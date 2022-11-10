الانسحاب الروسي من خيرسون، هزيمة أم تكتيك عسكري؟

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روسيا تعلن بدء سحب قواتها من خيرسون والسلطات الأوكرانية تشكك في نوايا روسيا والناتو يستقبل الخطوة الروسية "بحذر"، فهل يُعد الانسحاب الروسي هزيمة أم تكتيكا عسكريا؟
توخت أوكرانيا الحذر وتعاملت بتشكك مع إعلان روسيا انسحاب قواتها من الضفة الغربية لنهر دنيبرو بمنطقة خيرسون. ويمثل الانسحاب الروسي في حال حصوله انتكاسة كبيرة لموسكو ونقطة تحول محتملة في الحرب.
"من الواضح أن روسيا تتعرض لضغوط شديدة ومغادرة الروس لخيرسون ستكون انتصارا جديدا"، هكذا عقب أمين عام حلف شمال الأطلسي على أنباء الانسحاب من خيرسون، مشيرا إلى الفارق الذي يحدثه الدعم المقدم من الحلف "في ساحة المعركة".
يعتزم الاتحاد الأوروبي دعم أوكرانيا في عام 2023 بما يصل إلى 18 مليار يورو. ميدانيا انقطعت المياه والكهرباء عن مدينة خيرسون فيما تعرض سد كاخوفكا إلى "أضرار" بعد عمليّتي قصف تبادلت موسكو وكييف الاتهامات بشأنهما.
أكدت السلطات الأوكرانية أن الجيش الروسي يعد العدة لأشرس المعارك في خيرسون الاستراتيجية والتي قد تشكل نقطة تحول في مجريات الحرب، فيما تواصل موسكو اتهاماتها لأوكرانيا بالسعي لامتلاك "قنبلة قذرة" بمساعدة دول غربية.
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