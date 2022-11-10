 الانسحاب الروسي من خيرسون، هزيمة أم تكتيك عسكري؟ | مسائية DW | DW | 11.11.2022

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مسائية DW

الانسحاب الروسي من خيرسون، هزيمة أم تكتيك عسكري؟

روسيا تعلن بدء سحب قواتها من خيرسون والسلطات الأوكرانية تشكك في نوايا روسيا والناتو يستقبل الخطوة الروسية "بحذر"، فهل يُعد الانسحاب الروسي هزيمة أم تكتيكا عسكريا؟

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روسيا تعلن عزمها الانسحاب من مدينة خيرسون. القرار يعد مفاجأة كبيرة. وضربة للهجوم الروسي في أوكرانيا. زيلينسكي يدعو للحذر

موسكو تعلن عزمها الانسحاب من خيرسون وسط استغراب أوكرانيا وتشكيكها 10.11.2022

أعلنت سلطات كييف انها تواجه انقطاعات محتملة للتيار الكهربائي وانقطاعات في إمدادات المياه وشبكة التدفئة بسبب القصف.

الحرب في أوكرانيا .. استهداف روسي متواصل للبنية التحتية 06.11.2022

4.11.2022***Ukrainian servicemen ride an armoured fighting vehicle, amid Russia's attack on Ukraine, in a frontline in Mykolaiv region, Ukraine November 4, 2022. REUTERS/Valentyn Ogirenko

بوتين يوافق على إخراج المدنيين من مدينة خيرسون الأوكرانية 04.11.2022

انسحبت القوات الروسية من أجزاء من الجبهة في الأسابيع القليلة الماضية، وتجلي سلطات الاحتلال المدنيين إلى مناطق أعمق.

روسيا تخلي خيرسون وتتأهب للمعارك أمام تقدم قوات كييف 25.10.2022

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President Joe Biden answers questions from reporters as he speaks in the State Dining Room of the White House in Washington, Wednesday, Nov. 9, 2022. (AP Photo/Susan Walsh)

الانتخابات النصفية الأمريكية..نصر بطعم الهزيمة للجمهوريين؟ 10.11.2022

2013***Prominent Egyptian activist Alaa Abd el-Fattah stands in a cage during a verdict hearing for 21 people over an unauthorized street protest in 2013, in a courtroom in Cairo, Egypt, Monday, Feb. 23, 2015. The court sentenced Abd el-Fattah, an icon of the country's 2011 revolt to five years in prison Monday, showing authorities' determination to continue to stifle dissent despite promises by its president to release wrongly jailed youths. Another defendant, Ahmed Abdel Rahman, was also given five years. Nineteen others were sentenced to three years. (AP Photo)

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DIESES FOTO WIRD VON DER RUSSISCHEN STAATSAGENTUR TASS ZUR VERFÜGUNG GESTELLT. [KHERSON REGION, UKRAINE - JULY 22, 2022: Servicemen of the Odessa Brigade are seen at a combat position. The Russian Armed Forces are carrying out a special military operation in Ukraine in response to requests from the leaders of the Donetsk People's Republic and Lugansk People's Republic for help. Sergei Bobylev/TASS]

نكسة جديدة.. روسيا تعلن الانسحاب من خيرسون وأوكرانيا تشكك! 09.11.2022

توخت أوكرانيا الحذر وتعاملت بتشكك مع إعلان روسيا انسحاب قواتها من الضفة الغربية لنهر دنيبرو بمنطقة خيرسون. ويمثل الانسحاب الروسي في حال حصوله انتكاسة كبيرة لموسكو ونقطة تحول محتملة في الحرب.

November 9, 2022, Mykolaiv, Ukraine: A commander from the 63 brigade was seen giving a debriefing after military training simulating an attack in the trenches for the counteroffensive to recapture Kherson. The training which involves 31 soldiers aims to improve combat skills in the battlefield. Russia's military has been ordered to withdraw from the southern Ukrainian city of Kherson, pulling out from the western bank of the Dnipro River entirely. It marks significance as the regional capital has been captured since the invasion in February. (Credit Image: © Ashley Chan/SOPA Images via ZUMA Press Wire

روسيا تعلن بدء الانسحاب من خيرسون والناتو يتحدث عن "نصر جديد" 10.11.2022

"من الواضح أن روسيا تتعرض لضغوط شديدة ومغادرة الروس لخيرسون ستكون انتصارا جديدا"، هكذا عقب أمين عام حلف شمال الأطلسي على أنباء الانسحاب من خيرسون، مشيرا إلى الفارق الذي يحدثه الدعم المقدم من الحلف "في ساحة المعركة".

Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy, right, and European Commission President Ursula von der Leyen talk during their meeting in Kyiv, Ukraine, Thursday, Sept. 15, 2022. (AP Photo/Efrem Lukatsky)

المفوضية الأوروبية تقترح دعم أوكرانيا بـ 18 مليار يورو 06.11.2022

يعتزم الاتحاد الأوروبي دعم أوكرانيا في عام 2023 بما يصل إلى 18 مليار يورو. ميدانيا انقطعت المياه والكهرباء عن مدينة خيرسون فيما تعرض سد كاخوفكا إلى "أضرار" بعد عمليّتي قصف تبادلت موسكو وكييف الاتهامات بشأنهما.

Russische Soldaten bewachen ein Gelände, welches von ausländischen Journalisten besucht wird. Die Region Cherson steht seit den ersten Tagen der russischen Militäraktion in der Ukraine unter der Kontrolle der russischen Streitkräfte. Dieses Foto wurde während einer vom russischen Verteidigungsministerium organisierten Reise aufgenommen. +++ dpa-Bildfunk +++

كييف: روسيا تستعد "لأشرس المعارك" في خيرسون 26.10.2022

أكدت السلطات الأوكرانية أن الجيش الروسي يعد العدة لأشرس المعارك في خيرسون الاستراتيجية والتي قد تشكل نقطة تحول في مجريات الحرب، فيما تواصل موسكو اتهاماتها لأوكرانيا بالسعي لامتلاك "قنبلة قذرة" بمساعدة دول غربية.