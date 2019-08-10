الاندماج عبر ورق العنب.. قصة لاجئ سوري في ألمانيا

"كان الأمر أشبه بعقد صفقة مع الشيطان" هكذا يتذكر سامر سيروان أسوأ جزء من رحلة الهروب الشاقة نحو ألمانيا. يحاول سامر أن ينسى المعاناة التي عاشها مع زوجته آنذاك ولكن ذلك غير ممكن يقول سامر في حديثه لموقع DW ويتابع "سيرا على الأقدام وبالحافلات والقطارات، حاولنا بكل الوسائل الممكنة كي نتمكن من الوصول".

بعد سرقة شركته في دمشق، أدرك سامر وزوجته أريج أن حياتهما في سوريا لم تعد ممكنة. فسامر كان لديه شركة استيراد وتصدير منتجات غذائية، وتمت سرقتها من قبل واحدة من الجماعات المسلحة التي ظهرت في سورية خلال الحرب الدائرة، " كان الأمر قاس وفظيع" يقول سامر (41 عاما).

معاناة الطريق لم تنته بالوصول

بعد رحلة شاقة انطلقت من تركيا إلى اليونان ومنها إلى برلين عبر طريق البلقان، وصلت العائلة إلى ألمانيا. لكن معاناة الرحلة لم تنته بالوصول. إذ عاش الزوجان في قاعة كبيرة تابعة لمطار تمبلهوف، تم تحويلها إلى مخيم لاستقبال اللاجئين. آنذاك، أي في عام 2015، وصل إلى العاصمة برلين 55 ألف لاجئ، واستمر تدفق اللاجئين، إذ استقبلت برلين 17 ألف لاجئ جديد في العام الذي يليه أي في 2016.

استمرار قدوم اللاجئين، دفع الحكومة إلى تحويل القاعة إلى غرف صغيرة مزودة بأسرة بطابقين، لتتسع لأكبر قدر ممكن من اللاجئين.آنذاك لم تكن برلين مستعدة لاستقبال هذا الكم الهائل من الأشخاص. ما تسبب في خلق فوضى انطبعت في الأذهان مثل تجمع اللاجئين أمام الدوائر الحكومية بسبب النقص في الموظفين " كانت أياما فظيعة" يقول سامر.

الاندماج عبر المأكولات السورية

لكن وبعد مرور خمس سنوات على هذه المعاناة، تمكنت العائلة السورية من الوقوف ثانية وإثبات ذاتها. ففي أحد أحياء برلين تمكن اللاجئ السوري وزوجته من افتتاح مطعم مميز بأطباقه التي يقدمها كورق العنب وغيرها من المأكولات التي تعرف بها المائدة السورية.

يريد سامر تعريف الألمان بالمأكوت السورية

ليس ذلك فحسب، بل يشارك سامر وزوجته في جولات سير على الأقدام منذ عام 2016. وهي جولات منظمة من مبادرات ألمانية تتيح للقادمين الجدد التعرف على العاصمة برلين ورؤيتها من منظور مختلف عن الذي شهدوه في البداية. ويهدف القائمون على هذه المبادرة إلى تسهيل اندماج القادمين الجدد في مجتمعهم الجديد. وفي الجولة الأولى التقت مؤسستنا (DW) بسامر للمرة الأولى.

"يأتون كزبائن ويعودون كأصدقاء"

لم تساعد جولات السير سامر في التعرف على برلين فحسب، بل جعلته يعرف تماما معنى الاندماج الذي كثيرا ما سمع عنه في وسائل الإعلام " في البداية كنت أعتقد أن الاندماج هو التخلي عن الهوية". لكن تبادل اطرف الحديث مع الألمان أثناء جولات السير جعلت سامر يرى الاندماج بشكل آخر "هو تقبل كل طرف للآخر وإيجاد النقاط المشتركة بيننا" يقول سامر في حواره لموقع DW.

سامر سيروان وزوجته أريج في اللقاء الأول مع DWعام 2016 أثناء إحدى جوالات السير على الأقدام

أثناء مشاركته في ورشات عمل تم تخصيصها للتعريف بين الطرفين، حاول سامر وزوجته الإجابة على الأسئلة التي كان يطرحها الألمان المشاركين في تلك الورشات يؤكد سامر. مشيرا إلى أن هذه الورشات كانت وراء فكرة افتتاح مطعم يقدم من خلاله الوجبات السورية المميزة للألمان. ورغم جائجة كورونا يلاقي المطعم إقبالا شديدا من قبل الزبائن الألمان يقول سامر مضيفا "في المرة الأولى يأتوا إلينا كزبائن وبعدها يعودون كأصدقاء، إنهم يشعرون وكأنهم يزورونا في بيتنا".

بين كنايت