الانهيار الاقتصادي بعد مجيء طالبان، يقضي على السياحة في أفغانستان

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قبل سيطرة طالبان على أفغانستان، وفرت السياحة في البلاد الوظائف لكثير من السكان الذين كانوا يعملون كمرشدين سياحيين وسائقي مركبات ومهن أخرى. لكن الأزمة الاقتصادية الحالية، وظروف الجائحة غيرت كل شيء.
هناك تطلع أن تلعب ألمانيا دورا محوريا في الأزمة الأوكرانية لأسباب عديدة بينها علاقاتها مع روسيا. لكن لا يزال الجدل محتدما في برلين حول الموقف والتموضع الصحيح لألمانيا في هذه الأزمة.
بين عامي 2017 و2019 كانت أسلحة الدمار الشامل هي مصدر القلق الأكبر حول العالم، واليوم يشعر الخبراء حول العالم الآن بقلق أكبر بشأن الفشل في التعامل مع أزمة المناخ أكثر من قلقهم بشأن الأمراض المعدية.
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رغم تردي اقتصاد أفغانستان وتزايد معدلات الفقر، لايزال المجتمع الدولي منقسما حيال تقديم المساعدات خشية أن يؤدي ذلك إلى تقوية حركة طالبان. وتثار تساؤلات عمَّ سيحمله عام 2022 لهذا البلد الفقير الذي مزقته الحروب.
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