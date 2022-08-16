الاندماج النووي والطاقة النظيفة

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في جميع أنحاء العالم ، يتم ضخ مليارات من اليورو في تطوير توليد طاقة الاندماج النووي. فهل نحن على أعتاب عصر من إمدادات الطاقة النظيفة غير المحدودة؟ هل هذا هو الحل لمشكلة الطاقة؟
خلافا لكل ظواهر المناخ المتطرفة، التى تأتى سريعة ومدمرة، يتبع الجفاف شكلا مختلفا فى الدمار، تقوم على مدى زمني طويل. فهو يتسلل إلى الحياة اليومية متخفيا و ببطء عبر فترات زمنية طويلة، مخلفا آثارا تدميرية هائلة.
تدفع أوروبا الآن ثمن الاندفاع وراء أحلام اليقظة في التعامل مع ملف الطاقة، حسب ما يذكره بيت هوكسترا السفير الأمريكي السابق لدى هولندا، في تحليل مطول، مشيراً إلى أن كل الإجراءات بعد اندلاع حرب أوكرانيا لم تتح حلّ المشكلة.
وافق وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي على اتخاذ تدابير عاجلة وغير مسبوقة للتصدي لارتفاع أسعار الكهرباء والغاز، ومنها تحديد سقف لأرباح الشركات المشغلة ولأسعار الغاز. لكن بعض هذه الإجراءات تثير جدلًا واسعًا.
كثيراً ما يضع المؤلفون والكتاب سيناريوهات خيالية بشأن كوكب الأرض. لكن بعض هذا الخيال لا يبدو دائماً بعيداً عن الواقع. يشرح فلكيون وفيزيائيون مدى جدية تحقق سيناريو خروج كوكب الأرض من مداره وارتباط ذلك بفيلم للخيال العلمي.
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