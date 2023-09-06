 الانهيار المناخي قد بدأ ـ غوتيريش يدق ناقوس الخطر! | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 06.09.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

الانهيار المناخي قد بدأ ـ غوتيريش يدق ناقوس الخطر!

كشفت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة أن الأشهر الثلاثة الماضية شهدت أعلى درجة حرارة تم تسجيلها على الأرض، ما دفع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لتحذير العالم بأن الانهيار المناخي قد بدأ.

صورة أرشيفية للجفاف في باكستان بتاريخ يونيو 2021

"المناخ ينفجر بوتيرة أسرع من قدرتنا على المواجهة مع ظواهر جوية قصوى تضرب كل أصقاع الأرض"

 قال الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش اليوم (الأربعاء السادس من سبتمبر/ أيلول 2023) إن "الانهيار المناخي قد بدأ" في بيان أصدره تعليقا على إعلان مرصد كوبرنيكوس أن صيف نصف الكرة الأرضية الشمالي كان الأكثر حرا على الإطلاق. وأكد غوتيريش "يحذر العلماء منذ فترة طويلة من تداعيات اعتمادنا على الوقود الأحفوري" مضيفا "المناخينفجر بوتيرة أسرع من قدرتنا على المواجهة مع ظواهر جوية قصوى تضرب كل أصقاع الأرض".

التغير المناخي يؤدي إلى تداعيات صحية واقتصادية واجتماعية خطيرة في أفريقيا

 

وسجل معدل الحرارة العالمية في الأشهر الثلاثة الأخيرة أعلى مستوى لها حتى الآن على ما أفاد مرصد كوبرنيكوس الأوروبي الذي رجح أن يكون العام 2023 أكثر السنوات حرا على الإطلاق. وقال المرصد إن "الموسم المؤلف من أشهر حزيران / يونيو وتموز/ يوليو وآب / أغطس 2023" الموازي للصيف في نصف الكرة الأرضية الشمالي "كان بأشواط الأكثر حرا على الاطلاق المسجل في العالم مع معدل حرارة وسطي عالمي بلغ 16.77 درجة مئوية".

وقالت سامنثا بورغس مساعدة مديرة مرصد كوبرنيكوس للتغير المناخي "نظرا إلى الحر الزائد على سطح المحيطات، يرجح أن يكون 2023 أكثر الأعوام حرا". وأوضح المرصد أن تموز/ يوليو 2023 كان أكثر الأشهر حرا الاطلاق وحل آب / أغسطس في المرتبة الثانية.

 

ح.ز/ ا.ف (رويترز/ د.ب.أ)

  • أوروبا: 2022 حرارة وجفاف بلا مثيل

    تداعيات التغير المناخي في عام 2022 ـ جفاف وفيضانات وأعاصير مدمرة

    أوروبا: 2022 حرارة وجفاف بلا مثيل

    حرارة مفرطة وجفاف شديد يطبعان منذ 500 عام فصل الصيف في أوروبا. وفي إسبانيا توفي أكثر من 500 شخص بسبب موجة الحرارة التي تم تسجيلها والتب تجاوزت 45 درجة. وفي بريطانيا وصلت الحرارة لأول مرة لأكثر من 40 درجة. وأجزاء من القارة تعاني من الجفاف منذ أكثر من 1000 عام، والكثير من المناطق تقوم بترشيد المياه.

  • حرائق تدمر مساحات في أوروبا

    تداعيات التغير المناخي في عام 2022 ـ جفاف وفيضانات وأعاصير مدمرة

    حرائق تدمر مساحات في أوروبا

    من البرتغال وإسبانيا وفرنسا غربا مرورا بإيطاليا اليونان أو قبرص في الشرق وصولا إلى سيبيريا ـ في كل مكان في القارة اشتعلت حرائق الغابات في عام 2022. وبسبب النيران احترق حتى منتصف السنة حوالي 660.000 هكتار من الأراضي ـ في رقم قياسي من عام 2006.

  • فيضانات في كثير من باكستان

    تداعيات التغير المناخي في عام 2022 ـ جفاف وفيضانات وأعاصير مدمرة

    فيضانات في كثير من بلدان آسيا

    في باكستان هطلت أمطار موسمية قوية، وحوالي ربع مساحة البلاد غمرتها المياه طوال أسابيع و33 مليون شخص فقدوا مأواهم وأكثر من 1100 شخص لقوا حتفهم وانتشرت أمراض. وحتى أفغانستان شهدت هطول أمطار قوية. والآلاف من الهكتارات دُمرت والمجاعة زاد في حجمها.

  • وفي الصين سُجل أخطر جفاف منذ 60 عاما وأقوى حرارة منذ تسجيل القياسات

    تداعيات التغير المناخي في عام 2022 ـ جفاف وفيضانات وأعاصير مدمرة

    آسيا: الحرارة والعواصف تغمر القارة

    وقبل الفيضانات عانت أفغانستان وباكستان من حرارة مفرطة وجفاف مثل الهند. وفي الصين سُجل أخطر جفاف منذ 60 عاما وأقوى حرارة منذ بدء رصد التغييرات. وحتى بداية الخريف مرت على الصين 12 عاصفة قوية. وحتى كوريا الجنوبية والفلبين واليابان أو بنغلاديش عانت من عواصف قوية تزداد حدة بسبب تغير المناخ.

  • داكار السنغال 20/7/2022

    تداعيات التغير المناخي في عام 2022 ـ جفاف وفيضانات وأعاصير مدمرة

    تبعات قوية لأزمة المناخ في افريقيا

    في القارة الإفريقية يزداد المناخ سخونة بشكل سريع، وعليه فإن إفريقيا متأثرة بشكل ملفت بهطول الأمطار والجفاف والفيضانات. وفي الصومال بلغ الجفاف في 2022 مستوى قياسيا منذ 40 عاما مضت. وهناك أُجبر مليون شخص على مغادرة وطنهم.

  • تدمير حقلول القم في الصومال (23.03.2022)

    تداعيات التغير المناخي في عام 2022 ـ جفاف وفيضانات وأعاصير مدمرة

    الهجرة والمجاعة في البلدان الافريقية

    في كثير من المناطق في القارة الإفريقية تناقصت تربية الماشية أو الزراعة بسبب الجفاف أو الفيضانات. وبالتالي أصبح أكثر من 20 مليون شخص مهددين بالمجاعة لاسيما في أثيوبيا والصومال وكينيا.

  • حرائق في الولايات المتحدة (22/11/2022)

    تداعيات التغير المناخي في عام 2022 ـ جفاف وفيضانات وأعاصير مدمرة

    حرائق وفيضانات في الولايات المتحدة

    في أواخر الصيف الماضي انتشرت لاسيما في ولايات كاليفورنيا ونيفادا وأريزونا حرائق قوية. وعمت الولايات الثلاثة موجة حرارة تجاوزت 40 درجة مئوية. وفي بداية الصيف أدت أمطار غزيرة إلى فيضانات في منتزه يليستون الوطني وكذلك في ولاية كينتاكي.

  • عواصف واعصارات في أمريكا والكاريبي (30.09.2022)

    تداعيات التغير المناخي في عام 2022 ـ جفاف وفيضانات وأعاصير مدمرة

    أمريكا والكاريبي: عواصف قوية

    في سبتمبر تسبب إعصار يان في خسائر كبيرة في ولاية فلوريدا. والسلطات تحدثت عن "خسائر بحجم تاريخي". وقبلها اجتاح "يان " كوبا حيث انقطع طوال أيام التيار الكهربائي. والإعصار المداري فيونا استمر حتى السواحل الشرقية لكندا بعدما تسبب في خسائر قوية في أمريكا اللاتينية.

  • تسبب الإعصار يوليا في خسائر في فنزويلا (09.10.2022)

    تداعيات التغير المناخي في عام 2022 ـ جفاف وفيضانات وأعاصير مدمرة

    عواصف استيوائية مدمرة في أمريكا الوسطى

    ليس فقط "فيونا" اجتاح أمريكا الوسطى. ففي أكتوبر تسبب الإعصار يوليا في خسائر قوية في كولومبيا وفنزويلا، ونيكارغوا والهندوراس والسلفادور. وبسبب سخونة الأرض تزداد حرارة الطبقة العليا للمحيطات ما يزيد من قوية العواصف.

  • جفاف وتراجع منسوب الأنهار في أمريكا الجنوبية. فينزويلا (19.04.2022)

    تداعيات التغير المناخي في عام 2022 ـ جفاف وفيضانات وأعاصير مدمرة

    أمريكا الجنوبية تعاني من جفاف حاد

    في جميع أنحاء قارة أمريكا الجنوبية تقريبا يعم الجفاف. وفي شيلي يتواصل الجفاف منذ 2007. وفي كثير من المناطق تراجع منسوب المياه في الأودية والبحيرات إلى أكثر من 90 في المئة. وفي المكسيك انقطعت الأمطار بسبب ذلك لعدة سنوات. وحتى الأرجنتين والبرازيل والأوروغواي وبوليفيا وبنما وأجزاء من الإكوادور وكولومبيا تعاني من الجفاف.

  • فيضانات في استراليا ونيوزيلاندا (4/7/2022)

    تداعيات التغير المناخي في عام 2022 ـ جفاف وفيضانات وأعاصير مدمرة

    فيضانات في استراليا ونيوزيلاندا

    في أستراليا أدت الأمطار الغزيرة في 2022 إلى فيضانات. ومن يناير حتى مارس هطلت أمطار في الساحل الشرقي بنسبة تفوق كمية الأمطار المسجلة في ألمانيا طوال العام. وحتى نيوزيلاندا تبقى متأثرة. والسبب في ذلك يعود لظاهرة لتغير المناخ لأن الأجواء الساخنة تمتص كمية كبيرة من الماء ما يجعل التساقطات المطرية أكثر قوة.


مختارات

ارتفاع درجات الحرارة .. هل باتت ثروة البحر المتوسط في خطر؟

ترتفع درجات الحرارة منذ يوليو/ تموز الماضي في البحر المتوسط ووصلت إلى مستويات قياسية ما ألحق الضرر بالنظام المائي، فما الحلول لمواجهة ذلك خاصة مع توقع الباحثين تكرار موجات الحر القاسية في مقبل الأيام؟

الجفاف والتغيرات المناخية تغير معالم أكبر بحيرة في تركيا

أدت موجة الحر التي ضربت جميع أنحاء تركيا تقريباً هذا الصيف إلى تفاقم الوضع في بحيرة وان، التي شهدت انخفاضا كبيرا في منسوب مياهها وباتت مهددة بأن تصبح أرضا قاحلة.

العراق على صفيح "الغليان العالمي".. هل من استراتيجية للمواجهة؟

يشهد العراق وجواره موجة حر حارقة في آب (أغسطس) "اللهاب". ما التبعات الاقتصادية والاجتماعية لذلك؟ وما هي استراتيجية حكومة بغداد لمواجهة تلك التبعات والاستعداد لما لا يبدو أنه سيكون سحابة صيف عابرة؟

خبراء أمميون.. انتقادات لدور "أرامكو" السعودية في التغير المناخي

عبر خبراء أمميون عن قلقهم بشأن توسع شركة النفط السعودية "أرامكو" في إنتاج الوقود الأحفوري ومواصلة أعمال التنقيب على نحو يهدد حق الإنسان في بيئة سلمية. وكانت الشركة أكدت عزمها تحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050.

هل شارفت المياه الجوفية في الشرق الأوسط على النفاد؟

على وقع تعرض بلدان الشرق الأوسط للجفاف وضعف منسوب الأنهار وقلة الأمطار، تزايدت أهمية المياه الجوفية وتوسع الاعتماد عليها. لكن مع تفاقم ظاهرة تغير المناخ، هل يشكل ذلك خطرا على هذه الثروة؟

مواضيع ذات صلة

23.7.2021 Neapel***Das Logo des G20-Treffens steht auf den Stufen des Palazzo Reale, am letzten Tag des Gipfels der wichtigsten Wirtschaftsnationen. Diskutiert werden in Neapel Themen zur Umwelt- und Klimapolitik. +++ dpa-Bildfunk +++

لإنقاذ الأرض..قمة العشرين تبحث "معالجة التحدي الوجودي المتعلق بتغير المناخ" 29.10.2021

يلتقي قادة مجموعة العشرين في روما للاتفاق على عدة خطوات عاجلة يجب اتخاذها لإبقاء هدف الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض عند 1,5 درجة مئوية قابلاً للتحقيق. لكن خلافات الصين والولايات المتحدة قد تكون عائقاً أمام هذا الهدف.

FILE PHOTO: Secretary-General of the United Nations Antonio Guterres, Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi and others attend the COP27 climate summit in Sharm el-Sheikh, Egypt November 7, 2022. REUTERS/Mohammed Salem/File Photo

كوب 27.. نقاط خلاف تعرقل التوصل لاتفاق من أبرزها دعم الدول النامية 15.11.2022

مع استمرار الخلافات بشأن عدة قضايا، يسعى مندوبون من حوالي 200 دولة لإيجاد أرضية مشتركة من أجل التوصل إلى اتفاق في مؤتمر المناخ (كوب 27). ومن ضمن أبرز نقاط الخلاف حول حجم التمويل المقدم للدول النامية.

©Vioujard christian/MAXPPP - Arabie Saoudite, Ras Tanura, octobre 2000. La plus grande raffinerie de petrole du royaume. |

دول الخليج.. بين مطرقة تغير المناخ وسندان الاعتماد على النفط 02.11.2021

تقف دول الخليج العربية أمام سيناريوهين أحلاهما مرّ بسبب توقعات انخفاض الإقبال على الوقود الأحفوري ما يهدد استقرارها السياسي. في المقبل قد يؤدي ارتفاع حرارة الأرض لجعل هذه الدول غير صالحة لعيش البشر وفق صحيفة واشنطن بوست.