 الانهيار الاقتصادي بعد مجيء طالبان، يقضي على السياحة في أفغانستان | DW الأخبار | DW | 29.01.2022

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الانهيار الاقتصادي بعد مجيء طالبان، يقضي على السياحة في أفغانستان

قبل سيطرة طالبان على أفغانستان، وفرت السياحة في البلاد الوظائف لكثير من السكان الذين كانوا يعملون كمرشدين سياحيين وسائقي مركبات ومهن أخرى. لكن الأزمة الاقتصادية الحالية، وظروف الجائحة غيرت كل شيء.

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