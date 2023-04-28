البابا فرنسيس يختتم زيارته إلى المجر ويوجه نداء بفتح " الأبواب المغلقة" في وجه آلاف المهاجرين

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البابا فرنسيس يختتم رحلته إلى المجر بقداس عام، طالب فيه بفتح الأبواب المغلقة أمام آلاف المهاجرين، في انتقاد غير مباشر لسياسة الإقصاء التي يمارسها رئيس الوزراء المجري فيكتور أوروبان
فيما عده البعض انتقاداً ضمنياً لسياسات رئيس الوزراء المجري تجاه اللاجئين والمهاجرين، دعا بابا الفاتيكان لـ"فتح الأبواب" وحذر من "الانطواء" و"الاغلاق". جاء ذلك خلال قداس في الهواء الطلق أمام عشرات آلاف الأشخاص في بودابست.
دخلت الحرب في أوكرانيا أسبوعها الثاني، وسط أنباء عن سقوط إحدى المدن الإقليمية بيد القوات الروسية التي تحاول الوصول إلى العاصمة كييف. والجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرارا يطالب موسكو بوقف "عدوانها" فورًا.
مع صدور نتائج الانتخابات التشريعية في هنغاريا، يستمر رئيس الوزراء فكتور أوربان في نهج سياسة معادية للمهاجرين ازدادت تشددا منذ العام 2015. نظرة على أهم التغييرات في القوانين المتعلقة بطلب اللجوء خلال الأعوام الأخيرة.
ماذا لو فازت مرشحة اليمين الشعبوي مارين لوبان في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية بفرنسا؟ سيناريو قد لا يكون مرجحا، لكنه وارد، وإذا حدث فسيكون بمثابة زلزال في أوروبا تمتد ارتداداته إلى محيطها الدولي والإقليمي.
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