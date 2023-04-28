 البابا فرنسيس يختتم زيارته إلى المجر ويوجه نداء بفتح " الأبواب المغلقة" في وجه آلاف المهاجرين | DW الأخبار | DW | 30.04.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

البابا فرنسيس يختتم زيارته إلى المجر ويوجه نداء بفتح " الأبواب المغلقة" في وجه آلاف المهاجرين

البابا فرنسيس يختتم رحلته إلى المجر بقداس عام، طالب فيه بفتح الأبواب المغلقة أمام آلاف المهاجرين، في انتقاد غير مباشر لسياسة الإقصاء التي يمارسها رئيس الوزراء المجري فيكتور أوروبان

المزيد من المركز الإعلامي

لا تزال مولدوفا تحصل على ما يقرب من 80 في المائة من الكهرباء من منطقة ترانسنيستريا التي تسيطر عليها روسيا.

مولدوفا معتمدة على الكهرباء الروسية 28.04.2023

تنتظر أوكرانيا والعالم الغربي منذ شهور أن تبدأ أوكرانيا هجومًا مضادًا ضد القوات الروسية الراسخة في الجزء الشرقي من البلا

أوكرانيا تستعد للهجوم ضد القوات الروسية 28.04.2023

استهدفت أكبر ضربات صاروخية روسية منذ أسابيع عدة مدن أوكرانية، ما أسفر عن مقتل 19 مدنيًا على الأقل.

ضربات صاروخية روسية عنيفة تستهدف مدنًا أوكرانية 28.04.2023

الرعايا الأجانب يواصلون مغادرة السودان مع تجدد القتال رغم الهدنة. وأوضاع إنسانية متردية.

رعايا أجانب وسودانيون يغادرون السودان مع استمرار القتال 28.04.2023

المزيد DW الأخبار

وصول مئات الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من السودان إلى المملكة العربية السعودية مع دخول القتال العنيف في البلاد اسبوعه الثالث

توجه الآلاف إلى بورتسودان للهروب من السودان إلى المملكة العربية السعودية عن طريق البحر 30.04.2023

تونس تصبح مكانا مفضلا بدل ليبيا للهجرة غير الشرعية من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء في طريقهم إلى أوروبا.

تونس تحل محل ليبيا كوجهة عبور إلى أوروبا بالنسبة للأفارقة من بلدان جنوب الصحراء 29.04.2023

روسيا تشن أوسع غاراتها الجوية منذ أسابيع. قتل فيها ما لا يقل عن 25 مدنيا

روسيا تشن أوسع غاراتها الجوية منذ أسابيع. قتل فيها ما لا يقل عن 25 مدنيا 29.04.2023

الحرب في السودان مستمرة وطفل يولد في مستشفى في ظل ظروف صعبة وسط فرحة كبيرة. الأهل يختارون له اسم منتصر.

مستشفيات السودان في وضع صعب بسبب الحرب 29.04.2023

اقرأ أيضا

30.4.2023, Budapest**** Pope Francis greets the crowd ahead of a holy mass at the Kossuth Lajos Square during his apostolic journey in Budapest, Hungary, April 30, 2023. REUTERS/Marton Monus??

من المجر.. بابا الفاتيكان يطالب بفتح الأبواب أمام المهاجرين 30.04.2023

فيما عده البعض انتقاداً ضمنياً لسياسات رئيس الوزراء المجري تجاه اللاجئين والمهاجرين، دعا بابا الفاتيكان لـ"فتح الأبواب" وحذر من "الانطواء" و"الاغلاق". جاء ذلك خلال قداس في الهواء الطلق أمام عشرات آلاف الأشخاص في بودابست.

Ukrainian soldiers cross a destroyed bridge, on the outskirts of Kyiv, Ukraine, Wednesday, March 2. 2022. Russia renewed its assault on Ukraine’s second-largest city in a pounding that lit up the skyline with balls of fire over populated areas. That came Wednesday even as both sides said they were ready to resume talks aimed at stopping the new devastating war in Europe. (AP Photo/Emilio Morenatti)

++الأسبوع الثاني للغزو الروسي لأوكرانيا.. تغطية متواصلة++ 03.03.2022

دخلت الحرب في أوكرانيا أسبوعها الثاني، وسط أنباء عن سقوط إحدى المدن الإقليمية بيد القوات الروسية التي تحاول الوصول إلى العاصمة كييف. والجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرارا يطالب موسكو بوقف "عدوانها" فورًا.

Ukraine war impacting Hungary's parliamentary election Sendedatum: 02.04.2022 (DW News) Bildbeschreibung: Viktor Orban’s Fidesz party has been governing Hungary for more than a decade – but in the upcoming parliamentary election, this status quo is being challenged for the first time by a united opposition alliance. The tense campaign has been dominated by the war in Ukraine - with both sides promising voters their version of peace.

فوز أوربان في الانتخابات.. استمرار سياسة الهجرة المتشددة في هنغاريا؟ 08.04.2022

مع صدور نتائج الانتخابات التشريعية في هنغاريا، يستمر رئيس الوزراء فكتور أوربان في نهج سياسة معادية للمهاجرين ازدادت تشددا منذ العام 2015. نظرة على أهم التغييرات في القوانين المتعلقة بطلب اللجوء خلال الأعوام الأخيرة.

French far-right party Rassemblement National (RN) presidential candidate Marine Le Pen leaves the polling booth as she votes during the first round of France's presidential election at a polling station in Henin-Beaumont, northern France on April 10, 2022. (Photo by DENIS CHARLET / AFP)

تحليل: مارين لوبان.. كابوس قد يتحول إلى زلزال هائل! 14.04.2022

ماذا لو فازت مرشحة اليمين الشعبوي مارين لوبان في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية بفرنسا؟ سيناريو قد لا يكون مرجحا، لكنه وارد، وإذا حدث فسيكون بمثابة زلزال في أوروبا تمتد ارتداداته إلى محيطها الدولي والإقليمي.