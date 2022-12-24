 البابا الألماني | وثائقي | DW | 31.12.2022

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وثائقي

البابا الألماني

في 15 أبريل 2005، اختير يوزيف راتسنغر على رأس الكنيسة الكاثوليكية الرومانية، واختار لنفسه اسم البابا بندكتوس السادس عشر. رأى فيه النقاد تجسيدا للموضوعية اللاهوتية ومن الأوصياء على العقيدة الحقة.

كان بندكتوس السادس عشر أول ألماني يتقلد منصب البابا منذ نحو خمسة قرون، وثاني بابا في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية الذي يستقيل من منصبه طواعية. برز راتسنغر الشاب الذي ولد في 16 أبريل 1927 في ولاية بافاريا الألمانية كعالم لاهوت مميز. وكان في بادئ الأمر يمثل مواقف تقدمية في الكنيسة، وناقش في المجمع الفاتيكاني الثاني (1962- 1965) كيفية تطوير الكنيسة لتواكب العصر الحديث. لكن وبالأخص بعد تعيينه من قبل البابا يوحنا بولس الثاني عام 1981 في مجمع الإيمان، بدأ راتسنغر يجد في نفسه راعيا لكنوز الكنيسة الدينية. وعندما تولى منصب البابا، أدان تعاليم اللاهوت التحررية في أمريكا اللاتينية وآسيا بسبب الميول الماركسية فيها. وطالب بفصل صارم بين الكنيسة والسياسة. وباعتباره الحبر الأعظم رأى نفسه حاميا للإيمان أكثر من كونه معنيا ببناء الجسور. وباسم الكنيسة الكاثوليكية تعين على البابا بندكتوس السادس عشر التعامل مع اتهامات قساوسة كاثوليك بارتكاب انتهاكات. وخلال القداس الختامي للسنة الكهنوتية العالمية في الفاتيكان اعتذر البابا علنًا. بقي البابا ثماني سنوات على الكرسي الرسولي، قبل أن يستقيل بشكل مفاجئ في عام 2013، حين رأى أنه أصبح ضعيفا بشكل لا يسمح له بممارسة مهامه على رأس الكنيسة. كانت استقالة بندكتوس السادس عشر، أول استقالة طوعية لبابا منذ ما يزيد عن سبعة قرون. لكن حتى بعد تقاعده لاحقته فضائح قساوسة كاثوليك. وتوصل تقرير مستقل إلى أن البابا بندكتوس كان على علم باتهامات ضلوع قساوسة في اعتداءات جنسية في أبرشيته خلال فترة عمله كرئيس أساقفة ميونخ. يسلط هذا الفيلم الوثائقي الضوء على تلك الأحداث المهمة سياسيا للكنيسة والعالم، ويتطرق إلى السيرة الذاتية لعالم اللاهوت والمطران ورئيس المجمع الروماني للإيمان السابق.

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