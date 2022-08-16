 الاندماج النووي والطاقة النظيفة | صنع في ألمانيا | DW | 21.09.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

صنع في ألمانيا

الاندماج النووي والطاقة النظيفة

في جميع أنحاء العالم ، يتم ضخ مليارات من اليورو في تطوير توليد طاقة الاندماج النووي. فهل نحن على أعتاب عصر من إمدادات الطاقة النظيفة غير المحدودة؟ هل هذا هو الحل لمشكلة الطاقة؟

المزيد من المركز الإعلامي

ارتفاع درجات الحرارة- كيف يؤثر تغيير السلطات الفرنسية لبعض قواعد تشغيل محطات الطاقة النووية على النباتات والحيوانات؟

درجات الحرارة المرتفعة تهدد إنتاج الطاقة في فرنسا 16.08.2022

ينتقد نشطاء برنامج فرنسا لزيادة عدد هذه المحطات تحت ذريعة مهمة لأوروبا الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.

فرنسا .. معارضة لبرنامج محطات انتاج الطاقة النووية 21.01.2022

DW Made in Germany Sendungslogo arabisch

صنع في ألمانيا - تكنولوجيا المستقبل 21.09.2022

Alaska, MADE Quelle: DW

العقوبات ضد روسيا ـ فرص للصيادين في ألاسكا 14.09.2022

المزيد صنع في ألمانيا

أفاتار وتقنية ميتافيرس

أفاتار وتقنية ميتافيرس 21.09.2022

إفريقيا خارج اهتمام شركات التكنولوجيا

إفريقيا خارج اهتمام شركات التكنولوجيا 21.09.2022

مراقبة الجو من الفضاء

مراقبة الجو من الفضاء 21.09.2022

ما جدوى العقوبات المفروضة على روسيا

ما جدوى العقوبات المفروضة على روسيا 21.09.2022

اقرأ أيضا

This picture taken on July 2, 2022 in Rome shows the low water level of the river Tiber near the Vittorio Emanuele II bridge, revealing an ancient bridge built under Roman Emperor Nero (Bottom). (Photo by Andreas SOLARO / AFP)

أصناف من الجفاف تضرب قارات العالم..كيف تتعافى منه؟ 19.09.2022

خلافا لكل ظواهر المناخ المتطرفة، التى تأتى سريعة ومدمرة، يتبع الجفاف شكلا مختلفا فى الدمار، تقوم على مدى زمني طويل. فهو يتسلل إلى الحياة اليومية متخفيا و ببطء عبر فترات زمنية طويلة، مخلفا آثارا تدميرية هائلة.

Das Kraftwerk Heyden, Kohlekraftwerk, das im Juli 2021 stillgelegt wurde und als Netzreserve vorgehalten wurde und im Rahmen der Energiekrise, Ende August 2022, wieder befristet ans Netz geht, Hafen am Schleusenkanal Heyden, Petershagen, NRW, Deutschland Netzreserve Kraftwerk *** The Heyden power plant, coal-fired power plant, which was shut down in July 2021 and held as a grid reserve and will be temporarily back on the grid in the context of the energy crisis, end of August 2022, port at the Heyden lock canal, Petershagen, NRW, Germany grid reserve power plant

هل تدفع أوروبا ضريبة "أحلام اليقظة" في أزمة الطاقة؟ 17.09.2022

تدفع أوروبا الآن ثمن الاندفاع وراء أحلام اليقظة في التعامل مع ملف الطاقة، حسب ما يذكره بيت هوكسترا السفير الأمريكي السابق لدى هولندا، في تحليل مطول، مشيراً إلى أن كل الإجراءات بعد اندلاع حرب أوكرانيا لم تتح حلّ المشكلة.

Czech Republic's Industry and Trade Minister Jozef Sikela, right, speaks with Germany's Energy Minister Robert Habeck during a meeting of EU energy ministers at the European Council building in Brussels, Friday, Sept. 9, 2022. European Union energy ministers are holding emergency talks to discuss a price cap on Russian natural gas and a possible windfall levy on European oil and gas companies making extraordinary profits as the war in Ukraine drives up energy prices. (AP Photo/Olivier Matthys)

بروكسل تمهد لـ"إجراءات غير مسبوقة" لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة 10.09.2022

وافق وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي على اتخاذ تدابير عاجلة وغير مسبوقة للتصدي لارتفاع أسعار الكهرباء والغاز، ومنها تحديد سقف لأرباح الشركات المشغلة ولأسعار الغاز. لكن بعض هذه الإجراءات تثير جدلًا واسعًا.

This illustration shows what exoplanet WASP-39 b could look like, based on current understanding of the planet. WASP-39 b is a hot, puffy gas-giant planet with a mass 0.28 times Jupiter (0.94 times Saturn) and a diameter 1.3 times greater than Jupiter, orbiting just 0.0486 astronomical units (4,500,000 miles) from its star. The star, WASP-39, is fractionally smaller and less massive than the Sun. Because it is so close to its star, WASP-39 b is very hot and is likely to be tidally locked, with one side facing the star at all times. NASAs James Webb Space Telescope has captured the first clear evidence for carbon dioxide in the atmosphere of a planet outside the solar system. This observation of a gas giant planet orbiting a Sun-like star 700 light-years away provides important insights into the composition and formation of the planet. The finding, accepted for publication in Nature, offers evidence that in the future Webb may be able to detect and measure carbon dioxide in the thinner atmospheres of smaller rocky planets. WASP-39 b is a hot gas giant with a mass roughly one-quarter that of Jupiter (about the same as Saturn) and a diameter 1.3 times greater than Jupiter. Its extreme puffiness is related in part to its high temperature (about 1,600 degrees Fahrenheit or 900 degrees Celsius). Unlike the cooler, more compact gas giants in our solar system, WASP-39 b orbits very close to its star  only about one-eighth the distance between the Sun and Mercury  completing one circuit in just over four Earth-days. The planets discovery, reported in 2011, was made based on ground-based detections of the subtle, periodic dimming of light from its host star as the planet transits, or passes in front of the star. Previous observations from other telescopes, including NASAs Hubble and Spitzer space telescopes, revealed the presence of water vapor, sodium, and potassium in the planets atmosphere. Webbs unmatched infrared sensitivity has now confirmed the || Mindestpreis 15 Euro

هل يمكن أن يغادر كوكب الأرض المجموعة الشمسية؟ 31.08.2022

كثيراً ما يضع المؤلفون والكتاب سيناريوهات خيالية بشأن كوكب الأرض. لكن بعض هذا الخيال لا يبدو دائماً بعيداً عن الواقع. يشرح فلكيون وفيزيائيون مدى جدية تحقق سيناريو خروج كوكب الأرض من مداره وارتباط ذلك بفيلم للخيال العلمي.