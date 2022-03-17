البابا: شراء الأسلحة وصنعها ليس هو الحل لأي صراع

انتقد البابا فرنسيس اليوم الخميس (24 مارس/إذار 2022) زيادة الإنفاق الدفاعي من جانب الدول الغربية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا واصفاً ذلك بأنه "جنون"، وقال إنه يتعين تلمُّس سُبل جديدة لتحقيق توازن القوى في العالم.

وقال البابا فرنسيس أيضا إن الحرب في أوكرانيا تُظهر أنه يتعين على البشرية التخلص من نزعة "تدمير الذات" وإن شراء الأسلحة وصنعها ليس هو الحل لأي صراع. وفي مقابلته الأسبوعية العامة، دعا البابا الحضور إلى تذكّر جميع ضحايا الحرب بمن فيهم "النازحون والأشخاص الذين يهربون والقتلى والجرحى والعديد من الجنود الذين سقطوا على الجانبين".

وفي كلمته الموجهة لتحالف مجموعات نسائية، قال البابا إن الصراع في أوكرانيا نتاج "منطق القوة القديم الذي لا يزال يهيمن على ما يسمى الجغرافيا السياسية". وأضاف أن الرد الحقيقي ليس زيادة الأسلحة ولا فرض المزيد من العقوبات.

وقال فرنسيس "شعرت بالحرج عندما قرأت أن مجموعة من الدول التزمت بإنفاق 2 بالمئة... من الناتج المحلي الإجمالي على شراء أسلحة في رد فعل على ما يحدث الآن. (هذا) جنون".

ويستهدف حلف الأطلسي إنفاقا على الدفاع بنسبة اثنين بالمئة من إجمالي الناتج المحلي لكل دولة فيه. وفشلت دول كثيرة في ذلك في السنوات القلائل الماضية، مما أثار الانزعاج للولايات المتحدة.

ألمانيا تعتزم محاكمة مجرمي الحرب

صرح وزير العدل الألماني ماركو بوشمان بأن من الممكن محاكمة مرتكبي جرائم الحرب الروسية في أوكرانيا أمام القضاء الألماني. وخلال جلسة مناقشة الميزانية في البرلمان، قال الوزير الذي ينتمي للحزب الديمقراطي الحر، في برلين اليوم إن "جلادين تابعين (للرئيس السوري بشار) الأسد" تم تقديمهم للمحاكمة في ألمانيا وفقا لمبدأ الولاية القضائية العالمية. وأضاف بوشمان:" وسنحاكم أيضا مجرمي الحرب من الروس إذا قبضنا عليهم، ولاينبغي لأحد أن يستهين بعزمنا".

مشاهدة الفيديو 03:11 مخاوف في مولدوفيا من اتساع دائرة حرب بوتين

وأعرب بوشمان عن اعتقاده بأن الطريقة التي يقود بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحرب في أوكرانيا تعتبر "إجرامية من نواح كثيرة"، مشيرا إلى وجود أدلة على ارتكاب جرائم تخالف القانون الدولي تم تحريزها على مستويات عديدة.

وتحدث الوزير في هذا الصدد عن تحقيقات يجريها الادعاء العام الألماني، وقال:" بهذا يتضح أنه عندما تتحدث الأسلحة، فإن القانون لا يصمت".

عقوبات أمريكية جديدة

من ناحية أخرى، أعلنت الولايات المتحدة عن عقوبات مالية جديدة على روسيا تستهدف عالم السياسة ورجال أعمال نافذين وصناعة الدفاع ردا على غزوها أوكرانيا.

وجاء في بيان للبيت الأبيض ان هذه الاجراءات التي تشمل بشكل خاص تجميد أصول في الولايات المتحدة، تشمل 328 نائبا في الدوما وكذلك مجلس النواب الروسي نفسه، و48 من "الشركات العامة الكبرى" في قطاع الدفاع.

وصرح مسؤول حكومي رفيع المستوى بأنه من المقرر وضع شركات تسليح روسية وكذلك مجلس الدوما الروسي ككل على قائمة العقوبات.

قتال شرس على الأرض

وعلى مستوى العمليات العسكرية، قالت أوكرانيا إن قواتها صدت القوات الروسية في بعض المناطق حول كييف ودفعتها للتراجع لكن روسيا لم تتخل عن الأمل في محاصرة العاصمة الأوكرانية والاستيلاء عليها.

مشاهدة الفيديو 02:31 أكثر من 3,5 ملايين لاجئ فروا من أوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع أولكسندر موتوزيانيك في إفادة بثها التلفزيون "في بعض القطاعات تم دفع العدو للتراجع أكثر من 70 كيلومتراً، وفي بعض القطاعات العدو موجود على مسافة 35 كيلومترا". وأضاف دون الاستشهاد بأدلة أن الكرملين يرسل عتاداً عسكرياً إضافياً إلى روسيا البيضاء لتعزيز قواته التي تهاجم كييف.

وذكر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن ما لا يقل عن 1035 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب 1650 آخرون خلال شهر واحد منذ بدء الحرب في أوكرانيا.

وأضاف في بيان إن 90 طفلاً بين القتلى، مضيفاً أنه يعتقد أن الأرقام الحقيقية أعلى بكثير بسبب التأخير في الإبلاغ عن سقوط الضحايا في المناطق التي تشهد أعمالا عدائية شديدة، ومنها مدينة ماريوبول المحاصرة الواقعة بجنوب أوكرانيا.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في بيان منفصل إن 4.3 مليون طفل، أي أكثر من نصف السكان الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً والبالغ عددهم 7.5 مليون طفل، شُردوا وإن منهم أكثر من 1.8 مليون فروا إلى الخارج.

وأكد وزير الدفاع الروسي أن القوات الروسية "سيطرت بالكامل" على بلدة إزيوم شرقي أوكرانيا في وقت مبكر من اليوم الخميس ولم يرد تأكيد بهذا الشأن من الجانب الأوكراني. وقالت البحرية الأوكرانية إنها دمرت سفينة روسية في البحر الأسود ولا توجد إشارات على هدوء الصراع بعد شهر على بدء الغزو.

ووفقا لوزارة الدفاع في موسكو، تم مهاجمة أكثر من 60 منشأة عسكرية أوكرانية خلال الليل. وقالت الوزارة إنه تم تدمير 202 نظام دفاع صاورخي أوكراني و 257 طائرة مسيرة وأكثر من 1500 دبابة و مركبة مصفحة منذ بدء الحرب منذ شهر. ولم يتسن التأكد من هذه المعلومات بصورة مستقلة.

ع.ح./ع.ش. (د ب ا، رويترز، ا ف ب)