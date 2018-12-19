الانسحاب الأمريكي من سوريا – روسيا ترحب وإسرائيل تدرس القرار

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) اليوم الأربعاء (19 ديسمبر/ كانون الأول 2018) إنها بدأت عملية سحب القوات الأمريكية من سوريا مع انتقال الولايات المتحدة إلى مرحلة جديدة في الحملة ضد تنظيم "الدولة الإسلامية". وقالت دانا وايت المتحدثة باسم البنتاغون في بيان "التحالف حرر الأراضي التي كان يسيطر عليها تنظيم "الدولة الإسلامية"، لكن الحملة ضده لم تنته". وأضافت "بدأنا عملية إعادة القوات الأمريكية للوطن من سوريا مع انتقالنا إلى المرحلة التالية من الحملة".

تأكيد البنتاغون جاء بعد أقل من ساعة من نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتغريدة على تويتر قال فيها "لقد هزمنا تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، وهذا مبرري الوحيد للوجود هناك خلال رئاسة ترامب".

وفي رد على تغريدة ترامب، قال وزير الدولة بوزارة الدفاع البريطانية اليوم إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مخطئ في قوله إن تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا قد هُزم، وأضاف الوزير على تويتر "(تنظيم الدولة الإسلامية) تحول إلى أشكال أخرى من التطرف، والتهديد لا يزال قائما بقوة".

في الأثناء، نقلت وكالة تاس للأنباء عن وزارة الخارجية الروسية قولها اليوم إن قرار سحب القوات الأمريكية من سوريا يساعد على التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة هناك. ونسبت الوكالة أيضا إلى الوزارة قولها إن مبادرة لتشكيل لجنة دستورية سورية ستكلل بالنجاح مع انسحاب القوات الأمريكية.

أما في إسرائيل، فقد أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن بلاده ستدرس قرار أمريكا بسحب قواتها من سوريا وسوف تعمل على ضمان أمنها. وقال نتنياهو في بيان إنه تحدث خلال اليومين الماضيين مع الرئيس الأمريكي ووزير الخارجية الأمريكي بشأن عزم الولايات المتحدة سحب القوات من سوريا. وأضاف "أوضحا أن لديهما وسائل أخرى لممارسة النفوذ في المنطقة". وتابع "سندرس الإطار الزمني والكيفية التي سيتم بها ذلك وبالطبع التداعيات المترتبة علينا. سنعمل في كل الأحوال على ضمان الحفاظ على أمن إسرائيل وحماية أنفسنا".

ي.ب/ أ.ح (رويترز، د ب أ)