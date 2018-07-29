البابا فرنسيس يؤيد حماية لاجئين يمنيين في كوريا الجنوبية

نقل ممثل الفاتيكان في كوريا الجنوبية، السفير ألفريد سويريف، تأييد البابا فرنسيس الأول لحماية اليمنيين الموجودين في جنوب شبه الجزيرة الكورية، وذلك أثناء زيارته لجزيرة جيجو بجنوب البلاد. وأفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء بأن زيارة السفير ألفريد للكنسية الكاثوليكية في جيجو هي الأولى من نوعها، وفقا لما ذكرته جمعية اتحاد الكنائس الكاثوليكية بكوريا الجنوبية اليوم الأحد (29 تموز/يوليو 2018).

ولدى زيارته إلى جزيرة جيجو، التقى سفير دولة الفاتيكان بالنازحين المقيمين بالجزيرة التي شهدت تدفقا كبيرا من اليمنيين الذين دخلوها التماسا للجوء في كوريا الجنوبية. وأوضح السفير أن غرض زيارته لجزيرة جيجو هو نقل رسالة من البابا إلى أسقف الكنيسة الكاثولكية في جيجو ،كانج وو-إيل، والتي أعرب فيها عن تأييده لجهود الكنيسة حماية اللاجئين اليمنيين.

يشار إلى أن الأسقف /كانج/ ظل يقوم بأنشطة تدعو لاحتضان النازحين اليمنيين الذين دخلوا جيجو وللكرم في التعامل معهم .

وذكرت يونهاب أن السفير ألفريد سلَّم للأسقف كانج تبرعا ماليا قيمته " 10 آلاف دولار"، وهو مرسل من بابا الفاتيكان لدعم نشاط كانج من أجل اليمنيين في جيجو.

وأبدى البابا فرنسيس اهتمامه الخاص بقضية النازحين، حيث أطلق عدة مرات رسائل تدعو لاستقبال النازحين واحتضانهم في العالم.

يشار إلى أن السفير ألفريد يعتبر أحد المقربين لبابا الفاتيكان، حيث كان يعمل كسكرتير له، وبدأ عمله في كوريا الجنوبية منذ أيار/ مايو الماضي.

ح.ع.ح/ع.ش (د.ب.أ)