديسمبر وفق التقاليد المسيحية في القرن الرابع في الغرب.

ح.ع.ح/خ.س(أ.ف.ب)

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    رومانسية ورحلة عبر الزمان: سحر أسواق الكريسماس في أوروبا

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  • Berlin Gendarmenmarkt mit Weihnachtsmarkt (picture-alliance/imagebroker/J. Woodhouse)

    رومانسية ورحلة عبر الزمان: سحر أسواق الكريسماس في أوروبا

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رومانسية ورحلة عبر الزمان: سحر أسواق الكريسماس في أوروبا

أصل تقليد سوق عيد الميلاد يعود إلى ألمانيا، لكن هذا التقليد انتشر في مدن أوروبية أخرى. في فترة أعياد الميلاد تتحول المدن الأوروبية إلى تحفة فنية تبعث السعادة في قلوب المارة صغارا وكبارا. جولة مصورة في أسواق الكريسماس. (10.12.2019)  

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