الانهيار المناخي قد بدأ ـ غوتيريش يدق ناقوس الخطر!

قال الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش اليوم (الأربعاء السادس من سبتمبر/ أيلول 2023) إن "الانهيار المناخي قد بدأ" في بيان أصدره تعليقا على إعلان مرصد كوبرنيكوس أن صيف نصف الكرة الأرضية الشمالي كان الأكثر حرا على الإطلاق. وأكد غوتيريش "يحذر العلماء منذ فترة طويلة من تداعيات اعتمادنا على الوقود الأحفوري" مضيفا "المناخينفجر بوتيرة أسرع من قدرتنا على المواجهة مع ظواهر جوية قصوى تضرب كل أصقاع الأرض".

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وسجل معدل الحرارة العالمية في الأشهر الثلاثة الأخيرة أعلى مستوى لها حتى الآن على ما أفاد مرصد كوبرنيكوس الأوروبي الذي رجح أن يكون العام 2023 أكثر السنوات حرا على الإطلاق. وقال المرصد إن "الموسم المؤلف من أشهر حزيران / يونيو وتموز/ يوليو وآب / أغطس 2023" الموازي للصيف في نصف الكرة الأرضية الشمالي "كان بأشواط الأكثر حرا على الاطلاق المسجل في العالم مع معدل حرارة وسطي عالمي بلغ 16.77 درجة مئوية".

وقالت سامنثا بورغس مساعدة مديرة مرصد كوبرنيكوس للتغير المناخي "نظرا إلى الحر الزائد على سطح المحيطات، يرجح أن يكون 2023 أكثر الأعوام حرا". وأوضح المرصد أن تموز/ يوليو 2023 كان أكثر الأشهر حرا الاطلاق وحل آب / أغسطس في المرتبة الثانية.

ح.ز/ ا.ف (رويترز/ د.ب.أ)