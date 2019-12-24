البابا فرنسيس يدعو إلى الحب غير المشروط في عظة الميلاد

دعا البابا فرنسيس مساء الثلاثاء (24 كانون الأول/ديسمبر 2019) خلال عظة الميلاد التقليدية التي ألقاها أمام آلاف المؤمنين المجتمعين ككل عام في كنيسة القديس بطرس في روما، إلى إشاعة التحابب "غير المشروط" والذي لا يكلف شيئاً وذلك في مقابل منطق المتاجرة. وقال رأس الكنيسة الكاثوليكية التي يبلغ عديد أتباعها 1,3 مليار نسمة في العالم، "الميلاد يذكرنا أن الله يحب جميع البشر حتى السيء منهم" وان "حبه غير مشروط" و"بلا مقابل" وذلك "حتى إن كانت لديك أفكار خاطئة أو ارتكبت أسوأ التفاهات".
واعتبر البابا أن من شأن هذا الحب "بلا مقابل" أن "يشيع السلم والبهجة" وذلك بعكس ما هو شائع في عالمنا حيث "يبدو أن كل شيء يستجيب لمنطق أن تعطي في مقابل أن تأخذ".
كما طلب فرنسيس من المؤمنين ألا ينسوا أن يقولوا "شكراً لك"، مشيراً إلى أن "هذه هي أفضل طريقة لتغيير العالم". وقال "نتغير وتتغير الكنيسة ويتغير التاريخ عندما نبدأ في عدم الرغبة في تغيير الآخرين ، بل تغيير أنفسنا". وحض على المبادرة إلى ذلك وعدم انتظار الآخرين.
وسيوجه البابا الذي أحيى عيد ميلاده الثالث والثمانين، ظهر الأربعاء رسالته السابعة بمناسبة عيد الميلاد "إلى المدينة وإلى العالم".
يذكر أنه لا يوجد نص في العهد الجديد يحدد يوم ووقت ولادة المسيح. وتم اختيار الاحتفال به في 25 كانون الأول/ديسمبر وفق التقاليد المسيحية في القرن الرابع في الغرب.
ح.ع.ح/خ.س(أ.ف.ب)
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